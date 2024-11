Co ciekawe, umowa nie została zawarta z rządem Kanady, ale ze SkyAlyne, spółką joint venture kanadyjskich przedsiębiorstw zbrojeniowych CAE i KF Aerospace. Będą one odpowiedzialne za zapewnienie wysokiej gotowości operacyjnej maszyn wykorzystywanych do szkolenia pilotów Royal Canadian Air Force. Umowa obejmuje zakup 19 śmigłowców H135 oraz pakietu wsparcia i usług, a także wsparcie dla utworzenia naziemnego systemu szkoleniowego oraz zaawansowane doradztwo techniczne w zakresie dopuszczenia do służby wiropłatów modyfikowanych zgodnie z oczekiwaniami kanadyjskich lotników.

Co równie istotne dla lokalnych władz, maszyny będą montowane i dostarczane z zakładu Airbus Helicopters w Fort Erie w kanadyjskiej prowincji Ontario. Śmigłowce zostaną wyposażone w szereg opracowanych w Kanadzie i dodatkowo certyfikowanych ulepszeń, w tym modyfikacje awioniki i systemów łączności, a także niestandardowe rozwiązania w kokpicie załogi. Oczekuje się, że dostawy wiropłatów zaczną się w pierwszej połowie 2026 roku.

„Nawiązanie współpracy ze SkyAlyne i Departamentem Obrony Narodowej to historyczny moment dla Airbus Helicopters w Kanadzie. Dziękujemy Królewskim Kanadyjskim Siłom Powietrznym za zaufanie Airbusowi i H135. Nasze wojsko dołączy do sił zbrojnych 12 innych państw, które wykorzystują dwusilnikowy H135 do szkolenia przyszłych lotników” - skomentował Dwayne Charette, prezes Airbus Helicopters w Kanadzie. Jak podkreślił - „kontrakt oznacza udane wejście Airbus Helicopters na kanadyjski rynek wojskowy. Będąc obecni w Kanadzie od 40 lat, jesteśmy zaszczyceni, że będziemy mogli przyczyniać się do bezpieczeństwa Kanadyjczyków przez wiele kolejnych lat”.

H135 wylatały już na świecie ponad 400 000 godzin w roli wojskowej maszyny szkoleniowej, znajdując zastosowanie m.in. w nauce manewrów podstawowych jak i zaawansowanych misji w warunkach IFR i taktycznych, choćby w wojsku Australii i Wielkiej Brytanii. H135 pozwala zdobywać i rozwijać podstawowe umiejętności. Dwusilnikowy układ napędowy oraz cyfrowa awionika umożliwią łatwe i bezpieczne przejście pilotów-uczniów do szkolenia na bardziej zaawansowanych śmigłowcach.

Warto odnotować, że o ile H135 będą pierwszymi śmigłowcami Airbusa służącymi w kanadyjskich siłach zbrojnych, to nie są pierwszymi maszynami tego producenta. Kanadyjskie siły powietrzne eksploatują już maszyny Airbus 310 (lokalne oznaczenie CC150 Polaris), latające tankowce Airbus A330 MRTT (CC330 Husky) i maszyny poszykiwanwczo-ratownicze Airbus C295 (CC295 Kingfisher).