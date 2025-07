F-47 w ogniu krytyki. Musk mówi o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego

Elon Musk, właściciel platformy X (dawnej Twitter) jest znany z tego, że lubi często krytykować programy wojskowe zwłaszcza dot. samolotów bojowych, wskazując na ich wysokie koszty i potencjalną nieskuteczność w porównaniu z dronami. Uważa on, że USA powinny przede wszystkim postawić na bezzałogowce, które uważa za przyszłość.

Elon Musk napisał na platformie X, komentując wpis użytkownika Naval:

"Lepiej, żebyśmy szybko wymyślili, jak budować drony na dużą skalę, inaczej jesteśmy skazani na bycie państwem wasalnym".

We better figure out how to build drones at scale fast or we are doomed to be a vassal state, as you posted— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2025

Po tym wpisie użytkownik Naval odpisał Muskowi w taki sposób:

"Wyścig zbrojeń w zakresie dronów jest równie ważny, co wyścig zbrojeń nuklearnych, z tą różnicą, że nie ma malejących korzyści w miarę ulepszania dronów – więc wyścig zbrojeń w zakresie dronów trwa w nieskończoność".

Na co Musk jemu odpisał:

„Wydanie ponad biliona dolarów na bezużyteczny nowy załogowy samolot bojowy [przyp. red. F-47] zamiast na program dronów poważnie zagraża naszemu bezpieczeństwu narodowemu”.

Samolot F-47, zaprezentowana przez prezydenta Trumpa, został przedstawiony jako kluczowy element utrzymania przewagi powietrznej Stanów Zjednoczonych. Trump opisał program jako niezbędny do zapewnienia amerykańskim pilotom przewagi w przestrzeni powietrznej.

And we are losing very badly. Spending over a trillion dollars on a useless new crewed fighter plane instead of a drone program is severely undermining our national security.— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2025

Musk krytykuje F-35

To nie jest pierwsza tego typu krytyka wymierzona w samoloty załogowe przez Muska w przeszłości Musk równie krytycznie wypowiadał się o F-35. Musk uważa, że budowa załogowych samolotów bojowych, takich jak F-35, jest niepotrzebna w dobie zaawansowanych technologii bezzałogowych. W jednym z wpisów na platformie X z listopada 2024 roku stwierdził, że „załogowe myśliwce są przestarzałe w erze dronów” i że „po prostu zabiją pilotów”. Sugerował, że przyszłość walki powietrznej należy do dronów sterowanych zdalnie lub autonomicznie, które są tańsze i bardziej efektywne. Musk krytykował F-35 jako przykład marnotrawstwa budżetowego. Wraz z Vivekiem Ramaswamym wskazywał na nieudane audyty Pentagonu, sugerując, że program F-35 jest symbolem nieefektywnego zarządzania funduszami obronnymi.

Musk krytykował założenia projektowe F-35, twierdząc, że samolot „był skazany na niepowodzenie” już na etapie wymagań, ponieważ miał spełniać zbyt wiele funkcji dla różnych odbiorców, co uczyniło go „drogim i skomplikowanym mistrzem w niczym”. Wskazywał na nadmierną złożoność i wysokie koszty programu, szacowane na 1,8 biliona dolarów do 2088 roku.

W poście z kwietnia 2024 roku Musk zwrócił uwagę na niską gotowość operacyjną F-35, wskazując, że mniej niż 1/3 tych myśliwców jest w pełni zdolna do misji. Powoływał się na raporty Pentagonu, które ujawniały problemy z niezawodnością, konserwacją, celnością uzbrojenia i cyberbezpieczeństwem. Pentagon bronił F-35, podkreślając jego znaczenie dla sił zbrojnych i sojuszników USA. Rzecznik programu F-35 stwierdził, że jest to myśliwiec, który „piloci chcą zabrać na wojnę”. Lockheed Martin z kolei zapewniał, że F-35 spełnia wymagania niezawodności w 90% przypadków.

Musk używał mocnych słów, nazywając F-35 „gównianym projektem” i sugerując, że producenci oraz nabywcy tych maszyn, są „idiotami”. W jednym z wpisów porównał F-35 do łatwego celu dla tanich dronów, co miało podkreślać jego przekonanie o przewadze technologii bezzałogowych.

W listopadzie 2024 roku opublikował post z filmem pokazującym roje dronów, komentując: „Tymczasem niektórzy idioci wciąż budują załogowe myśliwce jak F-35”

W lutym 2020 roku Musk napisał, że F-35 „nie miałby szans” w starciu z dronem sterowanym przez człowieka z autonomicznymi wsparciem manewrów.

Czy bezzałogowce wyprą samoloty załogowe?

