Tomahawki, ale nie tylko. Kijów rozmawia z innymi państwami o broni dalekiego zasięgu

Prezydent Zełenski ujawnił, że Ukraina prowadzi rozmowy z europejskimi krajami w sprawie pozyskania pocisków dalekiego zasięgu, w tym Tomahawków.

Broń ta ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy, umożliwiając uderzenia daleko za linią frontu i zmieniając dynamikę wojny.

Putin jest "bardzo zdenerwowany" perspektywą dostarczenia Ukrainie takiej broni.

Strategiczne znaczenie broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy

Wołodymyr Zełenski jasno określił strategiczne znaczenie broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy w kontekście trwającej wojny. W czwartek w Brukseli, podczas szczytu unijnego, prezydent Ukrainy podkreślił, że reżim Putina musi odczuć realne konsekwencje swoich działań. Jak zaznaczył, ataki na ukraiński system energetyczny nie są jedynie problemem lokalnym, ale stanowią zapowiedź przyszłych konfliktów w Europie i na świecie.

„Musimy tak kształtować naszą politykę, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się destrukcyjnych działań Rosji lub powtórzenie się ich w Europie i gdziekolwiek indziej. Kiedy mówimy na przykład o broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy, mamy na myśli to, że reżim Putina powinien odczuć realne konsekwencje tej wojny” - powiedział Zełenski.

Ukraina, mimo zimy, nadal mierzy się z intensywnymi działaniami Rosji, która, zdaniem Zełenskiego, próbuje wykorzystać mrozy jako broń, dążąc do długotrwałego braku prądu w kraju. Dostarczenie broni dalekiego zasięgu, takiej jak pociski Tomahawk, mogłoby znacząco wpłynąć na zdolność Ukrainy do obrony i prowadzenia kontrofensywy.

Tomahawki z Europy? Zełenski w rozmowach z sojusznikami

Prezydent Zełenski ujawnił, że rozmowy na temat pozyskania broni dalekiego zasięgu nie ograniczają się jedynie do Stanów Zjednoczonych. „Niektóre kraje europejskie również ją posiadają, w tym tomahawki. Rozmawiamy już z krajami, które mogą pomóc” - podkreślił. Ta informacja jest kluczowa, ponieważ wskazuje na poszerzenie kręgu potencjalnych dostawców i rosnące zaangażowanie europejskich partnerów w wsparcie militarne Ukrainy.

Fakt, że Putin jest „bardzo zdenerwowany” na samą myśl o dostarczeniu Ukrainie takiej broni, świadczy o jej potencjale do zmienienia biegu wojny. Pociski Tomahawk, znane ze swojej precyzji i zasięgu, mogłyby pozwolić Ukrainie na uderzanie w cele strategiczne daleko za linią frontu, co z pewnością utrudniłoby rosyjskie operacje wojskowe i logistykę.

Potencjalne dostawy Tomahawków z Europy to także sygnał dla Rosji, że wsparcie dla Ukrainy jest szerokie i nie ogranicza się do jednego regionu czy kraju. To może wpłynąć na morale rosyjskich wojsk i polityków, a także zmusić ich do przemyślenia strategii wojennej.

PURL i SAFE: Programy wspierające bezpieczeństwo Ukrainy i Europy

W swoim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski zachęcał kraje, które jeszcze nie przyłączyły się do programu finansowania amerykańskiej broni dla Ukrainy - PURL. Prezydent podkreślił, że „PURL nie tylko pomaga Ukrainie, ale też pomaga utrzymać zainteresowanie USA Europą. Pokazuje Ameryce, że Europa robi, co do niej należy”. To ważne przesłanie, które ma na celu wzmocnienie transatlantyckiej współpracy i podziału odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu.

Ponadto, Zełenski odniósł się do unijnego programu pożyczek na obronność SAFE, do którego przystąpiło już 19 krajów UE. W jego ocenie, „Program SAFE może być również bardzo skuteczny, (...) ale zadziała tylko wtedy, gdy będzie wyraźnie powiązany z tą wojną, ponieważ ta wojna pokazuje, co naprawdę działa, a co nie”. Oznacza to, że środki z programu SAFE powinny być kierowane na wsparcie, które ma bezpośredni wpływ na obecny konflikt, ucząc się z doświadczeń wojennych, co jest najbardziej efektywne w praktyce.

Programy takie jak PURL i SAFE są kluczowe dla długoterminowego wsparcia Ukrainy i wzmocnienia bezpieczeństwa całej Europy. Ich skuteczność zależy od zaangażowania państw członkowskich i elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb wojennych.