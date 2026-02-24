Airbus Helicopters prezentuje dwie innowacyjne koncepcje śmigłowców nowej generacji dla NATO, łączące zaawansowane technologie z modułową budową.

Propozycje obejmują klasyczny śmigłowiec oraz hybrydową maszynę o dużej prędkości, opracowane we współpracy z Collins Aerospace, Raytheon i MBDA.

Dzięki doświadczeniom z programów Racer i X3, nowe konstrukcje zapewniają zwiększoną prędkość, zasięg i wszechstronność operacyjną.

Modułowa architektura gwarantuje łatwość produkcji, obsługi i modernizacji, a także długoterminową efektywność kosztową.

W lipcu 2024 roku NATO Support and Procurement Agency (NSPA) przyznała Airbus Helicopters kontrakt na kierowanie studium koncepcyjnym w ramach projektu NGRC, którego uczestnicy połączyli siły w celu opracowania, rozwoju, dostaw i wsparcia średniego wielozadaniowego śmigłowca, a w zasadzie wiropłatu, gdyż nie ograniczano się tutaj do klasycznych koncepcji.

Proponowane przez Airbus Helicopters w ramach NATO Next Generation Rotorcraft Capabilities rozwiązanie, powstało we współpracy z amerykańskimi firmami Collins Aerospace i Raytheon, należącymi do koncernu RTX oraz europejskim producentem uzbrojenia, firmą MBDA. Maszyna w układzie zespolonym (ang.compound), bo tak określa ją Airbus Helicopters, to połączenie tradycyjnego śmigłowca jednowirnikowego z układem dwóch śmigieł pchających umieszczonych pod skrzydłami o rozpiętości zbliżonej do średnicy wirnika głównego. Dzięki temu oba warianty posiadają większość wspólnych elementów, ten sam „footprint”, czyli przestrzeń potrzebną do lądowania. Jednocześnie wariant hybrydowy, ze śmigłami pchającymi, zapewnia znacznie większą prędkość przelotową i zasięg przy zachowaniu wszystkich zalet wersji klasycznej.

Zaawansowana koncepcja Airbusa wykorzystuje szerokie doświadczenie firmy w zakresie wojskowych śmigłowców oraz lotów z dużą prędkością, szczególnie zdobyte przy demonstratorach w konfiguracji zespolonej – Airbus X3 oraz Airbus Racer. Konfiguracja ta nie tylko zapewnia znacząco wyższe prędkości w porównaniu z konstrukcjami klasycznymi, lecz także istotnie rozszerza zakres charakterystyk lotu, oferując unikalną zdolność do szybkiego przyspieszania i wytracania prędkości, a także dynamicznego wznoszenia i opadania.

Korzyści wynikające z zastosowania dodatkowych skrzydeł i śmigieł zostały potwierdzone w trakcie prób w locie z udziałem pilotów wojskowych na demonstratorze Racer w ramach europejskiego programu European Next Generation Rotorcraft Technologies. Rozległa wiedza zdobyta podczas testów w locie, oparta na doświadczeniach operacyjnych klientów Airbusa, stanowi solidną podstawę dla proponowanych zdolności nowej generacji

Modułowość i prostota stanowią kluczowe założenia propozycji NGRC od Airbus Helicopters. Filozofia projektowa zakłada opracowanie platform łatwych w produkcji, obsłudze i modernizacji, gwarantujących długoterminową przystępność kosztową dzięki podejściu Modular Open System Architecture. Dzięki temu obie koncepcje będą ze sobą ściśle powiązane i będą współdzielić rozwiązania w zakresie obsługi technicznej, szkolenia, uzbrojenia oraz systemów pokładowych. Jednocześnie zachowają one swoje unikalne cechy.

„Chcemy zapewnić, aby Europa była w stanie zaproponować platformę najlepiej odpowiadającą potrzebom naszych partnerów wojskowych pod względem kosztów, efektywności operacyjnej oraz maksymalnej dostępności – zarówno w przypadku śmigłowca klasycznego, jak i maszyny wysokoprędkościowej. Te dwie koncepcje stanowią punkt wyjścia do dalszych rozmów z naszymi partnerami wojskowymi na temat ich wizji i potrzeb przyszłych operacji militarnych” - oświadczył Bruno Even, prezes Airbus Helicopters. Jak podkreślił - „Nasza linia produktowa – H145M, H160M oraz H225M – wyznacza nowe standardy w zakresie przystępności kosztowej, łączności i obsługi technicznej wojskowych śmigłowców. Z drugiej strony pracujemy nad systemami śmigłowców nowej generacji, wykorzystując modułowe technologie wieloplatformowe, takie jak łączność, cyberbezpieczeństwo, współdziałanie załogowych i bezzałogowych systemów (crewed-uncrewed teaming), wielodomenowa współpraca bojowa, przeżywalność oraz naprawy uszkodzeń bojowych”.