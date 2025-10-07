Ukraina stawia na drony. Ołeksandr Syrski ujawnia strategię walki z rosyjskim agresorem

W obliczu przewagi liczebnej Rosji, Ukraina stawia na drony jako kluczowy element strategii obronnej.

We wrześniu ukraińskie drony dokonały 66,5 tys. trafień, a drony-kamikadze wyeliminowały ponad 18 tys. żołnierzy wroga.

Ołeksandr Syrski podkreśla, że rozwój systemów bezzałogowych to odpowiedź na wyzwania współczesnego pola walki.

Drony na froncie: Nowa era wojny na Ukrainie

Ołeksandr Syrski w swoim komunikacie na Telegramie przedstawił szczegółowe dane dotyczące skuteczności ukraińskich dronów. We wrześniu bezzałogowe kompleksy lotnicze dokonały 66,5 tys. trafień celów wroga, co stanowi wzrost o 10,8 proc. w porównaniu z sierpniem. Ten znaczący postęp świadczy o rosnącej roli technologii w konflikcie.

Największy udział w tych sukcesach miały drony-kamikadze, odpowiedzialne za 39,2 tys. trafień. Ich precyzja i destrukcyjna siła przyczyniły się do eliminacji 18 159 żołnierzy armii okupacyjnej, co oznacza wzrost o 23 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Te liczby jasno pokazują, że Ukraina z powodzeniem adaptuje się do dynamicznych warunków wojny, wykorzystując innowacyjne rozwiązania.

Dlaczego drony są kluczowe dla Ukrainy?

Jak podkreśla generał Syrski, w obliczu znacznej przewagi rosyjskiego agresora pod względem liczebności, systemy bezzałogowe stanowią ważny argument w powstrzymywaniu przeciwnika i niszczeniu go na polu walki. „Nie mamy innego wyboru, jak tylko walczyć jakością i umiejętnościami” - stwierdził dowódca, wskazując na konieczność innowacyjnego podejścia do obrony. To właśnie technologiczna przewaga ma zniwelować dysproporcje w zasobach ludzkich i sprzętowych.

Interesującym trendem jest również prawie dwukrotny wzrost liczby zadań wykonanych przez zrobotyzowane kompleksy naziemne. To pokazuje rosnące zainteresowanie dowódców tym elementem systemów bezzałogowych, co może świadczyć o poszukiwaniu nowych sposobów na minimalizowanie ryzyka dla żołnierzy oraz zwiększanie efektywności działań na ziemi.

Skalowanie Sił Systemów Bezzałogowych: Przyszłość ukraińskiej armii

Ołeksandr Syrski zaznaczył, że Ukraina nie zamierza zwalniać tempa w rozwoju technologii bezzałogowych. „Przeciwnik nie stoi w miejscu, inwestuje w rozwój jednostek dronów, wydając na to ogromne środki. Nie mamy prawa zwalniać tempa!” – podkreślił, wskazując na dynamiczny wyścig zbrojeń w tej dziedzinie.

W związku z tym, Siły Zbrojne Ukrainy aktywnie skalują pododdziały Sił Systemów Bezzałogowych (SBS). Trwa kampania rekrutacyjna do tych jednostek, co świadczy o długoterminowej strategii rozbudowy ich potencjału. Ma ona na celu zapewnienie, że przewaga w stosowaniu FPV (First Person View) nadal pozostanie po stronie Ukrainy, pomimo wysiłków przeciwnika zmierzających do osiągnięcia parytetu. Inwestycje w szkolenie, technologię i integrację dronów z innymi rodzajami wojsk są fundamentem skutecznej obrony.