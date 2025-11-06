Zastąpią M113 i Dardo. Niemieckie pojazdy Lynx KF-41 już w 2025 roku we Włoszech

Włoska armia modernizuje swoje siły zbrojne, inwestując w zaawansowane pojazdy bojowe nowej generacji.

Spółka LRMV zdobyła kontrakt na dostawę 21 pojazdów „A2CS Combat”, w tym Lynx KF-41 i jednostek z wieżą Hitfist.

Program A2CS obejmuje 1050 opancerzonych pojazdów, z pełną cyfryzacją i interoperacyjnością, a pierwsze dostawy rozpoczną się pod koniec 2025 roku.

Umowa przewiduje dostawę 21 gąsienicowych pojazdów opancerzonych, z czego pięć to pojazdy Lynx KF-41 firmy Rheinmetall, wyposażone w wieżę Lance. Pozostałe szesnaście pojazdów będzie nowo skonfigurowanymi jednostkami, bazującymi na tym samym podwoziu i wyposażonymi w wieżę Hitfist kal. 30 mm firmy Leonardo.

"Umowa obejmuje również modernizację całej floty do tej ostatniej konfiguracji, a także dodanie 30 dodatkowych pojazdów opcjonalnych oraz systemów szkoleniowych i symulacyjnych, które mają usprawnić szkolenie załóg" – czytamy w komunikacie.

Pojazdy te są w pełni zdigitalizowane i reprezentują najnowszą generację technologii, co zapewnia interoperacyjność w kontekście wielodomenowym. Oznacza to, że będą mogły efektywnie współpracować z innymi systemami uzbrojenia i dowodzenia, zwiększając skuteczność operacyjną włoskiej armii. Na początku tego roku producenci ogłosili, że do końca 2025 roku Włochy otrzymają pierwsze pięć pojazdów Lynx. Zapowiedziano też montaż nowej armaty X-Gun 30 mm od Leonardo, a włoski koncern dodatkowo wyposaży maszyny we własny system dowodzenia C4I, głowicę elektrooptyczną, radar oraz radiostację. Lynx dla włoskiej armii będzie budowany w pięciu wersjach, które łącznie pokryją aż 16 różnych zadań.

David Hoeder, prezes wykonawczy spółki joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles:

„To pierwsze wspólne zamówienie, będące konsekwencją decyzji o utworzeniu spółki joint venture między Rheinmetall i Leonardo, to ważny kamień milowy. Zbliża ono obie firmy, a także dwa największe kraje Europy. Współpraca nie jest już opcjonalna – stanowi istotę naszej europejskiej suwerenności strategicznej”.

Laurent Sissmann, dyrektor generalny spółki joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, powiedział:

„Z przyjemnością ogłaszamy ten pierwszy krok w synergii przemysłowej między Leonardo i Rheinmetall. Będziemy pracować ramię w ramię, aby dostarczać najnowocześniejsze pojazdy opancerzone, zdolne do działania w nowoczesnych scenariuszach operacyjnych”.

Program A2CS: Kompleksowa modernizacja

Dostawa pojazdów „A2CS Combat” jest integralną częścią programu Armored Combat System (A2CS), znanego wcześniej jako Armoured Infantry Combat System (AICS). Jego głównym celem jest gruntowne odnowienie i wzmocnienie floty ciężkich pojazdów bojowych. Program ten, wraz z planowanym zakupem czołgów podstawowych, ma na celu znaczące podniesienie zdolności obronnych Włoch. Program A2CS jest długoterminową inwestycją, która ma zapewnić włoskiej armii przewagę technologiczną na lata.

Jego celem jest zakup około 1050 nowoczesnych bojowych wozów piechoty i pojazdów specjalistycznych, które zastąpią wysłużone platformy takie jak VCC-80 Dardo i M113. Platforma bazowa to gąsienicowy pojazd Rheinmetall Lynx KF41 w wersji włoskiej, produkowany przez joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) z siedzibą w Rzymie. Program obejmuje wiele wariantów: bojowe wozy piechoty (IFV), wozy dowodzenia, pojazdy rozpoznawcze, moździerze 120 mm, wersje przeciwpancerne, inżynieryjne oraz obrony przeciwlotniczej. Wszystkie pojazdy są w pełni zdigitalizowane, mają otwartą architekturę elektroniczną, możliwość integracji dronów i systemów aktywnej ochrony (APS).

Uzbrojenie główne stanowi armata 30 mm w dwóch typach wież: Rheinmetall Lance (w pierwszej transzy) oraz Leonardo Hitfist OWS (docelowo cała flota będzie ujednolicona do włoskiej wieży Hitfist). Kontrakt zawiera opcję na dodatkowe 30 pojazdów oraz pakiety szkoleniowe i symulatory. A2CS jest częścią szerszego programu odnowy włoskich wojsk pancernych, który obejmuje również zakup nowych czołgów podstawowych (w ramach tego samego konsorcjum LRMV, potencjalnie KF51 Panther). Armia będzie eksploatować ponad 200 czołgów KF51 Panther, również na platformie Rheinmetall, zastępując tym samym flotę czołgów podstawowych C1 Ariete. Uzgodniono to po fiasku rozmów o współpracy w sprawie włoskiej wersji Leoparda 2A8 w 2024 roku.

Bojowy wóz piechoty KF41 Lynx, opracowany przez Rheinmetall, to nowoczesny pojazd opancerzony, zaprezentowany w 2018 roku, zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności, ochronie i sile ognia, mający konkurować z pojazdami jak ASCOD czy CV90. Waży około 44-50 ton, ma wymiary 7,7 m długości, 3,6 m szerokości i 3,3 m wysokości, z załogą trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca) i miejscem dla ośmiu żołnierzy desantu.

Napędzany silnikiem wysokoprężnym Liebherr o mocy 1140 KM, osiąga prędkość 70 km/h i zasięg 500-600 km, z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym mobilność w trudnym terenie. Głównym uzbrojeniem jest armata automatyczna LANCE 2.0 kal. 35 mm (opcjonalnie 30 mm) z amunicją programowalną, wspierana przez wyrzutnię pocisków przeciwpancernych (np. Spike-LR) i karabin maszynowy 7,62 mm. Modułowa wieża LANCE 2.0 oferuje zaawansowane systemy celownicze z trybem „hunter-killer”.

Ochronę zapewnia modułowy pancerz ceramiczno-kompozytowy (STANAG 4569, poziom 5-6), z opcją pancerza reaktywnego, aktywnego systemu ochrony ADS, systemami redukcji sygnatury termicznej i radarowej oraz ochrony NBC. Wyposażony w cyfrowe systemy kierowania ogniem, celowniki termowizyjne, noktowizyjne, radary, kamery 360°, systemy wykrywania laserowego i łączność kompatybilną z NATO, integruje się z systemami zarządzania polem walki i dronami.

Modułowa konstrukcja pozwala na adaptację do ról takich jak wóz dowodzenia czy ambulans, a transportowalność zapewnia kompatybilność z samolotami A400M.