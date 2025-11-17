Co to jest? Co to za szczegół większej całości? Zgadnij

W niespokojnych czasach, dla odprężenia się, proponujemy… zgadywankę. W galerii przedstawione są zdjęcia pokazujące szczegół (uzbrojenia, wyposażenia wojskowego itp.), a po nim przedstawiające całość, z którego pochodzi ów detal. Są to obiekty historyczne i będące nadal w tzw. użytkowaniu.