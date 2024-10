Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 pomogą w serwisowaniu samolotów Hercules C-130 Rumunii

W podpisaniu memorandum w czwartek w Bukareszcie wzięli udział prezesi obu spółek, a także minister gospodarki Rumunii Stefan Radu Oprea oraz ambasador RP Paweł Soloch.

Rumuński minister napisał na Facebooku, że WZL-2 mają duże doświadczenie w serwisowaniu samolotów Hercules C-130, ale także myśliwców F-16, którym mogą podzielić się i wesprzeć rumuńskich partnerów.

„Dzięki temu partnerstwu ROMAERO skorzysta z zaawansowanej technologii i doświadczenia WZL-2, polskiego lidera w zakresie obsługi wojskowej statków powietrznych, posiadającego duże doświadczenie w pracach konserwacyjnych samolotów F-16 i C-130, aby móc sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom konserwacyjnym krajowej floty wojskowej” – napisał Oprea.

„Polacy będą budowali zdolności serwisowania takich samolotów na terenie Rumunii, a częścią tej współpracy ma być przekazywanie doświadczenia, by to, co się da, robić wspólnie” – powiedział PAP ambasador RP w Rumunii Paweł Soloch.

Dyplomata podkreślił, że to kolejne porozumienie w sektorze obronnym wpisuje się w szerszą ideę współpracy Polski i Rumunii jako dwóch ważnych sojuszników i flankowych krajów NATO.

Przypomniał, że w 2022 r. Polska i Rumunia podpisały umowę dotyczącą współpracy przemysłów obronnych przy okazji konsultacji rządowych, które odbyły się w Bukareszcie.

„Rumunia to duże i ważne państwo na południowo-wschodniej flance NATO, które z Polską łączą wspólna percepcja zagrożenia ze strony Rosji oraz zbieżna ocena wojny na Ukrainie” – dodał Soloch.

Jest to, jak dodał, państwo o dużym i rosnącym potencjale gospodarczym, co odzwierciedla również obecność polskiego biznesu w różnych sektorach gospodarki w tym kraju.

PAP