Nowa era w belgijskim lotnictwie. F-35A już w bazie. Co z myśliwcami dla Ukrainy?

Włączenie F-35 do belgijskich sił powietrznych to znaczący krok w budowaniu silnej obrony kontynentu. Generał Frederik Vansina, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Belgii, podkreślił rolę tych zaawansowanych technologicznie maszyn w kontekście sojuszniczym. Jak zaznaczył, „Wspólnie z sojusznikami z NATO i Europy budujemy ścianę F-35 – tarczę ponad 700 samolotów zapewniającą bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Europy”. Dodał również, że „Ta ściana nie jest symbolem agresji, lecz determinacji. Wyraźnie pokazuje, że europejskie niebo należy do tych, którzy bronią wolności, a nie do tych, którzy pragną ją zniszczyć.”

Nowoczesność i interoperacyjność – przyszłość belgijskiego lotnictwa

Dzięki F-35, Belgia odzyskuje swoją pozycję wśród światowych potęg lotniczych. Generał brygady Geert De Decker, Dowódca Królewskich Sił Powietrznych Belgii, wskazał, że samolot ten wyposaża kraj w „najnowocześniejsze technologie i zintegrowane w wielonarodowym środowisku operacyjnym”. To oznacza nie tylko zwiększenie zdolności bojowych, ale także głębszą integrację z siłami sojuszniczymi, co jest kluczowe w dzisiejszym, dynamicznym środowisku bezpieczeństwa.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Greg Ulmer, prezes Lockheed Martin Aeronautics, podkreślił, że F-35 jest „dowodem potęgi skoordynowanego lotnictwa sojuszniczego, zapewniając kluczową przewagę tym, którzy nim operują”. Zwrócił uwagę na to, że „Jak pokazały ostatnie działania na wschodniej flance Europy, samolot ten znacząco wzmacnia zdolności odstraszania i obrony NATO”. Lockheed Martin od ponad 70 lat współpracuje z Belgią, wspierając jej bezpieczeństwo narodowe i przemysł obronny. Dostawa F-35 to kolejny kamień milowy w zapewnieniu Królewskim Siłom Powietrznym Belgii przewagi nad potencjalnymi zagrożeniami na nadchodzące dekady.

Globalna siła F-35: Dane i perspektywy

F-35 Lightning II to myśliwiec sprawdzony w boju, który został wybrany przez 20 państw sojuszniczych, w tym 13 w Europie. Samoloty te operują w 16 służbach wojskowych, a ich produkcję wspiera ponad 1900 dostawców na całym świecie. Program F-35 gwarantuje:

Stabilność operacyjną

Interoperacyjność między sojusznikami

Niezrównaną wartość operacyjną

Tworzenie sieci zintegrowanego odstraszania

Wzmacnianie partnerstw i sojuszniczej bazy przemysłowej

Obecnie, wliczając nowo dostarczony samolot, Belgia odebrała już 11 z planowanych 34 F-35A. Osiem z tych maszyn stacjonuje w Luke Air Force Base w Arizonie, gdzie belgijscy piloci i personel techniczny przechodzą intensywne szkolenia, przygotowując się do pełnego wykorzystania potencjału tych nowoczesnych myśliwców. W lipcu Belgia ogłosiła również zamiar zakupu dodatkowych 11 F-35A, co zwiększyłoby łączną liczbę posiadanych samolotów do 45.

Belgia zamówiła w 2018 roku 34 samoloty F-35A, aby zastąpić flotę F-16, a później zdecydowała się zwiększyć zamówienie. Nowe samoloty będą stacjonować w bazach lotniczych Florencja i Kleine-Brogel, a całkowita wymiana F-16 spodziewana jest do 2028 roku. Zgodnie z obecnymi planami Belgia zamierza przekazać Ukrainie do 30 samolotów F-16 do 2028 roku, co uczyni ją największym dawcą tego typu samolotów.

W kwietniu 2025 r. premier Belgii Bart De Wever ogłosił, że Belgia przekaże ukraińskim siłom powietrznym dwa myśliwce F-16 w 2025 r. i dwa kolejne w roku następnym.