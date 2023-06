Pierwsze wyrzutnie rakietowe K239 Chunmoo płyną do Polski z Korei Południowej

"Pierwsze systemy rakietowe K239 Chunmoo Multiple Launch Rocket Systems (MRLS) dla Wojska Polskiego zostały wprowadzone na rynek w zakładzie produkcyjnym Hanwha Aerospace w Changwon w Korei Południowej 19 czerwca 2023 r." - poinformował w oficjalnym komunikacie południowokoreański koncern zbrojeniowy Hanwha Aerospace. Jak czytamy, artyleria rakietowa zintegrowana z polską ciężarówką 8x8 została wysłana dzień później z portu Masan. Koncern podaje, że dostawa ta wyruszyła zaledwie miesiąc po tym, jak pierwsza partia trzech pojazdów Jelcz dotarła do Korei w celu złożenia i zintegrowania w fabryce Hanwha.

200 polskich systemów wyrzutni rakietowych Homar-K zostanie wyprodukowanych w Polsce

W komunikacie Koreańczyków czytamy ponadto, że ponad 200 polskich systemów wyrzutni rakietowych Chunmoo nazywanych Homar-K zostanie wyprodukowanych w Polsce we współpracy z polskimi partnerami sektora obronnego, co ma przyczynić się do zmaksymalizowania korzyści ekonomicznych dla lokalnego przemysłu. Teraz płyną do Polski i następnie zostaną zintegrowane z systemem Topaz.

Mariusz Błaszczak: Pierwsza wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo, osadzona na ciężarówce Jelcz, w drodze do Polski

Potwierdza to Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, który na Twitterze poinformował, że "pierwsza wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo osadzona na ciężarówce Jelcz już w drodze do Polski". Jak dodał, w pierwszej połowie sierpnia koreański sprzęt dotrze do naszego kraju i trafi na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

Przypomnijmy, że w pierwsze wyrzutnie systemów rakietowych Homar-K Wojsko Polskie ma zostać wyposażone jeszcze w tym roku. Wyrzutni będzie 18 i mają trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach. Docelowo zaś Wojsko Polskie będzie wyposażone w 218 takich systemów artylerii rakietowej. Do Polski trafią ponadto koreańskie pociski rakietowe kaliber 239 oraz 600 milimetrów, pozwalające na rażenie celów nieprzyjaciela na dystansie 80 km i ponad 290 km. W produkcję zaangażowanych będzie kilka firm polskiego przemysłu obronnego.

