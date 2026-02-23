„Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Takich ludzi nam brakuje w wojsku

Konferencję zorganizowaną przez Portal Obronny rozpoczęła debata „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Moderatorem był Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego, a gośćmi:

gen. broni Krzysztof Król, Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Transformacji

gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Ten pierwszy zdradził, jak nasze systemy obrony są obecnie zintegrowane i gotowe do współpracy z tymi, którymi dysponują państwa należące do NATO. - Polska bardzo intensywnie uczestniczy w budowie aktualnej struktury kierowania zabezpieczeniem logistycznym, i z tej perspektywy sojuszniczej, strategicznej, operacyjnej i taktycznej - przyznał, po czym dodał, że pochodzący z Polski generał Malinowski pełni obecnie bardzo ważną funkcję w NATO, związaną z tymi zagadnieniami. - Polska, jako kraj, który krajem docelowym, lub krajem, przez które wojska NATO będą się przemieszczały, musi uczestniczyć w tych strukturach - przekonywał.

Gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został m.in. zapytany o to, jak zarządzana przez niego agencja jest gotowa do zaopatrywania zarówno naszego wojska, jak i tych stacjonujących u nas, a reprezentujących państwa należące do NATO. Tłumaczył on, że RARS działa na podstawie dwóch ustaw, które zobowiązują ją do określonych działań. - Rezerwy, które mamy, i które są cały czas uzupełniane, są tworzone na podstawie rządowego programu rezerw strategicznych. Uchwala go Rada Ministrów i jest to dokument poufny - tłumaczył, dodając, że obecnie obowiązujący program kończy się w tym roku, i trwają prace nad jego nową wersją (na lata 2027-2031).

Gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP zwrócił uwagę na "trzy atrybuty". Pierwszym z nich jest czas, który jest wyzwaniem samym w sobie. - Musimy być gotowi jak najprędzej - przekonywał. Jako drugą rzecz wskazał fundusze, których nie może zabraknąć m.in. właśnie na logistykę, natomiast trzecim atrybutem jest człowiek i jego talent, "aby budować nasze zdolności obronne". Jak dodał, "przez wiele lat nie kształciliśmy logistyków". - Brakuje nam żołnierzy do wykonywania działań w zakresie logistyki - oznajmił. To doprowadziło prowadzącego debatę do ważnego wniosku:

- Myślę, że warto o tym pomyśleć, jakby ktoś wybierał się na studia wojskowe, bądź zastanawiał się nad specjalizacją, to logistyka jest w tej chwili bardzo dobrym kierunkiem