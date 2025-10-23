Donald Trump ostrzega Izrael przed aneksją Zachodniego Brzegu

• Wstępny projekt ustawy o aneksji został przyjęty przez Kneset, ale szanse na jego uchwalenie są minimalne – sprzeciwia się mu partia Likud i premier Benjamin Netanjahu.

• Amerykańscy urzędnicy, w tym wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio, ostro skrytykowali izraelski projekt, uznając go za „szkodliwy dla planu pokojowego” i „prowokacyjny wobec USA”.

• Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł, że Izrael musi wspierać działania pomocowe w Strefie Gazy i nie może stosować głodu jako metody wojny; izraelski rząd odrzucił to orzeczenie jako „polityczne”.

Bo prezydent Donald Trump dał słowo Arabom...

„To się nie stanie, ponieważ dałem słowo państwom arabskim. I tego nie da się teraz zrobić. (...) To się nie wydarzy. Gdyby tak się stało, Izrael straciłby całe poparcie ze strony USA” – zapowiedział prezydent Trump w wspomnianym wywiadzie. Już wcześniej sygnalizował sprzeciw wobec aneksji, co miało być warunkiem poparcia jego planu pokojowego dla Strefy Gazy przez kraje arabskie.

W środę (22 października) Kneset przyjął w głosowaniu wstępny projekt ustawy, który miałby objąć izraelskim prawem żydowskie osiedla na Zachodnim Brzegu i ustanowić je „suwerennymi i nieodłącznymi” częściami państwa izraelskiego. Projekt musi jeszcze przejść przez trzy głosowania, a szanse na jego uchwalenie są minimalne, ponieważ nie popiera go kluczowa partia koalicyjna Likud, której liderem jest premier Binjamin Netanjahu.

Głosowanie wywołało ostrą krytykę ze strony amerykańskich urzędników. Wiceprezydent USA J.D. Vance, który gościł w Izraelu, nazwał krok Knesetu „bardzo głupim politycznym chwytem” i stwierdził, że osobiście czuje się urażony. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że próba uznania aneksji szkodzi planowi pokojowemu dla Strefy Gazy i potencjalnie zagraża porozumieniu.

ONZ: Izrael nie może stosować głodu jako metody prowadzenia wojny

Izraelski rząd sprzeciwił się ustawie. Szef MSZ Gideon Saar tłumaczył, że był to „posunięcie polityczne opozycji, którego celem było skompromitowanie rządu” podczas wizyty Vance'a. Likud zbojkotował głosowanie, nazywając je prowokacją szkodzącą stosunkom z USA.

Zachodni Brzeg, zdobyty przez Izrael w wojnie w 1967 r., jest do dziś okupowany. Na tym terenie mieszka ok. 3 mln Palestyńczyków i pół miliona Żydów. Osadnictwo jest uznawane przez ONZ i większość państw świata za nielegalne, a Palestyńczycy postrzegają jego rozwój jako próbę faktycznej aneksji i przeszkodę w budowie niepodległego państwa.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze orzekł (22 października), że Izrael ma obowiązek wspierać działania pomocowe w Strefie Gazy, prowadzone przez ONZ i jej podmioty (w tym UNRWA), oraz że nie może stosować głodu jako metody prowadzenia wojny. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyraził nadzieję, że Izrael zastosuje się do tego „bardzo ważnego” orzeczenia.

Reakcja Izraela była jednoznaczna. Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon określił orzeczenie MTS jako „haniebne”, twierdząc, że organy ONZ stały się „wylęgarnią terrorystów” (wskazując na UNRWA). Izraelskie MSZ kategorycznie odrzuciło orzeczenie, nazywając je „działaniami politycznymi” i kolejną próbą narzucenia Izraelowi środków politycznych pod przykrywką prawa międzynarodowego.

Orzeczenie MTS w tej sprawie ma charakter opinii doradczej i nie ma mocy wiążącej.

Izraelski Kneset utorował sobie drogę do aneksji palestyńskiego Zachodniego Brzegu.Do bombardowania dokładają działanie w białych rękawiczkach.Stworzyli w Knesecie nawet narrację, że nie jest to aneksja, a „rozciąganie suwerenności Izraela na Zachodni Brzeg Jordanu.”Czy… pic.twitter.com/IESUQqWQUc— Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) October 23, 2025