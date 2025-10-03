Drony z Ukrainy podbiją Pentagon? Rozmowy w Waszyngtonie

Jak donosi dziennik „Wall Street Journal”, Ukraina stała się liderem w dziedzinie masowej produkcji tanich, a jednocześnie niezwykle skutecznych dronów, które sprawdziły się w warunkach bojowych. W ubiegłym roku Ukraina wyprodukowała ponad dwa miliony dronów, co świadczy o jej zaawansowaniu w tej dziedzinie. „WSJ” podkreślił, że potencjalna umowa ma poparcie liderów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. W ocenie dziennika jej zawarcie będzie krokiem milowym we współpracy dotyczącej bezpieczeństwa między Amerykanami i Ukraińcami. Mimo że amerykańskie firmy dysponują zaawansowanymi technologiami, Ukraińcy wyprzedzają ich w zakresie efektywności kosztowej i szybkości produkcji, co jest kluczowe w dynamicznych konfliktach.

Szczegóły negocjacji i potencjalne mechanizmy współpracy

Delegacja ukraińska, na czele z wiceministrem obrony Serhijem Bojewem, prowadzi rozmowy z przedstawicielami Departamentu Stanu i Pentagonu. Negocjacje koncentrują się na wypracowaniu mechanizmów transferu technologii. Rozważane są różne opcje:

Ukraińskie firmy mogłyby dostarczać technologię i prototypy amerykańskim przedsiębiorstwom w zamian za opłatę.

Ukraińska firma mogłaby założyć spółkę zależną w USA, aby tam produkować drony.

Armia USA mogłaby bezpośrednio kupować drony z Ukrainy.

Sfinalizowanie tak kompleksowej umowy może zająć wiele miesięcy, a jej wartość, jak przekazało źródło w amerykańskim rządzie, może sięgnąć miliardów dolarów.

Wyzwania na drodze do porozumienia

Jednym z głównych problemów, które należy rozwiązać, jest kwestia powszechnego wykorzystania chińskich części w ukraińskich dronach. Amerykańskie firmy kupujące ukraińskie drony i technologie nie mogą używać chińskich komponentów ze względu na konieczność zagwarantowania bezpiecznych linii zaopatrzenia - podkreśliła gazeta.

Kontekst wsparcia USA dla ukraińskiego przemysłu dronowego

Waszyngton od lat po cichu wspiera ukraiński przemysł dronowy. Po nieudanej kontrofensywie Ukrainy w 2023 roku, ówczesny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zlecił analizy wywiadowcze, które potwierdziły kluczową rolę dronów krótkiego i dalekiego zasięgu w wzmocnieniu ukraińskiej armii. W odpowiedzi na te ustalenia, administracja ówczesnego prezydenta Joe Bidena przeznaczyła 1,5 miliarda dolarów na wsparcie ukraińskich programów dronów i rakiet.

Znaczenie umowy dla przyszłości bezpieczeństwa

Porozumienie w sprawie dronów to część szerszego pakietu, który obejmuje również dużą umowę dotyczącą zakupu przez Kijów amerykańskiego uzbrojenia o wartości dziesiątek miliardów dolarów. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, współpraca w dziedzinie dronów jest kluczowa dla wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy. Dla Stanów Zjednoczonych jest to szansa na pozyskanie sprawdzonych w boju technologii i know-how, które mogą zrewolucjonizować ich własne programy bezzałogowców. Jest to również sygnał dla innych państw, że Ukraina staje się ważnym partnerem technologicznym w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań obronnych.