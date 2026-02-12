W Centralnej Bibliotece Wojskowej zainaugurowano obchody setnej rocznicy legendarnego przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka z Warszawy do Tokio.

W 1926 roku polscy lotnicy pokonali samolotem Breguet 19A2 dystans 22 600 km, zmagając się z awariami i zmęczeniem.

Ich powrót do Polski, mimo uszkodzonego silnika i skrzydła, stał się symbolem determinacji i innowacyjności.

Jakie wydarzenia zaplanowano, by uczcić to niezwykłe osiągnięcie polskiego lotnictwa?

Inauguracja obchodów 100-lecia historycznego lotu. Orliński i Kubiak polecieli z Warszawy do Tokio

12 lutego w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie oficjalnie zainaugurowano obchody setnej rocznicy jednego z najbardziej brawurowych wyczynów w dziejach polskiej awiacji. Wsród gości znaleźli się wojskowi dyplomaci i politycy m.in. Podsekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Stanisław Wziątek, gen. pil. Tadeusz Mikutel i Sekretarz Stanu Jakub Stefaniak.

– Lot z 1926 r. stanowi przykład pionierskiej współpracy. Lekki bombowiec Breuget 19, którym Polacy pokonali trasę, szybko stał się liderem w swojej kategorii. To wydarzenie jest symbolem głębokich relacji polsko-francuskich. Nasze interesy sa nadal zbieżne w nowej formie – powiedział Étienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce. Później przemawiał Sekretarz Ambasady Japonii w Polsce. – Determinacja polskich lotników budzi podziw do dziś. Jestem przekonany, że tegoroczne obchody przyczynią się do umocnienia polsko-japońskich relacji przez wspominanie naszej wspólnej historii – zaznaczył.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych kapelmistrza ppłk. Pawła Joksa. Muzycy zagrali repertuar muzyczny przeplatany fragmentami dziennika podróży prowadzonego przez por. Orlińskiego.

Jak wyglądał legendarny przelot Orlińskiego i Kubiaka?

To, czego dokonali ci dwaj lotnicy, było w tamtych czasach niemal niewyobrażalne. Sam pomysł przelotu z Europy do Japonii wydawał się szaleństwem. Mimo to, 27 sierpnia 1926 roku, z Pola Mokotowskiego w Warszawie wystartował samolot Breguet 19A2. Za sterami siedział porucznik Bolesław Orliński, a za nim, w fotelu mechanika, sierżant Leonard Kubiak. Ich cel: Tokio.

Trasa wiodła przez wschodnie tereny Rzeczpospolitej, bezkresne obszary Rosji, Chiny i Koreę. To była walka nie tylko z odległością, ale też z pogodą i własnym zmęczeniem. Sam przelot Orlińskiego do Tokio, czyli pierwszy etap podróży, zakończył się sukcesem 5 września 1926 roku. Pokonanie ponad 10 tysięcy kilometrów w niewielkim samolocie zajęło im zaledwie 10 dni, co było światowym ewenementem i przyniosło Polakom ogromny rozgłos w Japonii.

Sukces w Tokio był dopiero połową tej historii. Pierwotny plan zakładał, że samolot zostanie na miejscu rozmontowany i wróci do Polski statkiem. Orliński i Kubiak postanowili jednak inaczej – wrócą tą samą drogą, którą przylecieli. Wystartowali z Osaki 13 września, rozpoczynając najtrudniejszy etap swojej podróży. Prawdziwy dramat rozegrał się nad Syberią, gdzie doszło do poważnej awarii.

Kiedy 25 września lądowali na warszawskim Polu Mokotowskim, witały ich tłumy. Nikt z zebranych nie zdawał sobie sprawy, w jakim stanie był ich samolot. Dopiero po wylądowaniu okazało się, że Polacy dokonali cudu. Lecieli z jednym z dwunastu cylindrów silnika, który przestał pracować. Uszkodzoną łopatę śmigła okręcili drutem, a dolny płat skrzydła był połamany na obu końcach. Co więcej, by zachować stateczność maszyny, Orliński celowo zerwał poszycie z jednej strony skrzydła. Mimo katastrofalnych uszkodzeń, cały przelot Orlińskiego do Tokio i z powrotem zamknął się w 121 godzinach i 26 minutach lotu na dystansie 22 600 km.

Rocznica lotu do Tokio. Jak będą wyglądać obchody?

Wydarzenia upamiętniające ten lot potrwają cały rok i odbędą się w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Powidzu i Jaworznie. Za organizację obchodów odpowiadają Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich oraz Centralna Biblioteka Wojskowa. W planach są wydarzenia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i naukowym. Głównym celem jest wprowadzenie do świadomości społecznej wiedzy o największym osiągnięciu, jakim szczyci się historia polskiego lotnictwa w latach 20. XX wieku. Organizatorzy chcą przypomnieć, że ten niezwykły lot był inspiracją dla rozwoju polskich konstrukcji lotniczych i późniejszych sukcesów naszych pilotów, także tych z czasów II wojny światowej.