Niemcy zbroją się w kolejne pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu Meteor, co potwierdza ich zaufanie do tego europejskiego projektu.

Pocisk Meteor, wyposażony w napęd strumieniowy, zapewnia unikalną skuteczność i zasięg przekraczający 200 km.

Rozwój i integracja Meteora z nowymi platformami, w tym F-35, świadczy o jego kluczowej roli w dominacji powietrznej. Dowiedz się, dlaczego jest tak ceniony!

Najnowszy kontrakt na METEOR został przyznany MBDA przez Zintegrowane Wspólne Biuro Programu METEOR (Meteor Integrated Joint Programme Office – IJPO) w imieniu Federalnego Urzędu ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacyjnego Bundeswehry (BAAINBw). Chociaż nie ujawniono ani ilości, ani wartości kontraktu, ścieżka zamówienia wyraźnie wskazuje na kontynuację uzupełniania zapasów pocisku, który Niemcy pomogli opracować i który obecnie jest wykorzystywany jako kluczowy element zdolności powietrze-powietrze sił powietrznych NATO w Europie.

Eric Béranger, dyrektor generalny MBDA, oświadczył w kontekście tej umowy - „Ten najnowszy kontrakt z Niemiec, jednego z partnerów rozwojowych pocisku, potwierdza nieustanne zaufanie do programu, który łączy najnowocześniejsze technologie sześciu europejskich państw w ramach unikalnego partnerstwa kierowanego przez MBDA, aby zapewnić wspólną, kluczową zdolność wojskową. W 2025 roku METEOR odnotował kolejny sukces – państwa nadal inwestowały w jego zdolności do zapewnienia dominacji w powietrzu oraz ochrony suwerenności swoich przestrzeni powietrznych.”

W tej wypowiedzi dyrektor generalny MBDA odnosi się do zamówień, ale też testów i badań nad rozwojem i ulepszeniem tego pocisku, finansowanych przez uczestników programu. Meteor jest rezultatem współpracy kierowanej przez MBDA, które finansowały Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania oraz Szwecja.

Pocisk Meteor wyposażony jest w napęd strumieniowy (ramjet), który uruchamia się gdy wyczerpie się silnik rakietowy na paliwo stałe, nadający rakiecie odpowiednią prędkość początkową. Ten silnik typu „ramjet” zapewnia ciąg aż do momentu przechwycenia celu, dając METEOR-owi unikalną, bardzo dużą „strefę bez ucieczki” (No Escape Zone), większą niż w przypadku wielu innych pocisków powietrze–powietrze. Jest ona również efektem zaawansowanego systemu naprowadzania i zdolności rakiety do wymiany danych podczas lotu, dzięki czemu może ona zwalczać cele na bardzo dużym dystansie. Może on przekraczać 200 km.

Ze względu na tego typu zdolności, pociski Meteor znalazły się na uzbrojeniu wielu sił zbrojnych i platform powietrznych. W przypadku Niemiec jest to przede wszystkim myśliwiec Eurofighter Typhoon. Inne maszyny mogące korzystać z tego uzbrojenia to francuski Dassault Rafale, szwedzki Saaab J39 Gripen czy najnowszy koreański samolot bojowy KAI KF-21 Boramae.

Grupa maszyn zdolnych do użycia rakiet Meteor stale rośnie. W 2025 roku postępowały prace nad integracją pocisku z samolotami F-35. Odbył się pierwszy lot z F-35B oraz testy naziemne przed pierwszym lotem z F-35A. Natomiast w listopadzie 2025 roku Brazylijskie Siły Powietrzne potwierdziły udane odpalenie testowe pocisku Meteor z myśliwca F-39E Gripen E, podkreślając jego znaczenie dla zdolności obrony powietrznej Brazylii.