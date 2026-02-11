Wiceszef MAP Konrad Gołota: Jeżeli jesteśmy mocni, to łatwiej nam też budować partnerstwa

Wiceminister Konrad Gołota przyznał, że dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy w całym sektorze obronnym jest miejsce na inwestycje. Jak podkreślił Polska zwiększa w sposób realny zdolności obronne kraju i rozwija siły zbrojne, a w okresie polskiej prezydencji został wynegocjowany pierwszy tak poważny pakiet wsparcia dla finansowania przemysłu obronnego, europejskiego, który jest wzmocnieniem obrony.

Wiceszef MAP o programie SAFE i jego znaczeniu

Wiceszef MAP zaznaczył, że SAFE jest pierwszym tego typu instrumentem, a co więcej cała Unia Europejska uczy się tego, w jaki sposób, budować mocniejszy przemysł obronny europejskiej, który będzie w stanie dużo lepiej, dużo mocniej, dużo mądrzej rywalizować z innymi dużymi przemysłami, chociażby amerykańskim czy koreańskim:

Bo jeżeli jesteśmy mocni, to łatwiej nam też budować partnerstwa, łatwiej budować współpracę technologiczną. Jeżeli jesteśmy słabi, to jest to trudniejsze, więc SAFE w tym dzisiaj pomaga. Dodatkowo to, co robi SAFE to jest w tym takim mechanizmem, który zachęca nas, a trochę zmusza do tego, żebyśmy lepiej pracowali w Europie, żebyśmy więcej mieli partnerstw produkcyjnych, żebyśmy wyszli poza tą domenę, budowania własnych przemysłów obronnych.

Wiceminister Gołota przyznał, że jeżeli chodzi o SAFE to trzeba też rozmawiać o transferze technologii, o budowaniu suwerenności produkcyjnej, technologicznej: - O tym, żeby tutaj jak najwięcej było wyprodukowane, żeby tutaj były miejsca pracy, żeby tutaj były kompetencje i żeby sprzęt, który maksymalnie będziemy się starali u nas kupować, później, był przez to i dzięki temu serwisowany w Polsce, co da stabilność pracy i bezpieczeństwo na następne 30, 40 lat. Ale w przypadku, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego w kontekście logistyki, zaplecza, daje nam dodatkowe atuty.

Wiceminister Konrad Gołota wprost o tym, czym jest SAFE

Gołota podkreślił, że najważniejszą rzeczą związaną z SAFE jest "zmuszenie" przemysłu obronnego do tego, by określił, co dostarczy i aby dostarczył to szybko. To nie jest program grantowy, ale program, który ma wzmocnić wyposażenie polskich sił zbrojnych, ocenił wiceminister.

