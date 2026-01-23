Bumech SA podpisał umowę z amerykańską firmą UMT, aby serwisować i modernizować ciężkie pojazdy opancerzone z USA, w tym te używane na Ukrainie.

Polska firma wchodzi w nową działalność, stając się regionalnym hubem serwisowo-modernizacyjnym dla pojazdów takich jak Stryker czy Bradley.

Bumech Defense będzie rozwijać projekty obronne, w tym systemy antydronowe, i ubiegać się o zamówienia w ramach programów NATO i UE.

Jakie są długoterminowe ambicje Bumechu w sektorze obronnym i czy polski przemysł obronny zyska na tej współpracy?

Bumech będzie modernizować i serwisować amerykańskie wozy bojowe

Umowa o współpracy w sektorze obronnym otwiera drogę do prowadzenia napraw, serwisowania i modernizacji ciężkich pojazdów wojskowych wyprodukowanych w USA. Bumech SA staje się zapleczem gotowym do wsparcia sektora zbrojeniowego, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia technicznego i inżynieryjnego. W ramach porozumienia spółka skupia się na pojazdach:

Stryker,

Bradley,

M113.

MaxxPro.

UMT – United Manufacturing Technologies, partner Bumechu, to spółka posiadająca doświadczenie w produkcji pojazdów MRAP oraz systemów przeciwdronowych.

Prezes Bumechu: Mamy unikatowe doświadczenie w budowie ciężkich maszyn

Jak wyjaśnia Jonasz Drabek, prezes zarządu Bumech SA, zawarcie umowy z UMT jest kontynuacją strategii, w której spółka wykorzystuje dotychczasowe kompetencje i przenosi je do nowego segmentu rynku.

Mamy unikatowe doświadczenie w budowie ciężkich maszyn i remontach przemysłowych. Synergie pomiędzy branżami są oczywiste. To kompetencje, które obecnie sa bardzo deficytowe w sektorze zbrojeniowym i zamierzamy to wykorzystać.

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie na polu walki pojawiły się setki egzemplarzy ciężkiego sprzętu bojowego przekazanego tam przez rząd Stanów Zjednoczonych w ramach wsparcia wschodniego sąsiada Polski. Ukraina otrzymała pełen wachlarz sprzętu: począwszy od lekkich pojazdów MRAP, wozów wsparcia i bojowych, kończąc na ciężkich systemach artyleryjskich.

Po kilku latach intensywnego użytkowania w warunkach frontowych przekazany sprzęt naturalnie wchodzi w fazę głębokich remontów i modernizacji. Do tego należy dodać znaczącą liczbę sprzętu uszkodzonego w wyniku walk oraz wyłączonego z użytkowania z powodów technicznych – mówi Drabek. - Europejskie bazy remontowe już nie są w stanie sprostać tym potrzebom. Widzimy tu duży potencjał do budowy regionalnego hubu serwisowo–modernizacyjnego – dodaje Jonasz Drabek.

Ambicje polskiej spółki na Ukrainie się nie kończą

Ale ambicje Bumechu na Ukrainie się nie kończą. W ostatnich dniach USA zaoferowały Polsce przekazanie 250 używanych pojazdów opancerzonych Stryker za symbolicznego dolara za sztukę. Sztab Generalny Wojska Polskiego przygotował pozytywną rekomendację przyjęcia tego sprzętu, ale będzie on wymagał modernizacji. Śląskie zaplecze gotowe do modernizacji może więc być odpowiedzią na największe wyzwanie tej transakcji.

Współpraca z UMT – United Manufacturing Technologies

Zakres planowanej współpracy Bumechu z UMT obejmuje dostęp do certyfikowanego personelu technicznego, technologii, dokumentacji oraz części zamiennych. Te elementy są niezbędne przy obsłudze sprzętu pochodzącego z USA. Umowa jest kontynuacją wspólnych działań, które polska spółka podjęła w ubiegłym roku z OTT Technologies, którego właścicielem jest właśnie UMT.

Porozumienie zakłada także powołanie Joint Venture w USA oraz wspólną produkcję systemów antydronowych oraz zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia w Polsce i USA. Strony będą wspólnie ubiegać się o zamówienia w Polsce i w Europie, w zakresach programów zbrojeniowych realizowanych przez NATO oraz w ramach Unii Europejskiej.

Zapisy umowy będą realizowane przez spółkę zależną - Bumech Defense. Podmiot ten odpowiada za rozwój projektów obronnych, integrację systemów oraz współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach grupy kapitałowej Bumech SA.

Znowu produkujemy w Polsce czołgi | GARDA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym zajmuje się spółka Bumech?

Bumech to polska grupa przemysłowa z siedzibą w Katowicach, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r. Podmiotem dominującym jest spółka Bumech SA. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w wydobyciu węgla kamiennego oraz ciężkim przemyśle. W szczególności w projektowaniu, produkcji i remontach maszyn dla sektora górniczego. Obecnie Bumech rozwija działalność w sektorze obronnym, opierając nowy segment na istniejącym zapleczu technicznym i inżynieryjnym.