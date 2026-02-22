Wojska inżynieryjne i logistyczne są fundamentem mobilności i ciągłości działań NATO.

Ich zadania obejmują rozpoznanie, budowę zapór, wsparcie infrastrukturalne oraz zapewnienie sprzętu i medycyny.

Portal Obronny organizuje konferencję „Niewidzialni Bohaterowie.Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO ”, aby omówić ich kluczową rolę w nowoczesnych siłach zbrojnych.

Dowiedz się, jak te wojska stawiają czoła wyzwaniom wschodniej flanki NATO i zapewniają odporność w dobie zagrożeń.

Wojska inżynieryjne i logistyczne: zadania i znaczenie

Wojska Inżynieryjne prowadzą rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, posiadają zdolności do budowy i pokonywania zapór inżynieryjnych, wykonywania przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowania i utrzymania dróg, urządzania i utrzymania przepraw, rozminowywania terenu i obiektów oraz maskowania wojsk własnych i sojuszniczych. W sytuacjach kryzysowych zapewniają wsparcie administracji i społeczeństwu, odpowiadając za infrastrukturę i mobilność.

Jednostki wsparcia logistycznego zapewniają wsparcie logistyczne, a także uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Jednostki wsparcia logistycznego zajmują się także ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek. Słowem: logistyka odpowiada za planowanie, transport, magazynowanie i dystrybucję.

Konferencja "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO"

W nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO wojska logistyczne i inżynieryjne są kluczowe dla zapewnienia mobilności, zaopatrzenia i ciągłości działań sił sojuszniczych. O ich roli oraz fundamentalnym znaczeniu dla obronności porozmawiają znamienici goście konferencji Portalu Obronnego "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO". Wydarzenie odbędzie się 23 lutego w Warszawie, w hotelu Bellotto.

Program konferencji Portalu Obronnego 23.02.2026

Konferencję rozpocznie debata „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO”. Moderatorem będzie Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego, a gośćmi:

gen. broni Krzysztof Król, Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Transformacji

gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Karolina Modzelewska, redaktorka prowadząca Portalu Obronnego, poprowadzi panel „Zabezpieczenie cyklu życia. Remonty, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego”. W rozmowie wezmą udział:

gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

gen. bryg. Romuald Maksymiuk, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia

gen. bryg. Mariusz Ochalski, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ

płk Karol Budniak, Zastępca Szefa Władzy Lotnictwa Wojskowego, Szef Pionu Zdatności, Główny Inżynier Lotnictwa Wojskowego.

W debacie „Inżynieria mobilności: drogi i mosty krwiobiegiem operacji sił połączonych” gośćmi będą z kolei:

gen. bryg. Mariusz Ochalski, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ

Paweł Woźniak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

Cezary Łysenko, Dyrektor Operacyjny Budownictwa Infrastrukturalnego i Ogólnego Budimex S.A.

Jan Pol, Defence and Security Disaster Response, Janson Bridging BV.

Debatę poprowadzi redaktor Juliusz Sabak.

Konferencję zakończy panel pt. „Logistyka odporności. Bezpieczne zaplecze w dobie zagrożeń kinetycznych i hybrydowych”. Jego moderatorem będzie Mariusz Cielma, redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej. Debatować będą:

płk Sławomir Walenczykowski, Szef Zarządu Logistyki – P4 w Sztabie Generalnym WP

gen. bryg. Mariusz Ochalski, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ

Andrzej Hawryluk, Zastępca Prezesa RARS.

Portal Obronny organizuje konferencje branżowe od grudnia 2024 roku

Dodajmy, że Portal Obronny organizuje konferencje branżowe od grudnia 2024 roku. Dotychczas odbyło się siedem takich wydarzeń. Poprzednie edycje poświęcone były m.in. bezpieczeństwu na Bałtyku, przyszłości Sił Powietrznych, medycynie wojskowej oraz konfliktom zbrojnym w Ukrainie i Izraelu oraz programowi SAFE.