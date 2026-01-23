Pierwszy meksykański Super Hercules. Sukces w Lockheed Martin w Ameryce Łacińskiej

Meksyk jako pierwszy w Ameryce Łacińskiej nabywa samolot C-130J Super Hercules, rozszerzając swoje zdolności transportowe.

Nowy C-130J-30 to wydłużona wersja, oferująca większą moc i przestrzeń ładunkową, zastępując starsze modele Herculesów.

Zakup ten podkreśla rosnące zainteresowanie regionu nowoczesnymi zdolnościami transportu lotniczego.

Zakup ten jest jednym z dwóch międzynarodowych kontraktów na C-130J, które zostały zawarte w końcu w 2025 roku. Drugi z nowy klient międzynarodowy nie został jeszcze ujawniony. Dzięki tej decyzji Meksyk dołącza do 24 innych krajów użytkujących ten typ samolotu, powiększając globalną flotę ponad 560 C-130J obecnie będących w służbie.

Meksykańskie lotnictwo podjęło decyzje o zakupie pojedynczego C-130J-30 Super Hercules. Jest to wersja tej maszyny wydłużona o ponad 4,5 m względem standardowego C-130J. Ten nowy samolot oferuje zwiększoną moc, zasięg, efektywność paliwową i przestrzeń ładunkową wobec 3 egzemplarzy poprzedniej generacji samolotów Hercules eksploatowanych obecnie przez Fuerza Aérea Mexicana.

Obecnie w służbie są dwa samoloty C-130K (eksportowy C-130H, taki jak używane przez Polskę) oraz jeden L-100, czyli cywilny wariant samolotu Hercules. Od ponad 50 lat C-130 Hercules odgrywają kluczową rolę w meksykańskim lotnictwie, realizując głównie misje związane z klęskami żywiołowymi i zaopatrzeniem odseparowanych miejsc oraz operacjach wojskowych. Samoloty są silnie eksploatowane i wymagają wymiany na „nowszy model”.

"Dzięki nowemu C-130J-30, taktyczne zdolności transportowe Fuerza Aérea Mexicana zapewnią niezrównaną wydajność, wyjątkową niezawodność i wszechstronność w wykonywaniu wszystkich 20 typów misji, do których C-130J jest certyfikowany, w Meksyku, całej Ameryce Łacińskiej i na całym świecie" – powiedział w związku z tą umową Trish Pagan, wiceprezes Lockheed Martin ds. Air Mobility & Maritime Missions.

Wybór Meksyku następuje w czasie, gdy zainteresowanie wielozadaniowymi zdolnościami transportu powietrznego rośnie w całej Ameryce Łacińskiej. C-130J Super Hercules ma tam jednak silną konkurencję w postaci brazylijskiego KC-390 Millenium, który zdobył sobie również sporą popularność w Polsce.