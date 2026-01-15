Niemcy ostrzegają Rosję i Chiny. NATO nie pozwoli na militaryzację Arktyki

PAP
PAP
oprac. Karolina Modzelewska
2026-01-15 17:21

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius stanowczo oświadczył, że NATO nie dopuści do militaryzacji Arktyki przez Rosję i Chiny. W obliczu rosnących zagrożeń, Niemcy wysłały na Grenlandię żołnierzy Bundeswehry w misji rozpoznawczej, co jest interpretowane jako sygnał dla USA o gotowości Europy do zapewnienia bezpieczeństwa regionu.

Boris Pistorius

Autor: Bundeswehr / Dagmar Benner/ CC0 4.0 Boris Pistoriusa
  • Niemiecki minister obrony ostrzega Rosję i Chiny przed militaryzacją Arktyki, podkreślając, że NATO nie pozwoli na naruszanie swobody szlaków.
  • W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, Niemcy wysłały misję rozpoznawczą Bundeswehry na Grenlandię, sygnalizując gotowość Europy do działania.
  • Operacja ta ma również znaczenie w kontekście gróźb Donalda Trumpa, wzmacniając stanowisko Niemiec w sprawie suwerenności Grenlandii.

Rosyjskie i chińskie ambicje w Arktyce

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wyraził w czwartek, 15 stycznia 2026 r. jasne stanowisko dotyczące aktywności Rosji i Chin w regionie Arktyki. Stwierdził, że NATO nie pozwoli Rosji ani Chinom wykorzystywać regionu Arktyki do celów wojskowych. Podkreślił, że Rosja i Chiny coraz częściej wykorzystują Arktykę do celów wojskowych, podważając tym samym swobodę szlaków komunikacyjnych i handlowych. Ta deklaracja ma na celu zaznaczenie determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego w ochronie strategicznych interesów w tym kluczowym regionie.

Misja Bundeswehry na Grenlandii

W odpowiedzi na te zagrożenia, Niemcy podjęły konkretne kroki. W czwartek, w koordynacji z Danią, wysłano na Grenlandię trzynastu żołnierzy Bundeswehry. Ich misja ma charakter rozpoznawczy i potrwa od 15 do 17 stycznia br. Zgodnie z komunikatem niemieckiego ministerstwa obrony, chodzi o rozpoznanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich i chińskich zagrożeń w Arktyce. Niemiecki resort obrony podkreślił, że celem zaangażowania jest „rozpoznanie warunków ramowych dla ewentualnego wkładu wojskowego we wsparcie Danii w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie”.

Decyzja ta jest postrzegana w Niemczech jako wyraźny sygnał dla Stanów Zjednoczonych, wskazujący na gotowość Europy, w tym Niemiec, do aktywnego udziału w zapewnianiu bezpieczeństwa Grenlandii. W ćwiczeniach na wyspie wezmą udział również Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, a także Francja i Kanada.

Polecany artykuł:

Odpowiedź na groźby Donalda Trumpa i przyszłość Grenlandii

Operacja Bundeswehry ma miejsce w kontekście powtarzających się gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Berlin konsekwentnie stoi na stanowisku, że o przyszłości wyspy powinni decydować jej mieszkańcy oraz Dania, której Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym. Podkreśla to suwerenność Danii i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia, jednocześnie odrzucając unilateralne działania.

Strategiczne znaczenie Arktyki

Region Arktyki zyskuje na znaczeniu geopolitycznym ze względu na topnienie pokrywy lodowej, otwierające nowe szlaki handlowe i dostęp do bogatych zasobów naturalnych. Zwiększona aktywność militarna Rosji i Chin w tym obszarze budzi obawy o stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowe. Reakcja NATO, a w szczególności Niemiec, jest próbą utrzymania równowagi sił i zapewnienia swobody żeglugi w Arktyce.

DONALD TRUMP
NIEMCY
USA
GRENLANDIA