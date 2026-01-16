Polska broń na SHOT SHOW 2026. Fabryka Broni „Łucznik” po raz kolejny pokaże swoje produkty

Targi SHOT SHOW, które odbędą się w dniach 20-23 stycznia w Las Vegas, będą dla Fabryki Broni okazją do zaprezentowania sprawdzonych i nowoczesnych konstrukcji broni cywilnej, cenionych przez użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Szczególne miejsce w ofercie zajmie system MSBS GROT, którego rozwój i dostosowanie do wymogów rynku USA przynosi wymierne efekty.

MSBS GROT filarem oferty. Konstrukcja dostosowana do rynku USA

Jednym z kluczowych wydarzeń poprzedzających tegoroczną edycję targów było uzyskanie certyfikatu ATF dla MSBS GROT Pistol w trzech wariantach długości luf - 10,5”, 13” oraz 14,5”. Certyfikacja ta dopuszcza konstrukcję do sprzedaży na cywilnym rynku amerykańskim i stanowi ważny krok w budowaniu rozpoznawalności marki Fabryka Broni za oceanem. Broń trafi do amerykańskich odbiorców za pośrednictwem dystrybutora Arms of America, oferując użytkownikom możliwość wyboru konfiguracji najlepiej dopasowanej do ich preferencji. Modułowość systemu MSBS GROT Pistol czyni go atrakcyjną alternatywą dla popularnych konstrukcji opartych na platformie AR15.

Uzyskanie certyfikatu ATF to ważny etap w budowaniu pozycji Fabryki Broni i jej produktów w Stanach Zjednoczonych. To również efekt wieloletniej, konsekwentnie realizowanej strategii Zarządu Spółki, której celem jest wprowadzenie systemu MSBS GROT na rynek USA. Proces ten był możliwy dzięki ścisłej współpracy naszego amerykańskiego dystrybutora z zespołem specjalistów Fabryki Broni, którzy prowadzili intensywne prace na każdym etapie certyfikacji. Obecność na targach SHOT SHOW to dla nas okazja do prezentacji pełnego portfolio Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dedykowanej amerykańskim odbiorcom. Jest to także budowanie relacji i wiarygodności na jednym z najbardziej wymagających rynków na świecie - mówi Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Po uzyskaniu certyfikacji ATF Spółka rozpoczęła przygotowania do produkcji dedykowanej na rynek amerykański. Dostępność modelu będzie komunikowana sukcesywnie wraz z postępem działań produkcyjnych i logistycznych, przy czym finalny zakres konfiguracji oferowanych w USA pozostaje w gestii dystrybutora.

SHOT SHOW jako platforma relacji z partnerami i środowiskiem strzeleckim

Udział w SHOT SHOW 2026 będzie także okazją do bezpośrednich spotkań z partnerami handlowymi, dystrybutorami oraz przedstawicielami środowiska strzeleckiego z całego świata.

Konsekwentnie rozwijamy eksport i pokazujemy, że Fabryka Broni potrafi skutecznie łączyć wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi, modułowymi rozwiązaniami, odpowiadającymi na realne potrzeby użytkowników - mówi Jakub Czułba, Członek Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o.

Fabryka Broni zapowiada, że udział w SHOT SHOW 2026 będzie kolejnym ważnym krokiem w dalszym umacnianiu pozycji polskiego producenta broni strzeleckiej na rynku Stanów Zjednoczonych.

Firma zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska (nr 41031), na którym swoją ofertę produktową zaprezentują także spółki z Grupy PGZ: Mesko S.A. - wiodący producent amunicji, rakiet i systemów uzbrojenia, oraz Maskpol – specjalizujący się w nowoczesnym wyposażeniu ochronnym i umundurowaniu dla służb mundurowych oraz wojska.

Na podstawie informacji prasowej Fabryki Broni „Łucznik” - Radom