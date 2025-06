Putin stawia na siłę nuklearną. Wzywa także do modernizacji rosyjskich wojsk lądowych

Spis treści

Triada nuklearna gwarancją suwerenności Rosji?

Uwagi Putina, transmitowane przez telewizję państwową, zostały wygłoszone na spotkaniu wyższych urzędników poświęconym przemysłowi zbrojeniowemu kraju 11 czerwca, jak mówił prezydent Władymir Putin:

"Niewątpliwie szczególną uwagę należy zwrócić na triadę nuklearną, która była i pozostanie gwarancją suwerenności Rosji i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi sił na świecie" - powiedział Putin.

Putin polecił urzędnikom, aby w nowym państwowym programie zbrojeń na lata 2027–2036 priorytetowo potraktowali triadę nuklearną jako kamień węgielny suwerenności Rosji.

„Dzisiaj naszym zadaniem jest utworzenie nowego, długoterminowego programu obejmującego pełen zakres systemów uzbrojenia, w tym — i przede wszystkim — systemy zorientowane na przyszłość. Naszym zadaniem jest dziś opracowanie nowego długoterminowego programu dla całej gamy systemów i broni, w tym oczywiście zaawansowanych, wykorzystując doświadczenia specjalnej operacji wojskowej [przyp. red. jak Rosjanie nazywają wojnę z Ukrainą] i różnych konfliktów regionalnych, a kluczowe jest uwzględnienie globalnych trendów w rozwoju technologii wojskowych”.

Rosyjski arsenał atomowy w liczbach

Putin poinformował, że w sumie 95% broni w rosyjskich strategicznych siłach nuklearnych jest w pełni zmodernizowana.

"To dobry wskaźnik i w istocie najwyższy wśród wszystkich światowych potęg nuklearnych" - powiedział zebranym.

Analityk Robert Pszczel z OSW na temat doktryny nuklearnej Putina

Wezwanie do modernizacji wojsk lądowych

Putin wezwał następnie do jak najszybszej modernizacji rosyjskich wojsk lądowych.

„Dominującą siłą w prowadzeniu nowoczesnych operacji wojskowych o dowolnej skali i intensywności pozostają wojska lądowe. I ważne jest zwiększenie ich zdolności bojowych w możliwie najkrótszym czasie. Kluczowe jest jak najszybsze zwiększenie ich zdolności bojowych, stworzenie solidnych podstaw do rozwoju i zapewnienie tworzenia zaawansowanych systemów uzbrojenia o najwyższych specyfikacjach taktycznych i technicznych oraz potencjale modernizacyjnym”.” – powiedział.

Wydatki na obronę Rosji osiągnęły najwyższy poziom od czasów zimnej wojny, wynoszący 6,3% produktu krajowego brutto (PKB) - 3,5 biliona rubli (około 145 miliardów dolarów)

Budowa infrastruktury

Jednym z kluczowych poruszonych problemów była luka między rozmieszczeniem nowej broni a brakiem przygotowanej infrastruktury. Putin skrytykował fakt, że nowe systemy są często rozmieszczane, zanim bazy i lotniska są gotowe.

„Ważne jest, aby wcześniej obliczyć potrzeby i rozpocząć przygotowywanie infrastruktury — w tym baz, arsenałów, lotnisk itd.” — zauważył.

Przyznał również, że wielokrotnie akceptował opóźnienia w wydatkach na infrastrukturę, mówiąc, że często skutkuje to rozmieszczeniem nowych systemów uzbrojenia „na środku pustego pola”, co później wymaga kosztownych modernizacji.

Czy Putin użyje broni nuklearnej na Ukrainie?

W maju Władymir Putin powiedział, że ma nadzieję, że broń nuklearna nie będzie użyta na Ukrainie.

„Nie było potrzeby używania tej [przyp. red. nuklearnej] broni... i mam nadzieję, że nie będzie potrzebna” – powiedział Putin w odpowiedzi na pytanie o ukraińskie ataki na terytorium Rosji.

Dodając: „Mamy wystarczająco dużo siły i środków, aby doprowadzić to, co zaczęło się w 2022 r., do logicznego końca, z rezultatem, jakiego potrzebuje Rosja” – powiedział.

Triada nuklearna Rosji

Triada nuklearna Rosji, określana jako strategiczne siły nuklearne Federacji Rosyjskiej, jest kluczowym elementem jej polityki odstraszania nuklearnego. Składa się z trzech głównych komponentów, które umożliwiają przenoszenie głowic jądrowych:

Komponent lądowy:

Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia (RWSN): Obejmują międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), takie jak Topol-M, Jars czy Sarmat, wystrzeliwane z silosów lub mobilnych wyrzutni. W 2012 roku Rosja deklarowała posiadanie 332 operacyjnych systemów rakietowych z 1092 głowicami.

Składają się z trzech armii z dowództwami we Włodzimierzu, Orenburgu i Omsku, obejmujących 11 dywizji rakietowych rozlokowanych na terytorium Rosji.

Komponent morski:

Morskie siły strategiczne: Składają się z atomowych okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne SLBM (Submarine-Launched Ballistic Missile), takie jak R-29RMU2 Siniewa czy R-30 Buława. W 2016 roku Rosja dysponowała 13 strategicznymi okrętami podwodnymi, które mogły przenosić 336 głowic na 96 pociskach.

Główne okręty to jednostki projektu 667BDRM (Delta IV) oraz nowsze 955 (Boriej), z których każdy może przenosić do 16 pocisków.

Komponent powietrzny:

Lotnictwo strategiczne: Obejmuje bombowce dalekiego zasięgu, takie jak Tu-95MS i Tu-160, zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących (np. Kh-55) oraz bomb grawitacyjnych z głowicami jądrowymi. W 2016 roku Rosja posiadała 66 bombowców strategicznych, w tym 16 Tu-160 i około 50 Tu-95MS, z możliwością przenoszenia około 200 pocisków strategicznych.

Rosja priorytetowo traktuje modernizację triady nuklearnej, co potwierdza wypowiedź Putina z 2025 roku, w której stwierdził, że 95% triady stanowi nowoczesna broń. Modernizacja obejmuje wprowadzanie nowych pocisków, takich jak Jars czy Awangard, oraz unowocześnianie bombowców i okrętów podwodnych. Triada jest postrzegana jako fundament rosyjskiej mocarstwowości i narzędzie odstraszania, zarówno wobec ataków nuklearnych, jak i konwencjonalnych, które mogłyby zagrozić istnieniu państwa.

Warto jednak zauważyć, że rosyjska triada, mimo modernizacji, poniosła straty, m.in. w wyniku ukraińskiej operacji Pajęczyna, która zniszczyła 34% komponentu powietrznego (bombowców strategicznych i maszyn wczesnego ostrzegania), co znacząco utrudnia odbudowę potencjału lotniczego. Po rozmowie telefonicznej między Trumpem, a Putinem, Trump powiedział: „Prezydent Putin powiedział, i to bardzo stanowczo, że będzie musiał odpowiedzieć na niedawny atak na lotniska”.

Keith Kellogg, wysłannik Trumpa na Ukrainę i Rosję ostrzegł niedawno, że ryzyko konfliktu nuklearnego rośnie. „Poziomy ryzyka znacznie rosną” – powiedział Fox News. „Kiedy atakujesz część przeciwnika z jego [przyp. red. nuklearnej] triady, poziom ryzyka wzrasta, ponieważ nie wiesz, co zrobi druga strona. I to właśnie zrobili”. Dodając, że USA „próbują uniknąć” eskalacji.