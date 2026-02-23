Kosiniak-Kamysz o Wojskach Logistycznych i Inżynieryjnych. „Są krwiobiegiem i kręgosłupem nowoczesnych Sił Zbrojnych”

- Rozpoczęła się konferencja Portalu Obronnego „Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”.
- Na jej rozpoczęcie odczytany został list szefa MON.
- Władysław Kosiniak-Kamysz skierował swe słowa zarówno do uczestników, jak i organizatorów.
W poniedziałek, 23 lutego w warszawskim Hotelu Bellotto rozpoczęła się konferencja Portalu Obronnego „Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”. Merytoryczne dyskusje poprzedziło odczytanie listu do organizatorów oraz uczestników od wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
"Współczesne pole walki to arena, na której odwaga żołnierza na pierwszej linii mierzy się z zaawansowaną technologią. Jednak żaden czołg nie ruszy z miejsca, żaden samolot nie wzbije się w powietrze, a żaden system obronny nie zadziała, jeśli zabraknie paliwa, amunicji, łączności czy bezpiecznej drogi. To Wojska Logistyczne i Inżynieryjne są krwiobiegiem i kręgosłupem nowoczesnych Sił Zbrojnych" - zaznaczył szef MON.
- Konferencja „Niewidzialni Bohaterowie” to idealna okazja, aby wyjść z cienia i głośno powiedzieć o Waszej kluczowej roli. Określenie „niewidzialni” jest trafne, gdy wszystko działa bez zarzutu – stajecie się wtedy niezauważalni jak powietrze. Ale stajecie się pierwsi, gdy trzeba budować mosty w ogniu, zapewniać dostawy pod ostrzałem czy w ułamkach sekund naprawiać uszkodzony sprzęt. Wasza praca to cicha służba, która wymaga nie tylko ogromnej wiedzy technicznej i logistycznej, ale także hartu ducha i odwagi - kontynuował wicepremier.
- Jesteście fundamentem bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. To dzięki Wam NATO jest silne, mobilne i zdolne do reagowania na najtrudniejsze wyzwania. Niniejsza konferencja to nie tylko forum wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń. To przede wszystkim hołd oddany ludziom, których praca, choć często wykonywana poza pierwszą linią frontu, decyduje o sile i skuteczności całego systemu obronnego.
Wspólnie pochylamy się nad nowoczesnymi technologiami, innowacyjnymi strategiami dostaw oraz inżynieryjnym kunsztem, który w obliczu zagrożenia buduje drogę do zwycięstwa. Wierzę, że czas spędzony na dyskusjach, analizach i budowaniu międzysojuszniczych relacji zaowocuje nowymi pomysłami, które realnie wpłyną na modernizację naszych sił zbrojnych.
Niech to spotkanie będzie inspiracją do dalszego doskonalenia i dowodem na to, że bez Waszej służby nie ma mowy o nowoczesnym bezpieczeństwie. Dziękuję Wam za Waszą determinację, precyzję i profesjonalizm.
Życzę owocnych obrad, a przede wszystkim – bezpiecznej służby - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.
Konferencja "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”
Konferencja "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO” składa się z czterech paneli: „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO", „Zabezpieczenie cyklu życia. Remonty, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego", „Inżynieria mobilności: drogi i mosty krwiobiegiem operacji sił połączonych”, „Logistyka odporności. Bezpieczne zaplecze w dobie zagrożeń kinetycznych i hybrydowych”. Jej moderatorami są Juliusz Sabak, Karolina Modzelewska oraz Mariusz Cielma. Wśród gości znajdują się natomiast:
- gen. broni Krzysztof Król, Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Transformacji
- gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
- gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia
- gen. bryg. Romuald Maksymiuk, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia
- gen. bryg. Mariusz Ochalski, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ
- płk Karol Budniak, Zastępca Szefa Władzy Lotnictwa Wojskowego, Szef Pionu Zdatności, Główny Inżynier Lotnictwa Wojskowego
- płk Sławomir Walenczykowski, Szef Zarządu Logistyki – P4 w Sztabie Generalnym WP
- Paweł Woźniak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Dyrektor Operacyjny Budownictwa Infrastrukturalnego i Ogólnego Budimex S.A. - Cezary Łysenko
- Jan Pol, Defence and Security Disaster Response, Janson Bridging BV
- Andrzej Hawryluk, Zastępca Prezesa RARS
