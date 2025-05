12 maja wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysza spotkał się z ministrem obrony Belgii Theo Franckenem. W czasie spotkania doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy wojskowej w Mesko w Skarżysku-Kamiennej, gdzie powstają ręczne zestawy przeciwlotnicze Piorun, które Polska eksportuje już m.in. do Norwegii czy Ukrainy. Podczas wizyty w zakładach ministrowie podpisali list intencyjny ws. współpracy wojskowej. List intencyjny dotyczy m.in zakupu zestawów Piorun – około 200, pomiędzy 200 a 300 zestawów, które nabędzie Belgia, ale też wymiany doświadczeń.

Jak mówił w czasie konferencji Władysław Kosiniak - Kamysz:

"Bezpieczeństwo, będące efektem zmian, które następują w wydatkach na obronność w Europie, jest właśnie ten kontrakt, który dzisiaj podpisujemy. List intencyjny, który podpisaliśmy, dotyczy zakupu zestawów Piorun – około 200, pomiędzy 200 a 300 zestawów, które nabędzie Belgia, ale też wymiany doświadczeń. Będziemy korzystać z umiejętności, które nabyli już belgijscy piloci w obsłudze F-35, bo kupujemy te same wersje, tak samo skonfigurowane wersje F-35. Przypomnę, już pierwsze polskie F-35 latają – na razie w Stanach Zjednoczonych, tam szkolą się nasi piloci, tak samo szkolą się piloci belgijscy. Będziemy wymieniać się doświadczeniami, ale będziemy też wymieniać się doświadczeniami w korzystaniu z różnego rodzaju sprzętu, który kupujemy u naszych przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, podnosząc swoje umiejętności".

Jak mówił dalej Kosiniak - Kamysz:

"Widzę większą rolę Belgii na arenie NATO i Unii Europejskiej w dziedzinie obronności, w dziedzinie bezpieczeństwa. Za to panu ministrowi chciałem od razu podziękować, bo dwa czy trzy dni po tym, jak został ministrem, rozmawialiśmy i umówiliśmy się na bliską współpracę. Po kilkunastu tygodniach przychodzi efekt tej współpracy. (...) Bardzo się cieszę, że dzisiaj Królestwo Belgii będzie bezpieczniejsze. Od dzisiaj będzie bogatsze o najlepszy sprzęt produkowany w Polsce, a dzięki temu też cały Sojusz będzie bezpieczniejszy i Polska będzie bezpieczniejsza, bo przecież to jest działanie sojusznicze – że każdy sprzęt, który kupujemy, w który inwestujemy, działa dla naszych obywateli, dla naszych państw, ale działa też dla naszych sojuszników".

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy PPZR Piorun to opracowany w Polsce i wprowadzony do służby w 2019 roku przenośny zestaw przeciwlotniczy, który stanowi rozwinięcie systemu Grom. Jest to klasyczny MANPADS, czyli ręczna wyrzutnia przeciwlotniczych pocisków rakietowych, naprowadzanych na źródło ciepła. Czujnik podczerwieni jest chłodzony, co zwiększa skuteczność śledzenia celu. Rakieta posiada zapalnik zbliżeniowy i głowicę wybuchową zapewniające wysoką skuteczność zwalczania śmigłowców, samolotów, bezzałogowych statków powietrznych i pocisków skrzydlatych. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 8 km. Piorun waży około 16,5 kg z wyrzutnią i mierzy 1,6 m długości.

Wyrzutnie Piorun znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Polski, Ukrainy i obecnie również Estonii. W 2023 roku zamówienie na PPZR Piorun złożyły również siły zbrojne Norwegii. Niewielka liczba została również wyeksportowana do USA. Zainteresowanie tym polskim systemem uzbrojenia znacznie zwiększyła ich wysoka skuteczność w walkach na Ukrainie.