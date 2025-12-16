Rosja najpoważniejszym zagrożeniem. Powstanie Straż Wschodniej Flanki UE

We wtorek (16 grudnia) w stolicy Finlandii odbył się historyczny szczyt wschodniej flanki UE, gromadzący przedstawicieli Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Było to pierwsze spotkanie w tej formule, mające na celu zacieśnienie współpracy w obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że Polska wnosi znaczący wkład w europejskie bezpieczeństwo, aktywnie chroniąc zewnętrzną granicę Unii z Rosją i Białorusią.

„Możemy chyba dzisiaj ogłosić z zadowoleniem, że w końcu Europa zrozumiała, że jej ochrona wschodniej granicy jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Nie jest to tylko obowiązek Polski, Finlandii czy Litwy. To wspólne europejskie zadanie i wspólna europejska odpowiedzialność” – podkreślił szef polskiego rządu, wskazując na przełomowe podejście do kwestii bezpieczeństwa.

Powstanie Straży Wschodniej Flanki UE: Rola Polski i Finlandii

Kluczowym rezultatem szczytu jest plan powołania Straży Wschodniej Flanki UE. Premier Finlandii Petteri Orpo ogłosił, że państwa uczestniczące w spotkaniu zgodziły się na przyjęcie Wspólnej Deklaracji Szczytu Wschodniej Flanki UE i będą kontynuować prace nad tą koncepcją. Finlandia wyraziła gotowość do objęcia roli kraju wiodącego w tej inicjatywie.

„Z przyjemnością ogłaszam, że Finlandia jest gotowa podjąć się roli kraju wiodącego, razem z Polską i innymi krajami wschodniej flanki UE, tworząc naszą własną straż” – powiedział Orpo. Podkreślił również, że każde państwo członkowskie UE jest mile widziane i może dołączyć do tej inicjatywy, co otwiera drogę do szerokiej współpracy w zakresie obronności.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zwrócił uwagę na istotny aspekt finansowania obronności wschodniej flanki. Podkreślił, że wyzwania związane z bezpieczeństwem powinny znaleźć odzwierciedlenie w unijnych planach finansowych, w tym w ramach wieloletnich ram finansowych UE. To kluczowe dla zapewnienia odpowiednich środków na realizację ambitnych celów Straży Wschodniej Flanki UE i wzmocnienie odporności regionu. Wspólne działanie i odpowiednie zasoby finansowe są niezbędne do skutecznego reagowania na zagrożenia i utrzymania stabilności na wschodnich rubieżach Europy.

Po szczycie opublikowano wspólną deklarację: