Polska kupuje pociski AMRAAM. Szef MON podpisał wart 500 mln dol. kontrakt na uzbrojenie F-35

Karolina Modzelewska
PAP
2025-11-27 15:30

Wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisał 27 listopada br. umowę na zakup amerykańskich pocisków przeciwlotniczych AIM-120D AMRAAM. Kontrakt o wartości około 500 milionów dolarów netto ma na celu uzbrojenie polskich samolotów F-35, których pierwsze egzemplarze mają trafić do Polski już 2026 r.

  • Polska wzmacnia obronność, inwestując w nowoczesne uzbrojenie dla przyszłych F-35, co zacieśnia współpracę z USA.
  • Zakup 200 pocisków AIM-120D AMRAAM za 500 mln dolarów to kluczowy krok w modernizacji polskiego lotnictwa bojowego.
  • Te pociski, wraz z F-35, znacząco zwiększą potencjał obronny Polski.

Nowoczesne uzbrojenie dla polskich F-35

Podpisana umowa dotyczy zakupu 200 pocisków przeciwlotniczych AIM-120 AMRAAM w najnowszej wersji AIM-120D. Pociski te staną się kluczowym elementem uzbrojenia polskich myśliwców 5. generacji F-35, które mają znacząco zwiększyć potencjał bojowy polskiego lotnictwa. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że tego typu kontrakty są dowodem na to, „że sojusz polsko-amerykański to nie tylko słowa, ale też decyzje - o możliwości zakupu sprzętu, pozyskania najnowocześniejszej technologii”. Wskazał również na szerszy kontekst współpracy z USA, obejmujący pozyskiwanie innych typów sprzętu, takich jak same myśliwce F-35 czy amerykański system kierowania obroną powietrzną IBCS.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował również o trwających pracach nad zwiększeniem obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak zaznaczył, „Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dostał zadanie, by w każdej chwili być do tego gotowym”. Pociski AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu, zdolne do rażenia celów na dystansie nawet około 180 kilometrów. Są one standardowym uzbrojeniem lotnictwa amerykańskiego i NATO, w tym myśliwców F-35.

Dowodem na ich skuteczność jest udział holenderskich myśliwców F-35, uzbrojonych w te pociski, w misji zwalczania rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Zgodę na zakup przez Polskę 400 pocisków AMRAAM o wartości 1,3 miliarda dolarów amerykański Departament Stanu wyraził pod koniec kwietnia br.

Warto zaznaczyć, że polskie lotnictwo już teraz dysponuje pociskami AMRAAM, choć w starszej wersji C, które są wykorzystywane przez samoloty F-16. Zakup najnowszej wersji AIM-120D znacząco podniesie zdolności obronne Polski w powietrzu.

Przyszłość polskiego lotnictwa bojowego

Pierwsze polskie F-35 mają zostać dostarczone do kraju w połowie 2026 r., a ich dostawy zakończą się w 2029 r. Polskie Siły Powietrzne otrzymają łącznie 32 maszyny, które wraz z myśliwcami F-16 będą stanowić trzon polskiego lotnictwa bojowego. Z najnowszych informacji przekazywanych przez Sztab Generalny wynika, że Łącznie już siedem polskich Husarzy opuściło linie produkcyjne Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Cztery spośród nich już teraz są wykorzystywane do szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing, a wkrótce dołączą do nich następne trzy. W w lutym 2026 r. dołączy do nich ósmy już myśliwiec F-35A wyprodukowany dla Polski. 

Kolejne, zaplanowane na 2026 rok dostawy 14 Husarzy będą realizowane bezpośrednio do kraju. Według planów pierwsze polskie myśliwce F-35 dotrą do Polski na przełomie maja i czerwca i będą przydzielone do 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie trawa już przygotowanie infrastruktury naziemnej niezbędnej do obsługi maszyn. Następne maszyny będą wysyłane do Polski w latach 2027-2029.

Dodatkowo, jak informuje oficjalny serwis Wojska, Polskiego, "po zakończeniu szkolenia lotniczego w USA, planowanego na 3. kwartał 2027 roku, osiem sztuk F-35A powróci także do kraju”. Chociaż pierwsze polskie F-35A pojawią się w Polsce już w 2026 r. osiągnięcie przez nich pełnej gotowości operacyjnej (FOC) dla Łasku planowane jest dla Łasku na 2030 r., a dla Świdwina na 2032 r.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii
