Brzegowe radary obserwacji nawodnej i celów niskolecących. Umowa na nowy sprzęt dla armii podpisana

Agencja Uzbrojenia sfinalizowała kontrakt na dostawę brzegowych radarów do obserwacji nawodnej oraz wykrywania celów niskolecących. Umowa dotyczy zakupu 18 kompletów nowoczesnych, trójwspółrzędnych radarów 3D, które mają wzmocnić zdolności monitorowania powierzchni wody i przyległej przestrzeni powietrznej.

Za kontraktem stoi konsorcjum polsko‑izraelskie wyłonione w drodze przetargu w postaci izraelskiej firmy Elta System oraz polskiego przedsiębiorstwa Candid. Właśnie ono będzie odpowiedzialne za dostawę i wdrożenie tych stacji radarowych. Wyposażenie ma za zadanie dostarczyć Marynarce Wojennej RP nowoczesne narzędzie do wykrywania celów nawodnych, w szczególności małych jednostek pływających, oraz celów lecących nisko nad morzem - np. dronów, co jest kluczowe dla ochrony polskich wybrzeży.

„Dzisiaj poziom obrony polskiego nieba, polskiego wybrzeża wchodzi na dużo wyższy poziom. To, że w tej chwili będziemy mogli obserwować to, co pływa na Morzu Bałtyckim, to, co leci w powietrzu — wszelkiego rodzaju pociski, drony, statki, cokolwiek co tylko te radary pokażą — to absolutnie wzmacnia bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. A przecież doskonale wiemy, że w tej chwili akwen Morza Bałtyckiego jest w centrum zainteresowania tej wojny hybrydowej Federacji Rosyjskiej. W związku z tym każde jedno wzmocnienie naszego wybrzeża, naszego Bałtyku, to jest również ukłon w stronę państw NATO, gdzie my jesteśmy przecież członkiem jako wojska sojusznicze NATO” - podkreślił Paweł Bejda.