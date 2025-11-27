Rusza konferencja o deficycie lekarzy w armii. Jak wzmocnić medycynę Sił Zbrojnych?

2025-11-27 10:18

W czwartek, 27 listopada, o godz. 9:00, w Wojskowym Instytut Medycznym (WIM) w Warszawie wystartowała II Doroczna Konferencja „Lekarz wojskowy w cieniu deficytu – motywacje, bariery i znaczenie dla bezpieczeństwa państwa”. Pod patronatem wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza wydarzenie skupi ekspertów, dowódców i decydentów, by wypracować pilne reformy w obliczu rosnącego niedoboru kadr medycznych w armii. W dobie napięć geopolitycznych rola lekarzy wojskowych staje się kluczowa dla gotowości operacyjnej.

Wojsko Polskie boryka się z poważnym deficytem lekarzy – problemem pogłębianym przez starzenie się kadr, konkurencję z sektorem cywilnym i wyższe standardy operacyjne. Jak podkreśla gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM-PIB, „w warunkach narastających napięć geopolitycznych rola lekarza wojskowego zyskuje wymiar strategiczny”. Konferencja, adresowana do środowiska medycznego Sił Zbrojnych, kadry dowódczej, uczelni i instytucji partnerskich, ma być merytoryczną odpowiedzią na te wyzwania.

Program obejmuje cztery 90-minutowe sesje z wykładami wprowadzającymi i moderowanymi dyskusjami. Pierwszy panel analizuje warunki pracy i perspektywy zawodowe lekarzy wojskowych w Polsce. Drugi przegląda sytuację kadr medycznych w Wojsku Polskim i proponuje kierunki rozwoju. Trzeci skupia się na barierach funkcjonowania kadry lekarskiej, a czwarty – na szkoleniach i ścieżkach kariery od edukacji po przywództwo.

Priorytety? Transparentne ścieżki rozwoju, reforma kształcenia specjalistycznego, mechanizmy retencji talentów i podnoszenie prestiżu służby. Eksperci zaprezentują analizy wyzwań kadrowych, rozwiązania z armii NATO oraz konkretne reformy strukturalne i legislacyjne. „Zmierzamy do kompleksowej strategii, która wzmocni potencjał medyczny sił zbrojnych i uczyni mundur atrakcyjnym wyborem dla absolwentów medycyny” – zapowiada gen. Gielerak. Wydarzenie integruje diagnozę systemu z praktycznymi wdrożeniami: od optymalizacji współpracy cywilno-wojskowej po innowacyjne technologie medyczne dla misji. W kontekście wojny za granicą, konferencja podkreśla, że silna medycyna wojskowa to filar bezpieczeństwa państwa. Relacje na żywo i materiały pokonferencyjne dostępne na portalu WIM.

