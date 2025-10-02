Szef MON: Kupujemy najnowsze rakiety AMRAAM. Nie ma żadnego problemu z finansowaniem

Polska zakupi najnowsze pociski AIM-120D3 AMRAAM do samolotów F-35, stając się pierwszym krajem poza USA z tym uzbrojeniem.

Pociski te, z aktywnym naprowadzaniem radarowym, pozwolą na atakowanie wielu celów jednocześnie i mają zasięg ponad 180 km.

Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił o finansowaniu zakupu z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, rozwiewając medialne spekulacje.

Dowiedz się, jak te pociski zwiększą zdolności obronne Polski i co to oznacza dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

Decyzja ta, umożliwia uzbrojenie przyszłych myśliwców V generacji F-35A Husarz w pociski średniego zasięgu AIM-120D3. Jest to obecnie najnowocześniejszy, seryjnie produkowany typ pocisku AMRAAM. Polska ma stać się pierwszym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który otrzyma tę wersję uzbrojenia.

Najnowszy wariant amerykańskiej rakiety

AIM-120D3 są pociskami z aktywnym naprowadzaniem radarowym, co oznacza, że są wyposażone we własny radar i należą do grupy uzbrojenia „wystrzel i zapomnij”. Umożliwia to myśliwcowi wystrzelenie pocisku i natychmiastowe przejście do wykonywania innych zadań bojowych, a także jednoczesne atakowanie wielu celów w jednym czasie.

W pierwszej fazie lotu pocisk AMRAAM korzysta z nawigacji GPS/INS i danych przekazywanych przez system radarowy nosiciela, za pomocą łącza danych. Pozwala to na ciągłe uaktualnianie pozycji celu, a także ewentualną zmianę trajektorii lotu rakiety, aby maksymalizować jej efektywność i możliwość trafienia nawet manewrującego i świadomego zagrożenia przeciwnika.

Zasięg pocisku nie jest dokładnie znany, gdyż nie został ujawniony, ale ma przekraczać 180 km. Dotąd jedynie siły zbrojne USA i Polski posiadają zgodę amerykańskiej administracji na zakup AIM-120D3. Jest to wariant o ulepszonym systemie nawigacji i wymiany danych.

Unikalna szansa. Minister zapewnia, że są na nią pieniądze

„Polska jest na razie jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia. Z tej możliwości w wyznaczonym terminie do 10 grudnia, kiedy należy podpisać określone zobowiązania, umowy, Polska się wywiąże” – oświadczył minister Kosiniak-Kamysz podczas specjalnej konferencji. Wicepremier zapewnił również o stabilnym źródle finansowania, wskazując na FWSZ: „Nie ma żadnego problemem z finansowaniem” – skwitował.