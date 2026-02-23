Grupa WB na Enforce Tac 2026. Polskie innowacje podbijają światowe rynki obronności

W centrum targowym NürnbergMesse, w hali 6 (6-363), Grupa zajmuje duży pawilon, prezentując szeroką gamę platform bezzałogowych. Wśród nich znajdują się powietrzne systemy rozpoznawcze FLYEEYE i FT-5, amunicja krążąca rodziny WARMATE oraz zdalne moduły uzbrojenia ZMU. Targi Enforce Tac to kluczowe wydarzenie w branży, skupiające się na najnowszym wyposażeniu i uzbrojeniu dla wojska i służb mundurowych.

Sprawdzone Bojowo Systemy Bezzałogowe

Jak podkreśla Grupa WB, systemy FLYEYE i WARMATE „zostały sprawdzone bojowo w najtrudniejszych warunkach”. Są one wykorzystywane zarówno w konfliktach o niskiej, jak i wysokiej intensywności, a „dzięki bliskiej współpracy z użytkownikami są stale rozwijane i doskonalone”.

Innowacyjna Amunicja Krążąca WARMATE

Rodzina WARMATE to amunicja krążąca wyposażona w różnorodne głowice bojowe. Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju ładunku na etapie planowania misji, co jest zgodne z najnowszymi standardami NATO dla systemów uderzeniowych. Na targach w Bawarii prezentowane są dwie wersje WARMATE, dostosowane do głowic o masach do 3 i do 10 kg.

WARMATE 3 to lekki system uderzeniowy o zasięgu około 70 km, transportowany przez spieszonych żołnierzy. Większy WARMATE 5, startujący z uniwersalnej wyrzutni, może razić cele nawet na dystansie 100 km. Dzięki odpowiednio dobranym głowicom – odłamkowo-burzącym, termobarycznym lub przeciwpancernym – amunicja krążąca skutecznie razi cele wykryte wcześniej przez aparaty rozpoznawcze lub samodzielnie podczas misji.

Debiut FT-5 SAR i Rozwiązania dla Różnych Domen

Po raz pierwszy poza granicami Polski, na stoisku Grupy WB zaprezentowano bezzałogową platformę powietrzną FT-5 SAR. Ten zaawansowany system, oprócz głowicy obserwacyjnej z kamerą dzienną, termowizyjną i laserowym dalmierzem, został wyposażony w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Dzięki temu FT-5 SAR umożliwia prowadzenie rozpoznania niezależnie od warunków atmosferycznych i oświetleniowych, co znacząco zwiększa jego możliwości operacyjne.

Platformy rodziny FT-5 dostępne są również w innych odmianach, takich jak standardowa FT-5 IMINT, przeznaczona do obserwacji w świetle dziennym i podczerwieni oraz naprowadzania artylerii, a także FT-5 ELINT, która prowadzi rozpoznanie emisji elektromagnetycznych, umożliwiając wykrywanie np. radarów pola walki.

Grupa WB prezentuje również rozwiązania bezzałogowe przeznaczone dla domen lądowej i morskiej, reprezentowane przez zdalne moduły uzbrojenia ZMU. Systemy te mogą być integrowane z różnorodnym uzbrojeniem (karabinami i granatnikami maszynowymi kalibrów 5,56-12,7 mm i 40 mm, 20-30-mm armatami i kierowanymi pociskami rakietowymi) na wielu platformach załogowych i bezzałogowych.

W Norymberdze pokazano bezzałogowe wieże ZMU-05 dla platform lądowych oraz ZMU-05N, opracowane pod kątem działań w środowisku morskim. Oba moduły zostały uzbrojone w 12,7-mm wielkokalibrowy karabin maszynowy, który w zależności od wyboru użytkownika może być bronią standardu M2 (także w odmianie K3 lub szybkostrzelnej M3) lub produkowanym w Polsce WKM-B (NSW).

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB