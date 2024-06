Czechy stawiają na niemieckie Leopardy 2A8. Podpisano umowę

Na podpisanie umowy czeski rząd wyraził zgodę przed dwoma tygodniami. W poniedziałek dokument został podpisany, ale jeszcze nie oznacza zatwierdzenie zakupu. Według resortu jest niezbędnym krokiem do zakończenia negocjacji.

Kolejnym krokiem będą negocjacje dotyczące współpracy przemysłowej. Czołgi Leopard 2A8 mają zastąpić sowiecki sprzęt, a Czechy chcą je kupić w sześciu różnych modelach. Obecnie na wyposażeniu Czech poza wspomnianymi czołgami Leopard 2A4, Praga posiada czołgi T-72M1 oraz T-72M4.

Oprócz przystąpienia do przetargu na zakup nowych czołgów 2A8 Niemcy zaoferowały Czechom również 14 czołgów Leopard 2A4 i jeden pojazd ratowniczy. Według ministerstwa umowa w tej sprawie powinna zostać zawarta do końca roku. Berlin zawarł już umowę z producentem, którym jest niemiecko-francuska firma KNDS. W maju 2023 roku Niemcy podpisały umowę ramową z producentem Krauss-Maffei Wegmann (KMW) na zakup do 123 czołgów Leopard 2A8, oferując krajom partnerskim możliwość zakupu części tych czołgów. Do 2026 roku niemiecka Bundeswehra otrzyma 18 nowych czołgów bojowych.

Niemcy przekazały już Czechom 14 starszych czołgów Leopard w zamian za pomoc dla Ukrainy. Po 2030 roku czeska armia powinna posiadać 122 czołgi Leopard. Cena dwóch mld euro za 77 czołgów obejmuje akcesoria, szkolenia i testy.

Zakupy Leopardów, jako głównego czołgu bojowego dla czeskiej armii, która zobowiązała się w NATO do stworzenia ciężkiej jednostki pancernej, rząd zatwierdził w środę (12 czerwca) jako projekt strategiczny. Taki sam status ma zakup średnich samolotów transportowych. Do tej pory lista obejmowała zakup wozów bojowych piechoty CV90 w liczbie 210 sztuk i 24 samoloty F-35.

Warto bowiem zaznaczyć, że Leopard 2A8 nie bazuje na niemieckiej wersji A7+, ale na węgierskim wariancie Leoparda 2A7HU. Ma być jednak od niego jeszcze nowocześniejszy, dzięki wymianie systemu kierowania ogniem, łączności i świadomości sytuacyjnej. Bezpieczeństwo ma zapewnić nowy pakiet opancerzenia, chroniący też przed minami i innymi ładunkami dno pojazdu oraz system aktywnej obrony EuroTrophyBędzie to produkowany przez spółkę jont venture firm KMW, General Dynamics European Land Systems (GDELS) oraz Rafael Advanced Defense Systems wariant dobrze znanego izraelskiego systemu ochrony Trophy, produkowanego przez ostatnią z wymienionych firm. Uzbrojenie podstawowe nadal będzie stanowić armata Rh120 L55 kalibru 120 mm, ale podobnie jak w pojazdach węgierskich, dodano zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Wzrost masy związany z opancerzeniem ma skompensować nowy silnik o mocy 1600 KM. Zwiększony pobór mocy nowych systemów zaspokoi mocniejsze APU (pomocnicze źródło zasilania).

