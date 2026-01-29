Polska lista SAFE nie zostanie ujawniona. Pełnomocnik rządu wyjaśnia

„Publikacja takiego dokumentu byłaby najlepszym prezentem dla naszych przeciwników” – mówi wprost Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE. Jak wyjaśnia - „Lista jest utajniona z bardzo prostego powodu. To blisko 300 stron szczegółowych informacji o deficytach polskiej armii i planowanych uzupełnieniach.”

  • Polska nie ujawni listy zakupów w ramach programu SAFE, mającej na celu wzmocnienie obronności kraju.
  • Pełnomocniczka rządu ds. SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, uzasadnia utajnienie troską o bezpieczeństwo państwa.
  • Polska otrzyma ponad 43 miliardy euro na dozbrojenie armii i rozwój Tarczy Wschód.
Zatwierdzenie polskiego planu w ramach unijnego programu SAFE oznacza ponad 43 miliardy euro na szybkie dozbrojenie armii i wzmocnienie Tarczy Wschód i ogromny impuls dla krajowego przemysłu zbrojeniowego. Ale jak wyjaśnia pełnomocnik rządu, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pakiet projektów które zostały przyjęte do realizacji to bardzo łakomy kąsek dla służb wywiadowczych Rosji i Białorusi. Dlatego pełna lista nie zostanie ujawniona.

Oczywiście upubliczniane będą informacje na temat większości umów zawieranych w toku standardowych procedur, ale nie oznacza to pełnego upublicznienia danych. Z pewnością zapoznają się z tymi informacjami np. posłowie należący do Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale tylko podczas niejawnych posiedzeń.

Nie są natomiast tajemnicą obszary, w których lokowane będzie ponad 43 miliardy euro. Jest to z pewnością największa w historii alokację środków na obronność z UE w Polsce i ponad 80% tych funduszy ma trafić do polskiego przemysłu. Priorytetem są obecnie przede wszystkim programy antydronowe i związane z Tarczą Wschód, ale „nikt nie zostanie pominięty”.

Pełnomocnik rządu ds. SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla - „Mogę powiedzieć jasno: środki z mechanizmu SAFE trafią do wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. To wojsko miało decydujący głos przy tworzeniu tej listy — od Marynarki Wojennej, przez Siły Powietrzne, po Wojska Lądowe. Bardzo duży nacisk położono na rozwój projektu Tarcza Wschód, czyli inwestycji infrastrukturalno-obronnej. Istotną część funduszy przeznaczymy także na obronę dronową, wojska przeciwdronowe, cyberbezpieczeństwo, ochronę infrastruktury krytycznej na Bałtyku oraz rozwój zdolności rakietowych i przeciwrakietowych.”

Co istotne, znalazły się tam również programy wzmacniające Straż Graniczną, Policję oraz projekty infrastrukturalne w ramach tzw. mobilności wojskowej, czyli dostosowania dróg, mostów i linii kolejowych do potrzeb transportu wojskowego. Ten ostatni element przyniesie korzyści również cywilom w ich codziennym życiu.

