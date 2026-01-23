Rekordy, kontrakty i nowe moce produkcyjne. 2025 rok przełomowy dla MESKO SA?

Rok 2025 był dla MESKO potwierdzeniem, że konsekwentnie realizowana strategia przynosi wymierne efekty - zarówno finansowe, jak i technologiczne. Wzmocniliśmy potencjał produkcyjny Spółki, zrealizowaliśmy kluczowe inwestycje i umocniliśmy naszą pozycję na rynkach międzynarodowych. To był rok, który realnie przełożył się na zwiększenie bezpieczeństwa Polski - zaznaczyła Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO SA.

Styczeń - rekordowe wyniki finansowe

Rok 2025 MESKO rozpoczęło od ogłoszenia znakomitych wyników finansowych za 2024 rok. Przychody Spółki przekroczyły 1,6 mld zł - ponad 80% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto wyniósł ponad 230 mln zł. W ujęciu procentowym zysk netto w drugim półroczu 2024 roku, czyli w okresie po ukonstytuowaniu się nowego zarządu Spółki, wzrósł o prawie 370% w odniesieniu do pierwszego półrocza 2024 roku i o 290% względem 2023 roku. Te dane potwierdzają stabilność finansową i skuteczność zarządzania.

Luty - 3000. egzemplarz PIORUN-a

W lutym w MESKO podczas konferencji prasowej ogłoszono wyprodukowanie 3000. przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PIORUN – wyrobu, który stał się symbolem skuteczności polskiej myśli technicznej i jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów eksportowych Spółki. Prezes zarządu MESKO SA. Renata Gruszczyńska poinformowała, iż spółka sukcesywnie zwiększa zdolności produkcyjne w domenie rakietowej. MESKO SA jest dziś największym producentem rozwiązań klasy MANPADS wśród państw NATO. W tej kategorii wyrobów spółka wytwarza więcej pocisków niż wynosi w ujęciu rocznym łączna wartość produkcji przemysłu zbrojeniowego USA (pociski Stinger) oraz Francji (pociski Mistral).

Marzec - Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu

Podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu organizowanej przez BCC (Business Centre Club) MESKO SA zostało uhonorowane Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Nagrodę odebrała prezes Renata Gruszczyńska.

To wyróżnienie jest dowodem zaufania rynku do MESKO jako stabilnego, odpowiedzialnego partnera biznesowego. Wyróżnienie przyznane przez BCC potwierdza, że podjęte przez nas na wielu płaszczyznach działania prowadzą spółkę we właściwym kierunku. Nagroda dopinguje nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy – podkreśliła prezes spółki.

Kwiecień - kontrakt z Agencją Uzbrojenia

30 kwietnia MESKO podpisało umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę tysięcy sztuk amunicji średniokalibrowej 30 mm dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt ten wzmocnił krajowy potencjał zaopatrzeniowy Wojska Polskiego.

Maj - PIORUN-y dla Belgii

W maju, podczas spotkania ministrów obrony Polski i Belgii w Skarżysku- Kamiennej, podpisano list intencyjny dotyczący zakupu przez Belgię 200–300 zestawów PIORUN. Był to kolejny krok w budowie silnej pozycji eksportowej MESKO. W wydarzeniu wziął udział wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W grudniu tego samego roku Spółka zrealizowała pierwszą transzę dostaw produktu do Belgii.

30 maja 2025 r. w Agencji Uzbrojenia została podpisana umowa na dostawę tysięcy sztuk amunicji czołgowej kalibru 120 mm. Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Uzbrojenia a MESKO S.A., jest dostawa tysięcy nabojów 120x570 z podkalibrowym pociskiem APFSDS-T. Wartość umowy wynosi ok. 150 mln zł brutto. Dostawy ww. środków bojowych przewidziano na lata 2026-2027.

Czerwiec - nowa hala amunicji małokalibrowej

Jednym z kluczowych momentów roku było uroczyste otwarcie nowoczesnej hali produkcji amunicji małokalibrowej w Skarżysku- Kamiennej. Inwestycja zwiększyła zdolności produkcyjne Spółki z 50 do 250 milionów sztuk rocznie. W wydarzeniu uczestniczył premier rządu RP Donald Tusk.

