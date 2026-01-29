Pierwszy australijski MC-55A Peregrine. Nowa era rozpoznania elektronicznego RAAF

Australia wzmacnia obronność, wprowadzając do służby pierwszy z czterech samolotów MC-55A Peregrine.

Nowa maszyna zapewnia zaawansowane zdolności rozpoznania radioelektronicznego SIGINT/ELINT.

MC-55A Peregrine to kolejny element w strategii bezpieczeństwa Australii w obliczu rosnących napięć na Pacyfiku.

Dowiedz sie więcej o możliwościach i znaczeniu tej maszyny.

Przełom w zdolnościach strategicznych

Wprowadzenie MC-55A Peregrine do floty RAAF to nie tylko zakup nowego sprzętu, ale przede wszystkim znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa w coraz bardziej złożonym środowisku geopolitycznym. Obecne nasilenie na Pacyfiku agresywnych działań Chin, Korei Północnej czy Rosję, wymuszają na krajach takich jak Australia rozszerzenie zdolności w zakresie obrony, ale też śledzenia sytuacji na rozległych akwenach tego regionu.

Jak podkreślił podczas uroczystości dowódca sił powietrznych Australii, marszałek Stephen Chappell, maszyna ta, zapewniając dostęp do informacji wywiadowczych o krytycznym znaczeniu, jest kluczem dla wielu zaawansowanych działań obronnych. Samoloty MC-55A Peregrine będą operowały w ramach 10. Eskadry RAAF i stacjonowały w bazie Edinburgh w Australii Południowej.

Zaawansowane możliwości i współpraca z sojusznikami

MC-55A Peregrine bazuje na sprawdzonej konstrukcji płatowca dyspozycyjnego Gulfstream G550, takiego samego, jakiego Polska używa do przewozów VIP. Przeszedł on jednak gruntowną przebudowę i dostosowanie do nowych zadań przeprowadzone przez firmę L3Harris Technologies.

Dzięki zintegrowanym systemom wykrywania, rozpoznania radioelektronicznego oraz szerokopasmowe łączności, maszyna oferuje możliwość wykrywania, segregacji i identyfikacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dostarcza precyzyjne dane wspierające procesy dowodzenia oraz zapewnia pełną interoperacyjność z systemami sojuszniczymi np. Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Wielkiej Brytanii. Oznacza to kompleksową wymianę danych w ramach operacji połączonych, co jest istotne w sytuacji geopolitycznej i militarnej Australii.

Peregrine wypełnia dotychczasowe luki w australijskim systemie ISR (ang. Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), współpracując ściśle z takimi platformami jak samolot patrolowy P-8A Poseidon oraz bezzałogowce dalekiego zasięgu MQ-4C Triton.

Zwykła baza niezwykłego płatowca

Pod względem technicznym MC-55A Peregrine jest konstrukcją niezwykle złożoną, umiejętnie „zapakowaną” w popularny, sprawdzony i dzięki temu relatywnie tani w eksploatacji płatowiec G550 firmy Gulfstream Aerospace. Jest on bazą dla wielu specjalistycznych wariantów maszyn, używanych na całym świecie. Od samolotów patrolowych i rozpoznawczych, po "mini AWACSy" i maszyny dowodzenia.

Mierzący 29,4 metra długości oraz 28,5 metra rozpiętości MC-55A Peregrine, ma maksymalną masę startową ponad 41 ton i napędzany jest dwoma silnikami odrzutowymi Rolls-Royce BR710 C4-11. Pozwala to na osiągnięcie prędkości przelotowej 0,80 Macha, czyli około 850 km/h i zasięg ponad 12 500 km. W połączeniu z pułapem operacyjnym przekraczającym 51 tys stóp (ponad 15,5 km), umożliwia to długotrwałe patrolowanie i nadzór nad rozległymi obszarami.

Załoga składa się z dwóch pilotów oraz zespołu operatorów systemów pokładowych, na które składa się m.in. radar SAR wysokiej rozdzielczości do mapowania powierzchni, kodowana łączność satelitarna, systemy rozpoznania radioelektronicznego oraz układ samoobrony. Dane zbierane są i przetwarzane na miejscu, ale też przesyłane w czasie rzeczywistym w dowolne miejsce na ziemi. Zapewnia to możliwość prowadzenia długotrwałych i złożonych operacji na rzecz lotnictwa, marynarki wojennej lub sił lądowych.