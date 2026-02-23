Na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń potrzeba 588 mld USD. A może i więcej!

• Czy bez zewnętrznego wsparcia odbudowa jest możliwa?

• Ile potrwa odbudowa bez trwałego pokoju?

• Czy odbudowa mieszkalnictwa, transportu i energetyki będzie absolutnym priorytetem?

Trzykrotnie więcej od nominalnego PKB Ukrainy za 2025 r.

Ocena zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie jest regularnie aktualizowana i prowadzona na podstawie międzynarodowego modelu. Opublikowany w poniedziałek dokument bierze pod uwagę okres od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r.

Według szacunków bezpośrednie straty spowodowane wojną w tym okresie wyniosły 195 mld dolarów, a więc o 19 mld USD więcej niż w poprzednim raporcie opublikowanym przed rokiem. W dokumencie podkreślono, że potrzeby Ukrainy szacowane na 588 mld dolarów w ciągu najbliższych 10 lat są trzykrotnie wyższe niż nominalny PKB Ukrainy za 2025 r.

Najbardziej dotknięte są sektory:

• mieszkalnictwa,

• transportu i energetyki,

a szkody i, co za tym idzie, potrzeby koncentrują się w obwodach frontowych i głównych obszarach metropolitalnych.

Szacuje się, że na dzień 31 grudnia 2025 r. 14 proc. budynków mieszkalnych było uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło ponad trzy miliony gospodarstw domowych.

W sektorze energetycznym, który jest narażony na wzmożone rosyjskie ataki, liczba uszkodzonych lub zniszczonych aktywów wzrosła o ok. 21 proc. w porównaniu z 2024 r. Obejmuje to infrastrukturę wytwarzania energii, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa.

W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą, co jest wynikiem nasilenia ataków na kolej i porty w 2025 r. W tym właśnie sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe, bo w ciągu najbliższej dekady mają wynieść 96 mld dolarów. Kolejny jest sektor energetyczny (prawie 91 mld dolarów), dalej sektor mieszkaniowy (prawie 90 mld dolarów), sektor handlu i przemysłu (ponad 63 mld dolarów) oraz sektor rolnictwa (ponad 55 mld dolarów). Koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym (rozminowania - Portal Obronny) i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

Odbudowa Ukrainy po zniszczeniach wojennych może zająć od 7-10 lat w optymistycznym scenariuszu z silnym wsparciem międzynarodowym (jak „drugi Plan Marshalla”), do 15-20 lat w wariancie neutralnym, a nawet ponad 25 lat bez stabilnego pokoju. Warto pamiętać, że w Warszawie jeszcze w latach 60. widać było wojenne ruiny...

Odbudowa Ukrainy budzi ogromne oczekiwania – także polskiej branży budowlanej 🇺🇦🤝🇵🇱. Warto jednak spojrzeć realistycznie na aktualną sytuację👇Jak trafnie zauważa dr @DamKazmierczak, Wiceprezes @_PZPB – branża budowlana nie powinna liczyć na szybkie i spektakularne kontrakty… pic.twitter.com/K17qwTx6AZ— Polski Związek Pracodawców Budownictwa (@_PZPB) February 17, 2026