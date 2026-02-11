Brytyjczycy podwajają siły w Norwegii. Odpowiedź NATO na aktywność Rosji w Arktyce

Rosyjskie okręty podwodne wracają na arktyczne akweny

„Rosja stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Arktyki i Dalekiej Północy, jakiego nie widzieliśmy od czasów zimnej wojny" – podkreślił w wypowiedzi Healey. Brytyjski resort obrony podaje, że w ciągu dwóch lat liczba rosyjskich okrętów podwodnych na północnym Atlantyku wzrosła o 30 proc., osiągając poziom aktywności znany z czasów zimnej wojny. Moskwa systematycznie umacnia pozycję w regionie (m.in.) ze względu na złoża surowców i strategiczne szlaki handlowe.

Ćwiczenia NATO w marcu i wrześniu

W marcu 1500 Royal Marines weźmie udział w ćwiczeniach pk. "Cold Response 2026" w Norwegii, Finlandii i Szwecji – największych norweskich manewrach NATO, w których uczestniczyć będzie około 25 000 żołnierzy z kilkunastu krajów. Brytyjczycy będą działać z bazy Camp Viking w Øverbygd, swojej głównej bazy operacyjnej na dalekiej północy. Royal Marines od dwóch lat przygotowują się do operacji w Arktyce, ćwicząc narciarstwo, przetrwanie w ekstremalnych temperaturach i współdziałanie z Norwegami oraz marines z Holandii. We wrześniu Brytyjczycy poprowadzą ćwiczenia pk. "Lion Protector" – manewry łączące siły powietrzne, lądowe i morskie kilku krajów europejskich. Celem jest przygotowanie do ochrony infrastruktury krytycznej w Norwegii, Islandii i cieśninach duńskich.

Podwodne kable w centrum uwagi

Brytyjsko-norweski pakt obronny z zeszłego roku zakłada (m.in.) wspólne śledzenie ruchów rosyjskich okrętów podwodnych. Marynarki obu krajów mają chronić podmorskie kable i rurociągi przed potencjalnymi atakami. Wzrost aktywności rosyjskich jednostek sprawia, że zabezpieczenie tej infrastruktury stało się priorytetem Sojuszu na północy Europy. Planowana operacja pk. "Arctic Sentry", której koncepcję NATO rozpoczęło opracowywać w lutym, ma wzorować się na operacji pk. "Baltic Sentry" rozpoczętej w styczniu 2025. Celem jest stałe monitorowanie regionu, koordynacja działań sojuszniczych i ochrona infrastruktury krytycznej wokół Grenlandii i na dalekiej północy. Równolegle Kanada zapowiedziała budowę arktycznych okrętów desantowych-lodołamaczy typu Polar Class 2, zdolnych do działania przez cały rok jako „mobilne bazy", oraz zamówienie 12 okrętów podwodnych przystosowanych do operacji pod pokrywą lodową – wszystko w odpowiedzi na rosnącą obecność Rosji i Chin na otwierających się szlakach arktycznych.

Źródłó: Polska Agencja Prasowa