Do 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu przyleciał, trzeci z pięciu pozyskanych przez Polskę w 2021 roku, samolotów transportowych C-130H Hercules. Jak napisała w komunikacie Agencja Uzbrojenia - „niebawem statek powietrzny zyska polskie barwy i rozpocznie swoją służbę w Polsce”. A jak dodało z kolei Dowództwo Generalne na X „za około 4 tygodnie, po wykonaniu przeglądu odbiorczego będzie gotowy do lotu po polskim niebie!”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Kolejny <a href="https://twitter.com/hashtag/HERCULES?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HERCULES</a> dotarł do 🇵🇱. W 33 Bazie Lotnictwa Transportowego <a href="https://twitter.com/hashtag/Powidz?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Powidz</a> zameldował się trzeci z pięciu zakontraktowanych w 2021 r. samolotów C-130H. Niebawem statek powietrzny zyska polskie barwy i rozpocznie swoją służbę w 🇵🇱 <a href="https://twitter.com/hashtag/Si%C5%82yPowietrzne?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SiłyPowietrzne</a>. <a href="https://t.co/1IHZkiXRwr">pic.twitter.com/1IHZkiXRwr</a></p>— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) <a href="https://twitter.com/AgencjaUzbr/status/1734619707162947960?ref_src=twsrc%5Etfw">December 12, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Kolejny <a href="https://twitter.com/hashtag/HERCULES?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HERCULES</a> w Polsce 🇵🇱! Nowy C130 w wersji H przyleciał do Powidza. Za około 4 tygodnie, po wykonaniu przeglądu odbiorczego będzie gotowy do lotu po polskim niebie! <br><br>✔️ 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego <a href="https://t.co/c8qN6CeQxo">pic.twitter.com/c8qN6CeQxo</a></p>— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) <a href="https://twitter.com/DGeneralneRSZ/status/1734838204312785354?ref_src=twsrc%5Etfw">December 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Jak widzimy na zdjęciu samolot jest jeszcze w malowaniu US Air Force, ponieważ to nie są samoloty prosto z fabryki dla nas, tylko pozyskane w ramach programu Excess Defense Articles (EDA) czyli transferu do krajów sojuszniczych sprzętu z nadwyżek sił zbrojnych USA. Jedak trzeci, który teraz przyleciał jest pozyskany w ramach procedury „ramp to ramp”, która polega na tym, że USA przekazały Polsce samolot prosto ze służby w US Air Force, a nie jak dwa poprzednie z magazynów.

Umowa między Polską, a USA zakładała pozyskanie pięciu używanych samolotów C-130H Hercules za 14,3 mln USD, co jest bardzo atrakcyjną ceną, ponieważ szacuje się, że samoloty są warte 60 mln dolarów. Koszt, który płaci Polska za samoloty z USA to rozkonserowanie, przegląd techniczny oraz przebazowania do Polski. Potem Wojskowe Zakłady Lotnicze nr. 2 przeprowadzą dalsze prace remontowe i przeglądowe.

Pozyskane przez Polskę samoloty są młodsze od posiadanych przez Polskę samolotów serii „E", które zostały wyprodukowane w latach 70. Tak więc pozyskujemy samoloty mniej więcej 15 lat młodsze. Dwa pierwsze samoloty, które przyleciały do Polski w lipcu 2022 roku i październiku, zostały wyprodukowane w latach 80, a trzeci, który teraz przyleciał jest z lat 90. Dostawa wszystkich maszyn ma się zakończyć w 2024 roku.

Nie wiadomo na razie, czy samoloty pozyskane obecnie dołączą do floty 5 C-130E czy zastąpią obecnie posiadane. Tak czy inaczej, Polska będzie posiadała w 2024 roku, 10 samolotów transportowych Hercules C-130E oraz C-130H. Potem po wyczerpaniu możliwości eksploatacyjnych, samoloty C-130E zostaną wycofane i zapewne będą służyć jako „dawca” części zamiennych.

Samoloty transportowe C-130 Hercules produkowane są przez amerykańską firmę Lockheed od połowy lat 50. Dotychczas powstało ponad 2500 egzemplarzy. Herculesy używane są przez siły zbrojne ponad 50 państw. Hercules to samolot przystosowany głównie do transportu osób i towarów na średnich odległościach. W jego ładowni może zmieścić się np. niemal setka pasażerów, 64 spadochroniarzy czy dwa do trzech pojazdów HMMWV. Samoloty te często używane są m.in do ewakuacji czy transportu rannych.