Nowoczesna hala o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych została wyposażona w cztery w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, które obsługują kompletny cykl technologiczny związany z montażem poszczególnych elementów nabojów – od łusek, przez spłonki i pociski, na prochu kończąc. Dzięki tej inwestycji w ciągu jednego dnia roboczego MESKO SA może produkować milion sztuk amunicji.

- To inwestycja, która wzmacnia suwerenność łańcucha dostaw i daje realne bezpieczeństwo naszemu krajowi. Jesteśmy dumni, że rozwój MESKO bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. To sukces, który nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy i kompetencji naszego zespołu - podkreślił Marcin Ożóg, członek zarządu MESKO SA.

Lipiec - strategiczne dofinansowanie

Spółka pozyskała 887,2 mln zł dofinansowania na modernizację zakładu w Kraśniku, co umożliwi znaczący wzrost produkcji korpusów amunicji 155 mm. To część szerszego planu opracowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową, która otrzymała ponad 2,4 mld zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Dzięki środkom przyznanym czterem spółkom domeny amunicyjnej możliwa będzie zarówno dalsza rozbudowa, jak również powstanie nowej infrastruktury oraz linii technologicznych. Tym samym realizowana będzie koncepcja zakładająca organizację 3 fabryk amunicji w ramach PGZ. Pozwoli to na zasadnicze zwiększenie potencjału produkcyjnego w zakresie materiałów i środków bojowych, w tym kluczowej obecnie amunicji kalibru 155 mm.

Kraśnik staje się jednym z kluczowych punktów na mapie europejskiej produkcji amunicji artyleryjskiej. Inwestycja w Kraśniku to nie tylko zwiększenie zdolności produkcyjnych naszej Spółki, ale także realne wzmocnienie całego krajowego przemysłu obronnego. Budujemy niezależność technologiczno-produkcyjną w obszarze amunicji strategicznej dla polskiej armii. Projekt ten wpisuje się w szerszą strategię polonizacji łańcucha dostaw i budowania zdolności produkcyjnych „od A do Z” na terytorium Polski - powiedział Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESKO SA.

Sierpień - strategiczna współpraca

MESKO S.A. zawarło z francuską firmą EURENCO umowę na dostawy wysokiej jakości nitrocelulozy energetycznej. Porozumienie stanowi przełom w wieloletnich staraniach MESKO o zapewnienie stałego, niezależnego źródła komponentów niezbędnych do produkcji wyrobów zbrojeniowych. Nowy kontrakt z EURENCO to nie tylko kwestia biznesowa – to realne wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw dla polskiego i europejskiego przemysłu obronnego.

Nitroceluloza energetyczna produkowana w zakładzie EURENCO Bergerac we Francji będzie od teraz trafiać bezpośrednio do MESKO. Dzięki temu spółka zyska stabilność i bezpieczeństwo nieprzerwanej produkcji w zakresie amunicji specjalnej.

Wrzesień - MSPO i kontrakt z Szwecją

Podczas MSPO 2025 stoisko MESKO odwiedził premier RP Donald Tusk, a zainteresowanie ofertą Spółki potwierdziło jej globalną pozycję. Spółka otrzymała również nagrodę specjalną ministra finansów i gospodarki dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia". Równolegle, na targach obronnych DSEI w Londynie podpisano umowę ze Szwedzką Agencją Zamówień Obronnych na dostawę systemów PIORUN o wartości ok. 3 mld koron szwedzkich.

Październik - CIT i inwestycja 155 MM

MESKO znalazło się w gronie 100 największych płatników CIT w Polsce, odprowadzając 72,1 mln zł podatku. PGZ SA i MESKO SA podpisały z francuską firmą EURENCO dwa strategiczne porozumienia w zakresie pozyskania technologii produkcji ładunków modularnych oraz zabezpieczenia dostaw kluczowych surowców niezbędnych do ich wytwarzania. W zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku wmurowano kapsułę czasu, inaugurując rozbudowę infrastruktury do produkcji amunicji 155 mm, z docelową zdolnością do 180 tys. korpusów rocznie.