Kongres coraz częściej dyskutuje o roli dronów w kontekście zarówno cywilnym, jak i wojskowym. Drony są postrzegane jako tańsze, bardziej elastyczne i mniej ryzykowne dla życia ludzkiego w porównaniu do załogowych myśliwców, takich jak F-35 czy rozwijany F-47. Elon Musk, w swoich wpisach na platformie X, podkreśla, że inwestowanie w kosztowne załogowe myśliwce (np. F-35, szacowany na 1,8 biliona dolarów do 2088 roku) jest „przestarzałe” i „zagraża bezpieczeństwu narodowemu”, promując zamiast tego rozwój technologii bezzałogowych.

Mimo wszystko programy takie jak F-35 i F-47 są bronione przez Pentagon i część Kongresu jako kluczowe dla utrzymania przewagi powietrznej, szczególnie w obliczu zagrożeń ze strony Chin (np. J-36). Argumentuje się, że załogowe myśliwce oferują unikalne zdolności decyzyjne i elastyczność, których drony jeszcze nie osiągnęły. Mówi się także, że ludzkie decyzje w kokpicie są niezastąpione w dynamicznych konfliktach. Sekretarz Sił Powietrznych Frank Kendall w 2024 roku stwierdził, że Musk „musi się więcej nauczyć o biznesie wojskowym”.

F-47 przyszłość amerykańskiego lotnictwa

21 marca 2025 roku prezydent Donald Trump ogłosił, że Boeing otrzymał kontrakt o wartości ponad 20 miliardów dolarów na rozwój i produkcję F-47. Kontrakt obejmuje fazę inżynierii i rozwoju produkcyjnego (EMD) oraz opcje na początkową produkcję małoseryjną. Możliwe, że F-47 będzie bezogonowy, co zwiększyłoby jego stealth.

Program NGAD, którego częścią jest F-47, został tymczasowo wstrzymany w maju 2024 roku z powodu wysokich kosztów (szacowanych na trzykrotność ceny F-35, czyli około 300 milionów dolarów za sztukę). Po analizie w marcu 2025 roku uznano, że NGAD jest niezbędny do utrzymania przewagi powietrznej. F-47 ma wejść do służby między 2025 a 2029 rokiem, z ambitnym celem osiągnięcia zdolności operacyjnej w trakcie prezydentury Trumpa (do 2029 roku). USAF planuje zakup co najmniej 185 F-47, co odpowiada liczbie F-22 w służbie, sugerując strategię zastąpienia jeden do jednego. Ostateczna liczba może się zmienić w zależności od budżetu i ewoluującej wizji przewagi powietrznej. Budżet na 2026 rok przewiduje 3,5 miliarda dolarów na rozwój F-47, przy jednoczesnym zmniejszeniu zakupów F-35.

F-47 jest określany jako „Stealth++”, co sugeruje znacząco lepszą niewykrywalność w porównaniu do F-22 („Stealth+”) i F-35 („Stealth”). Posiada technologię stealth obejmującą wszystkie aspekty (all-aspect broadband stealth), redukującą sygnaturę radarową i podczerwoną. Zasięg bojowy przekracza około 1850 km, co jest znacznym ulepszeniem w porównaniu do F-22 (1092 km) i F-35 (1241 km). Maksymalna prędkość przekracza Mach 2, co pozwala na szybkie reagowanie w dynamicznych środowiskach bojowych.

F-47 będzie działał jako centralny element „rodziny systemów”, kontrolując bezzałogowe drony Collaborative Combat Aircraft (CCA), takie jak General Atomics YFQ-42A i Anduril YFQ-44A. Każdy F-47 może współpracować z 2–5 dronami, zwiększając skuteczność bojową. F-47 jest projektowany z myślą o większej trwałości powłok stealth, mniejszym zapotrzebowaniu na obsługę techniczną i wyższej gotowości operacyjnej w porównaniu do F-22 i F-35.

Program NGAD, w ramach którego powstaje myśliwiec F-47, rozpoczął się około 15 lat temu, ale jego dynamiczny rozwój ruszył pełną parą w drugiej połowie ostatniej dekady. Siły Powietrzne USA (USAF) uznały wtedy, że pilnie potrzebują nowego samolotu bojowego, zdolnego do działania w szybko zmieniających się warunkach pola walki. Celem projektu było stworzenie maszyny, która nie tylko przewyższa dotychczasowe konstrukcje pod względem parametrów, ale także w pełni współpracuje z nowoczesnymi systemami dowodzenia, bezzałogowymi platformami i sieciami sensorów.

Przełomowym momentem dla F-47 było podpisanie kontraktu z Boeingiem na budowę prototypów w drugiej połowie 2010. Od tego czasu prace znacząco przyspieszyły, przechodząc od wstępnych pomysłów do konkretnego projektu. F-47 odpowiada na nowe wyzwania stojące przed USAF, szczególnie w kontekście potencjalnych konfliktów z zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, jak te rozwijane przez Rosję i Chiny, gdzie kluczowa jest zdolność do skutecznego działania w wymagających warunkach.