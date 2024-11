Holandia zamówiła 12 śmigłowców H225M Caracal. Maszyny trafią do eskadry operacji specjalnych

„Cieszymy się, że Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne i COMMIT ( ang. Command Materiel and IT) ponownie zaufały Airbus Helicopters. Holandia wybrała H225M w czerwcu 2023 r., po przetargu i wyczerpującej ocenie, po której śmigłowiec Airbusa został uznany za najlepszą maszynę dla bardzo wymagających wojsk specjalnych”, powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters po podpisaniu umowy na 12 maszyn. Uroczystość miała miejsce podczas targów Euronaval w Paryżu.

i Autor: Airbus Helicopters