Inwestycja w Kraśniku obejmuje rozbudowę i modernizację hali produkcyjnej do ok. 9 000 m², budowę nowej infrastruktury technologicznej i magazynowej, zakup nowoczesnych maszyn i linii produkcyjnych oraz modernizację istniejących obiektów oraz rewitalizację terenów przemysłowych. Zakończenie prac budowalnych i uruchomienie pełnych linii zaplanowane jest na 2027 rok.

Listopad - nagrody regionalne

Podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego Nowa Energia Kielce 2025 MESKO zdobyło tytuł SUPERLIDERA Regionu oraz znalazło się w prestiżowej pierwszej dziesiątce Złotej Setki Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzając swoją rolę nie tylko gospodarczą, ale i społeczną.

Grudzień - przełomowa decyzja i ważna inwestycja

W grudniu podjęto decyzję o udzieleniu spółce wsparcia w ramach nowego mechanizmu zwolnienia z CIT dla sektora obronnego. MESKO jako pierwsza spółka PGZ uzyskała zwolnienie podatkowe o wartości ok. 174,6 mln zł, które w całości zostanie przeznaczone na dalsze inwestycje i rozwój technologiczny.

Także w grudniu nastąpiło oddanie do użytku nowego budynku WNL w zakładzie MESKO S.A. w Pionkach. To jeden z najważniejszych kamieni milowych w realizacji Projektu 400 – strategicznej inwestycji wzmacniającej krajowe zdolności produkcji amunicji i komponentów wysokoenergetycznych. Przedsięwzięcie znacząco zwiększa potencjał należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółki w obszarze amunicji czołgowej i artyleryjskiej, w tym kalibrów 120 i 155 mm, a także ustanawia nowe kompetencje w zakresie montażu ładunków modularnych.

Rok 2025 potwierdził, że MESKO SA znajduje się w kluczowym momencie rozwoju – łącząc rekordowe wyniki finansowe, dynamiczne inwestycje i silną ekspansję międzynarodową, spółka stała się jednym z najważniejszych podmiotów polskiego przemysłu obronnego – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO SA.

Wstępne dane finansowe za 2025 rok wskazują, iż spółka przekroczy próg 2 mld zł przychodu.

Konferencje i debaty

Istotnym elementem działalności MESKO w 2025 roku była aktywna obecność przedstawicieli Spółki w debatach branżowych, konferencjach eksperckich oraz spotkaniach środowiskowych poświęconych bezpieczeństwu i rozwojowi przemysłu obronnego. Reprezentanci MESKO dzielili się wiedzą i doświadczeniem, uczestnicząc w dyskusjach dotyczących technologii, zdolności produkcyjnych oraz wyzwań stojących przed sektorem zbrojeniowym. Równolegle spółka kontynuowała wieloletnią tradycję wizyt studyjnych w swoich zakładach, goszcząc m.in. przyszłych attaché obrony RP, słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej, studentów uczelni wojskowych oraz młodzież, wzmacniając tym samym relacje edukacyjne i eksperckie z instytucjami krajowego systemu bezpieczeństwa.

Społeczna odpowiedzialność

W 2025 roku MESKO S.A. konsekwentnie realizowało działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, potwierdzając swoją rolę nie tylko jako kluczowego podmiotu gospodarki obronnej, ale także jednego z największych pracodawców w regionie świętokrzyskim. Spółka, zatrudniająca ponad 3200 pracowników, prowadziła intensywne procesy rekrutacyjne oraz rozwijała współpracę z uczelniami technicznymi, szkołami branżowymi i instytucjami rynku pracy. Równocześnie MESKO aktywnie wspierało inicjatywy społeczne, sportowe i charytatywne. Szczególne miejsce zajmowały także inicjatywy oddolne pracowników, w tym działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi, rokroczna edycja ONKOPACZKI, wsparcie dla osób poszkodowanych oraz udział w ogólnopolskich akcjach pomocowych.

Na podstawie komunikatu prasowego MESKO SA.