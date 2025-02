Algieria potwierdza zakup rosyjskiego Su-57. Czy to odpowiedź na chęć zakupu F-35 przez Maroko?

Spis treści

Algieria potwierdza zakup Su-57 od Rosji

W listopadzie zeszłego roku Rosjanie twierdzili, że podpisano pierwsze umowy eksportowe, na rodzimy samolot piątej generacji. Jednak wstrzymywali się z ujawnianiem informacji na temat kraju kupującego. Kilka dni temu dyrektor generalny Rosoboroneksportu Aleksandr Michiejew w rozmowie z agencją Interfax podczas wystawy Aero India 2025 informował, że eksportowy Su-57E wchodzi już do produkcji, a pierwszy zagraniczny klient ma otrzymać samolot w 2025 rok. Ostatecznie wychodzi, że to Algieria jest pierwszym nabywcą rosyjskiego myśliwca. Kończy to tym samym wieloletnie doniesienie, że północnoafrykański kraj był jednym z najbardziej zainteresowanych stron w nabyciu Su-57, ale żadnej z tych informacji nie można było potwierdzić aż to teraz. Przypomnijmy, że na początku stycznia do Algierii miała się udać rosyjska delegacja ws. rozmów o sprzedaży Su-57, jednak przez cały styczeń i początek lutego w tej kwestii była cisza z obydwu stron, co początkowo można było odbierać, że może Algieria zrezygnowała z zakupu z powodu podpisania na początku lutego memorandum o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, które według zamierzeń USA ma otworzyć drogę do zakupu amerykańskiego uzbrojenia. Jednak jak widzimy, były to złudne nadzieje i Algieria kontynuuje historię pozyskiwania rosyjskiego sprzętu.

Kilka dni temu Su-57 został po raz pierwszy zaprezentowany w czasie wystawy Aero India 2025 i co ciekawe strona rosyjska zaproponowała Indiom sprzedaż tego samolotu, jego produkcję u siebie albo pomoc przy produkcji ich rodzimego samolotu 5. generacji.

Współpraca Algierii i Rosji znana od lat

Algieria od lat jest jednym z najważniejszych klientów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Po uzyskaniu niepodległości w 1962 roku kraj ten utrzymywał bliskie stosunki wojskowe ze Związkiem Radzieckim, a później z Rosją. Zakupy rosyjskiego sprzętu były konsekwentnie realizowane na przestrzeni dekad, a współpraca wojskowa między oboma państwami pozostała silna do dziś.

W 2006 roku Algieria podpisała największy w historii kontrakt na rosyjską broń o wartości ok. 7,5 miliarda dolarów. Był to przełomowy moment w relacjach wojskowych obu państw. Zakupy w ramach kontraktu zamówiono m.in. 28 myśliwców Su-30MKA, które są wersją specjalnie dostosowaną dla Algierii, 8 zestawów rakietowych S-300PMU-2, 180 czołgów T-90SA oraz systemy obrony przeciwlotniczej Tor-M2 i Pantsir-S1.

Co ciekawe w ramach tego kontraktu Rosja anulowała 4,7 miliarda dolarów długu Algierii, który ciążył na państwie z północnej Afryki jeszcze z czasów ZSRR. Ta sytuacja jeszcze bardziej zacieśniła relacje pomiędzy oboma państwami, tworząc swego rodzaju rywalizację w regionie pomiędzy Algierią a Marokiem, któremu jest zdecydowanie bliżej do Stanów Zjednoczonych.

Zakup Su-57 to odpowiedź na F-35 z Maroka?

Zakup przez Algierię Su-57 może zmusić Maroko do zintensyfikowania rozmów z USA na temat zakupu F-35 przez ten afrykański kraj. Negocjacje w sprawie umowy na myśliwce rozpoczęły się już w 2020 roku, a Maroko szukało pomocy Tel-Avivie w celu przyspieszenia procesu i przełamania barier politycznych i administracyjnych z władzami USA. To kolejny pokaz bardzo zacieśniająych się relacji pomiędzy Maroko a Izraelem.

Głównym celem tych wysiłków było rosnące napięcie z Algierią, która wspiera Front Polisario w trwającym konflikcie o sporną Saharę Zachodnią. W tym kontekście zakup F-35 przez Maroko ma na celu nie tylko modernizację własnych sił powietrznych, ale także zapewnienie strategicznej przewagi, w coraz bardziej napiętej sytuacji regionie północnej Afryki.

Zakup myśliwców F-35 przez Rabat byłby nie tylko odpowiedzią na zakup Algierii, ale stworzyłby jedyną dotąd sytuację na świecie, że dwa sąsiadujące ze sobą państwa posiadają różne samoloty piątej generacji, będąc przy tym w nie najlepszych relacjach pomiędzy sobą.

Su-57 co to jest?

Su-57 to naddźwiękowy, dwusilnikowy myśliwiec piątej generacji, który łączy cechy niskiej wykrywalności w ramach stealth i był postrzegany jako odpowiedź Moskwy na F-22 Raptor z USA. Historia Su-57 zaczyna się już 2001 roku, wtedy to ogłoszono konkurs, w którym wygrał projekt Suchoj T-50. Pierwszy prototyp T-50-1 został oblatany w Komsomolsku nad Amurem 29 stycznia 2010 roku. Prototypy na początku ulegały dość poważnym problemom. Mimo tego w 2012 roku podjęto decyzję, by zbudować kolejną partię prototypów według zmodyfikowanego projektu ze wzmocnioną konstrukcją płatowca. W 2017 roku T-50 oficjalnie został przemianowany na Su-57, a próby zakończono w 2018 roku. Su-57 wszedł do służby w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w grudniu 2020 roku i miał zastąpić starzejące się myśliwce konstrukcji radzieckiej, takie jak Su-27 i MiG-29.

Dokładna liczba gotowych do walki Su-57 dostępnych dla rosyjskich sił powietrznych nie jest znana. Katalog Flight Global „World Air Forces 2024” zawiera listę 14 Su-57 w stanie aktywnym i kolejnych 62 w stanie zamówionym. W 2022 roku TASS podał, że do końca tego roku siły rosyjskie otrzymają łącznie 22 Su-57. A łącznie zamówiono 76 egzemplarzy z dostawą do 2028 roku. Według Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną cenę Su-57 szacuje się na 35–54 mln dolarów.

Samolot posiada masę startową wynoszącą 35 000 kg. Wymiary samolotu wynoszą: Długość to 20,10 m, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, wysokość zaś to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41 F-1, każdy o ciągu maksymalnym 147,20 kN z dopalaniem. Zasięg do przebazowania wynosi 3500 km. Samolot może działać na pułapie 20 000 m. Uzbrojenie samolotu to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komorach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jedna nad drugą, zwykle do czterech rakiet R-77M, Ch-58USzK lub Ch-36 albo uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych, rakiet Ch-38M lub bomb KAB-250.