Bundeswehra dostaje PEGASUS-a. Niemcy wracają do gry w wywiadzie elektronicznym

Utrata kluczowych zdolności

Od kiedy Niemcy utraciły zdolności wywiadu elektronicznego (SIGINT), musiały w dużym stopniu polegać na danych sojuszników, przede wszystkim USA, co w realiach obecnych napięć międzynarodowych oznaczało ograniczoną autonomię w pozyskiwaniu kluczowych informacji. PEGASUS jest próbą odwrócenia tej sytuacji i zapewnienia Berlinowi pełnej, suwerennej zdolności do prowadzenia nasłuchu i analizy sygnałów elektronicznych w czasie rzeczywistym.

Podstawą całego systemu jest specjalnie zmodyfikowany odrzutowiec biznesowy Bombardier Global 6000, wybrany ze względu na duży zasięg (ponad 11 tysięcy kilometrów), wysoki pułap lotu (ponad 15 kilometrów) oraz bardzo cichą i dyskretną pracę. Dzięki tym cechom samolot może operować długo, w sposób trudny do wykrycia, często pozostając poza zasięgiem obrony powietrznej przeciwnika, a jednocześnie monitorować sytuację setki kilometrów w głąb terytorium, nad którym nie może lub nie chce bezpośrednio wlecieć.

Najważniejszym elementem PEGASUSA jest system Kalætron Integral opracowany przez firmę HENSOLDT. To wysoce zaawansowany zestaw anten AESA, odbiorników szerokopasmowych i procesorów sygnałowych, które są w stanie wychwytywać i analizować praktycznie wszystkie rodzaje sygnałów, od klasycznych emisji radarowych, przez łączność radiową i satelitarną, aż po złożone, szyfrowane transmisje cyfrowe wykorzystujące skoki częstotliwości czy modulacje utrudniające wykrycie.

#PEGASUS is airborne. Software-defined ISR has entered operational reality. Germany’s Persistent German Airborne Surveillance System represents a significant leap in airborne #SIGINT.Visit us at #DSEI in September to learn more! #SoftwareDefinedDefencehttps://t.co/JVUReTe4Uc— HENSOLDT (@hensoldt) August 5, 2025

Centrum niemieckiego rozpoznania

Algorytmy sztucznej inteligencji wbudowane w system pozwalają na natychmiastową klasyfikację i interpretację przechwyconych emisji, a dane mogą być błyskawicznie przesyłane bezpiecznymi kanałami do centrów dowodzenia Bundeswehry i struktur NATO. Samolot nie działa w izolacji – jest projektowany do pracy w pełnej sieci współdziałających platform, takimi jak myśliwce, drony rozpoznawcze czy naziemne systemy obrony powietrznej i okręty, które są wyposażone w sensory elektroniczne.

W ten sposób PEGASUS staje się jednym z centralnych węzłów niemieckiego systemu rozpoznania i walki elektronicznej, podnosząc ogólną świadomość sytuacyjną na polu walki i pozwalając na szybsze reagowanie na zagrożenia.

Niemiecki przemysł głównym aktorem

Znaczenie programu nie ogranicza się do sfery wojskowej, ma on również wymiar gospodarczy i technologiczny. Bierze w nim udział ponad 30 niemieckich przedsiębiorstw, które dostarczają komponenty elektroniczne, oprogramowanie i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. HENSOLDT pełni rolę głównego wykonawcy odpowiedzialnego za system misji, Lufthansa Technik Defense odpowiada za integrację i adaptację samolotu w Hamburgu, a Bombardier Defense wprowadza modyfikacje konstrukcyjne w swoich zakładach w Wichita w USA.

i Autor: Bombardier/ Serwis X

Taki podział pracy ma pozwolić utrzymać kluczowe kompetencje technologiczne w Niemczech, a jednocześnie korzystać z doświadczenia globalnych liderów w sektorze lotniczym. Prace nad PEGASUSEM przebiegają zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu fazy projektowania w 2023 roku i zaakceptowaniu kluczowych rozwiązań przez niemiecką agencję BAAINBw rozpoczęła się faza budowy i integracji.

Pierwszy egzemplarz odbył lot testowy w październiku 2024 roku w USA, a następnie został przeniesiony do Niemiec. Publiczna prezentacja maszyny miała miejsce podczas targów ILA Berlin w czerwcu 2024 roku. W planach jest dostarczenie trzech samolotów, które mają osiągnąć pełną gotowość operacyjną w latach 2026–2027. Jednak w środowisku wojskowym już teraz pojawiają się głosy, że w obliczu rosnących napięć geopolitycznych ta liczba może okazać się niewystarczająca.

Niemcy tym samym potwierdzają kurs, jaki został obrany w Europie w kontekście zwiększania swoich zdolności SIGINT. Równocześnie Francja testuje swoją platformę ARCHANGE na bazie rodzimego Falcona X8. Tym samym trzeba sobie zadać pytanie czy Polska, która bardzo mocno rozbudowuje swój potencjał militarny, również nie powinna iść w kierunku pozyskania samolotów wywiadu elektronicznego, zwłaszcza w kontekście kryzysu granicznego, który ma miejsce na granicy z Białorusią oraz toczącej się wojny w Ukrainie.