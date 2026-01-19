Polski przemysł obronny w Las Vegas. MASKPOL, „Łucznik” i MESKO na SHOT Show 2026

SHOT Show 2026 - kluczowe targi dla branży obronnej

PSO MASKPOL S.A. weźmie udział w targach SHOT Show 2026, jednym z największych i najważniejszych wydarzeń branży strzeleckiej i outdoorowej na świecie, które odbędą się w dniach 20–23 stycznia 2026 r. w Las Vegas (USA). Spółka zaprezentuje swoją ofertę na wspólnym stoisku wraz z Fabryką Broni „Łucznik” - Radom oraz MESKO S.A.

SHOT Show to kluczowa platforma prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu uzbrojenia, wyposażenia indywidualnego oraz technologii obronnych, przyciągająca producentów, instytucje oraz partnerów handlowych z całego świata.

MASKPOL celuje w rynek amerykański

Udział PSO MASKPOL S.A. w targach SHOT Show 2026 stanowi istotny element działań spółki ukierunkowanych na wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku amerykańskim, który pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej konkurencyjnych rynków dla producentów wyposażenia indywidualnego.

Kamizelka ROCK 4.0 i seria ROCK w centrum ekspozycji

Podczas targów PSO MASKPOL S.A. zaprezentuje najnowszą kamizelkę balistyczną ROCK 4.0, a także pełną linię kamizelek z serii ROCK, przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych i instytucjonalnych.

Ekspozycja obejmie również hełmy balistyczne, maski przeciwgazowe oraz najnowsze płyty balistyczne znajdujące się w ofercie spółki. Wszystkie prezentowane wyroby są projektowane i produkowane w Polsce, z myślą o spełnieniu wymagań współczesnego pola walki oraz potrzeb służb mundurowych i sił zbrojnych.

Udział w targach SHOT Show ma dla PSO MASKPOL S.A. duże znaczenie i stanowi świetną platformę do skonfrontowania rozwiązań spółki z rozwiązaniami światowych liderów produkujących wyposażenie indywidualne. SHOT Show to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie, umożliwiające prezentację naszych najnowszych rozwiązań oraz bezpośrednie spotkania z partnerami handlowymi i instytucjonalnymi. Wystawa stanowi doskonałą przestrzeń do rozmów o współpracy, eksporcie oraz wspólnych projektach, a także do budowania rozpoznawalności polskich produktów na rynkach międzynarodowych - podkreślają przedstawiciele MASKPOL.

Wspólne stoisko PGZ wzmacnia rozpoznawalność polskich producentów

Wspólna obecność spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na targach SHOT Show 2026 wzmacnia rozpoznawalność polskiego przemysłu obronnego na rynku amerykańskim oraz podkreśla rosnące ambicje eksportowe krajowych producentów sprzętu wojskowego i ochronnego.

Na podstawie komunikatu prasowego PSO MASKPOL S.A.