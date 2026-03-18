Setki milionów na garnizon w Białej Podlaskiej. Kosiniak-Kamysz potwierdza kluczowe inwestycje przy wschodniej granicy

Podczas spotkania z żołnierzami 18. Batalionu Rozpoznawczego w Białej Podlaskiej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie rozbudowy kompleksu wojskowego w tym strategicznym miejscu. Jak zaznaczył,

„Trwają intensywne prace budowlane - realizowane są duże inwestycje. Ministerstwo Obrony Narodowej znacząco zainwestowało w Białą Podlaską, w garnizon i rozwój 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zainwestowano już około 360 milionów złotych - oddano niedawno budynek koszarowo-biurowy, powstają kolejne koszary, magazyny oraz cała infrastruktura związana z zakwaterowaniem, szkoleniem, podnoszeniem kwalifikacji, a także przechowywaniem i serwisowaniem sprzętu.”

Te inwestycje mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia potencjału obronnego Polski, szczególnie w regionach przygranicznych, które wymagają szczególnej uwagi.

18. Batalion Rozpoznawczy, sformowany w 2021 roku i stacjonujący w Białej Podlaskiej od 2022 roku, odgrywa rolę głównego elementu rozpoznawczego 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jednostka ta, dziedzicząca tradycje 13. Pułku Ułanów Wileńskich, prowadzi działania w zakresie obserwacji i zabezpieczenia rejonu odpowiedzialności służbowej, wykorzystując nowoczesne systemy zbierania i analizy informacji. Podczas wizyty szef MON zapoznał się z infrastrukturą jednostki oraz sprzętem wykorzystywanym do prowadzenia działań rozpoznawczych w zróżnicowanych warunkach terenowych. Omówiono również plany rozwoju batalionu oraz wzmacniania jego zdolności operacyjnych w regionie, a także kwestie modernizacji technicznej i podnoszenia gotowości bojowej jednostki.

Wyzwania i odpowiedzialność żołnierzy na granicy

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził głębokie podziękowania żołnierzom za ich służbę, zarówno w wojsku zawodowym, jak i w Wojskach Obrony Terytorialnej. Podkreślił, że

„Ostatnie badania po raz kolejny pokazują, jak bardzo dużym zaufaniem cieszy się Wojsko Polskie. To najwyższy wskaźnik, utrzymujący się od kilku dobrych lat. Pokazuje to, że obrany kierunek jest właściwy i bardzo potrzebny.”

Zaznaczył również, że na żołnierzach spoczywa duża odpowiedzialność, szczególnie w kontekście działań na granicy. „Batalion rozpoznawczy, warszawska brygada, a także działania w ramach ochrony pasa przygranicznego – to wszystko wymaga stałej gotowości.”

Żołnierze brali udział w licznych operacjach i ćwiczeniach, takich jak „Żelazny Obrońca” czy operacja „Horyzont”, a także w zadaniach związanych z ochroną infrastruktury krytycznej. Minister obrony narodowej zwrócił uwagę na fakt, że część żołnierzy nadal pełni służbę w tych obszarach, często w systemie rotacyjnym, co świadczy o ich poświęceniu i profesjonalizmie. Spotkanie z kadrą dowódczą oraz żołnierzami było okazją do zapoznania się z aktualnie realizowanymi zadaniami operacyjnymi oraz wyzwaniami stojącymi przed jednostką, co pozwala na bieżące dostosowywanie strategii i zasobów do zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Finansowanie modernizacji armii: Krajowe i europejskie źródła wsparcia

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że kluczowe jest dla niego przywództwo i odpowiedzialność za proces transformacji oraz modernizacji armii. Zaznaczył, że konsekwentnie zabiega o środki finansowe, zarówno europejskie, m.in. z programów wsparcia, jak i krajowe, w tym z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. „Program „Polska Zbrojna” będzie realizowany, a wszelkie próby jego podważania nie zatrzymają tego procesu.” Poszukiwane są również dodatkowe źródła finansowania, w tym środki z Narodowego Banku Polskiego oraz innych instrumentów budżetowych.

Celem jest inwestowanie nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale także w infrastrukturę, w tym w kompleksy sportowo-szkoleniowe oraz strzelnice w Białej Podlaskiej. Wsparcie Unii Europejskiej może znacząco przyspieszyć te inwestycje. Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie podejmował wszystkie niezbędne decyzje, aby zwiększyć ilość nowoczesnego sprzętu w polskich jednostkach w możliwie najkrótszym czasie. Ta wizja kompleksowej modernizacji obejmuje zarówno wyposażenie, jak i warunki do szkolenia i rozwoju żołnierzy, co jest fundamentem silnej i skutecznej obrony kraju.