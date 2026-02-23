„Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Takich ludzi nam brakuje w wojsku

Piotr Margielewski
2026-02-23 11:25

W poniedziałek 23 lutego 2026 roku w warszawskim Hotelu Bellotto rozpoczęła się konferencja Portalu Obronnego „Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”. Na początku odbyła się debata „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Zakończyła się ona bardzo ciekawym wnioskiem, zwłaszcza dla kształcącej się młodzieży, zastanawiającej się nad swoją przyszłością.

Konferencję zorganizowaną przez Portal Obronny rozpoczęła debata „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Moderatorem był Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego, a gośćmi:

  • gen. broni Krzysztof Król, Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Transformacji
  • gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
  • gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Zobacz: Kosiniak-Kamysz o Wojskach Logistycznych i Inżynieryjnych. „Są krwiobiegiem i kręgosłupem nowoczesnych Sił Zbrojnych”

Ten pierwszy zdradził, jak nasze systemy obrony są obecnie zintegrowane i gotowe do współpracy z tymi, którymi dysponują państwa należące do NATO. - Polska bardzo intensywnie uczestniczy w budowie aktualnej struktury kierowania zabezpieczeniem logistycznym, i z tej perspektywy sojuszniczej, strategicznej, operacyjnej i taktycznej - przyznał, po czym dodał, że pochodzący z Polski generał Malinowski pełni obecnie bardzo ważną funkcję w NATO, związaną z tymi zagadnieniami. - Polska, jako kraj, który krajem docelowym, lub krajem, przez które wojska NATO będą się przemieszczały, musi uczestniczyć w tych strukturach - przekonywał.

Gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został m.in. zapytany o to, jak zarządzana przez niego agencja jest gotowa do zaopatrywania zarówno naszego wojska, jak i tych stacjonujących u nas, a reprezentujących państwa należące do NATO. Tłumaczył on, że RARS działa na podstawie dwóch ustaw, które zobowiązują ją do określonych działań. - Rezerwy, które mamy, i które są cały czas uzupełniane, są tworzone na podstawie rządowego programu rezerw strategicznych. Uchwala go Rada Ministrów i jest to dokument poufny - tłumaczył, dodając, że obecnie obowiązujący program kończy się w tym roku, i trwają prace nad jego nową wersją (na lata 2027-2031).

Gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP zwrócił uwagę na "trzy atrybuty". Pierwszym z nich jest czas, który jest wyzwaniem samym w sobie. - Musimy być gotowi jak najprędzej - przekonywał. Jako drugą rzecz wskazał fundusze, których nie może zabraknąć m.in. właśnie na logistykę, natomiast trzecim atrybutem jest człowiek i jego talent, "aby budować nasze zdolności obronne". Jak dodał, "przez wiele lat nie kształciliśmy logistyków". - Brakuje nam żołnierzy do wykonywania działań w zakresie logistyki - oznajmił. To doprowadziło prowadzącego debatę do ważnego wniosku:

- Myślę, że warto o tym pomyśleć, jakby ktoś wybierał się na studia wojskowe, bądź zastanawiał się nad specjalizacją, to logistyka jest w tej chwili bardzo dobrym kierunkiem

Konferencja - Portal Obronny