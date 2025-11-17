Co to jest? Co to za szczegół większej całości? Zgadnij

Andrzej Bęben
2025-11-17 15:58

W niespokojnych czasach, dla odprężenia się, proponujemy… zgadywankę. W galerii przedstawione są zdjęcia pokazujące szczegół (uzbrojenia, wyposażenia wojskowego itp.), a po nim przedstawiające całość, z którego pochodzi ów detal. Są to obiekty historyczne i będące nadal w tzw. użytkowaniu.

Nagród w tej „zgaduj-zgaduli” nie będzie. Zamiast nich wystarczającą będzie satysfakcja z tego, że po małym fragmencie udało się stwierdzić, częścią jakiej jest całości. A zatem: mamy zdjęcie „co to jest?”. Należy zastanowić się nie przechodzić do kolejnego zdjęcia odpowiadające na to pytanie. Nie należy szukać też pomocy w necie googlowską wyszukiwarką zdjęć. Zagadek jest – nomen omen – trzynaście. Bez rozklikania galerii - dwie odpowiedzi już są znane. Taki jest układ foto-prezentacji w Portalu Obronnym. Reszta odpowiedzi jednak jest już ukryta. 

I kto udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie zagadki, ten może uważać się za mistrza nad mistrze. A zatem miłej zabawy.

