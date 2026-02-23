Kosiniak-Kamysz o Wojskach Logistycznych i Inżynieryjnych. „Są krwiobiegiem i kręgosłupem nowoczesnych Sił Zbrojnych”

Rozpoczęła się konferencja Portalu Obronnego „Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”.

Na jej rozpoczęcie odczytany został list szefa MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz skierował swe słowa zarówno do uczestników, jak i organizatorów.

W poniedziałek, 23 lutego w warszawskim Hotelu Bellotto rozpoczęła się konferencja Portalu Obronnego „Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”. Merytoryczne dyskusje poprzedziło odczytanie listu do organizatorów oraz uczestników od wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Współczesne pole walki to arena, na której odwaga żołnierza na pierwszej linii mierzy się z zaawansowaną technologią. Jednak żaden czołg nie ruszy z miejsca, żaden samolot nie wzbije się w powietrze, a żaden system obronny nie zadziała, jeśli zabraknie paliwa, amunicji, łączności czy bezpiecznej drogi. To Wojska Logistyczne i Inżynieryjne są krwiobiegiem i kręgosłupem nowoczesnych Sił Zbrojnych" - zaznaczył szef MON.

- Konferencja „Niewidzialni Bohaterowie” to idealna okazja, aby wyjść z cienia i głośno powiedzieć o Waszej kluczowej roli. Określenie „niewidzialni” jest trafne, gdy wszystko działa bez zarzutu – stajecie się wtedy niezauważalni jak powietrze. Ale stajecie się pierwsi, gdy trzeba budować mosty w ogniu, zapewniać dostawy pod ostrzałem czy w ułamkach sekund naprawiać uszkodzony sprzęt. Wasza praca to cicha służba, która wymaga nie tylko ogromnej wiedzy technicznej i logistycznej, ale także hartu ducha i odwagi - kontynuował wicepremier.

- Jesteście fundamentem bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. To dzięki Wam NATO jest silne, mobilne i zdolne do reagowania na najtrudniejsze wyzwania. Niniejsza konferencja to nie tylko forum wymiany eksperckiej wiedzy i doświadczeń. To przede wszystkim hołd oddany ludziom, których praca, choć często wykonywana poza pierwszą linią frontu, decyduje o sile i skuteczności całego systemu obronnego.​

Wspólnie pochylamy się nad nowoczesnymi technologiami, innowacyjnymi strategiami dostaw oraz inżynieryjnym kunsztem, który w obliczu zagrożenia buduje drogę do zwycięstwa. Wierzę, że czas spędzony na dyskusjach, analizach i budowaniu międzysojuszniczych relacji zaowocuje nowymi pomysłami, które realnie wpłyną na modernizację naszych sił zbrojnych.

​Niech to spotkanie będzie inspiracją do dalszego doskonalenia i dowodem na to, że bez Waszej służby nie ma mowy o nowoczesnym bezpieczeństwie. Dziękuję Wam za Waszą determinację, precyzję i profesjonalizm.

​Życzę owocnych obrad, a przede wszystkim – bezpiecznej służby - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konferencja "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO”

Konferencja "Niewidzialni Bohaterowie. Wojska logistyczne i inżynieryjne w nowoczesnych Siłach Zbrojnych NATO” składa się z czterech paneli: „Mobilność i zaopatrywanie jako wyzwania wschodniej flanki NATO", „Zabezpieczenie cyklu życia. Remonty, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego", „Inżynieria mobilności: drogi i mosty krwiobiegiem operacji sił połączonych”, „Logistyka odporności. Bezpieczne zaplecze w dobie zagrożeń kinetycznych i hybrydowych”. Jej moderatorami są Juliusz Sabak, Karolina Modzelewska oraz Mariusz Cielma. Wśród gości znajdują się natomiast:

gen. broni Krzysztof Król, Doradca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Transformacji

gen. bryg. rez. pil. Jan Rajchel, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

gen. dyw. Dariusz Mendrala, Szef Inspektoratu Wsparcia

gen. bryg. Romuald Maksymiuk, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia

gen. bryg. Mariusz Ochalski, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DGRSZ

płk Karol Budniak, Zastępca Szefa Władzy Lotnictwa Wojskowego, Szef Pionu Zdatności, Główny Inżynier Lotnictwa Wojskowego

płk Sławomir Walenczykowski, Szef Zarządu Logistyki – P4 w Sztabie Generalnym WP

Paweł Woźniak, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Operacyjny Budownictwa Infrastrukturalnego i Ogólnego Budimex S.A. - Cezary Łysenko

Jan Pol, Defence and Security Disaster Response, Janson Bridging BV

Andrzej Hawryluk, Zastępca Prezesa RARS

