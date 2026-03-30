- Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 18 kwietnia w Płocku oraz w 15 innych miastach, oferując kompleksowe informacje o karierze w Wojsku Polskim.
- Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, pokazy wyszkolenia żołnierzy oraz zapoznać się z ofertą wojskowych uczelni.
- Podczas targów odbędą się debaty o bezpieczeństwie i obronności, a także atrakcje takie jak strzelnica wirtualna i wojskowa grochówka.
Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 19 kwietnia
Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, wyszkolenia żołnierzy oraz udzielenia pierwszej pomocy i medycyny pola walki - to tylko niektóre punkty programu Wojskowych Targów Służby i Pracy. Wydarzenie zaplanowano na 17 i 18 kwietnia. Organizatorami są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Podczas targów orkiestry wojskowe zaprezentują musztrę paradną, a chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.
W każdym z tych miejsc osoby zainteresowane służbą i pracą w wojsku będą mogły znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Podczas targów dostępne będą punkty rekrutacyjne obsługiwane przez wojskowe centra rekrutacji. Przedstawiciele WCR nie tylko udzielą szczegółowych informacji, odpowiedzą na pytania i wątpliwości, ale również - na życzenie - przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z indywidualnych zainteresowań.
Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:
Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia w Płocku, to nie tylko okazja do zapoznania się z Siłami Zbrojnymi RP, ale także okazja do wysłuchania debat na tematy związane z bezpieczeństwem, obronnością i przygotowaniem wojskowym. W trakcie targów odbędą się panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, którzy poruszą kwestie dotyczące współczesnych wyzwań i strategii w tych obszarach. Podczas dyskusji zostaną omówione kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej, jak i poradnika bezpieczeństwa.
Pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego
W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1) między godz. 9.00 a 18.00 będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, m.in.:
- czołgi M1A1 Abrams,
- czołgi K2 Black Panther,
- Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak,
- wyrzutnie rakietową Himars,
- armatohaubicę K9A1,
- różnego rodzaju drony,
- a także wiele innych pojazdów wojskowych.
Żołnierze Wojska Polskiego będą obecni na targach
Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podaje, że w czasie Wojskowych Targów służby i Pracy swój profesjonalizm zaprezentują żołnierze podczas pokazów wyszkolenia. A będą to żołnierze Wojska Polskiego:
- Wojsk Specjalnych,
- Sił Powietrznych,
- Wojsk Lądowych,
- Marynarki Wojennej,
- Wojsk Obrony Terytorialnej,
- Wojskowej Służby Zdrowia,
- Żandarmerii Wojskowej,
- i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 z ofertą studiów na wojskowych uczelniach
Wojskowe Targi Służby i Pracy będą również okazją do zapoznania się z ofertą studiów na wojskowych uczelniach w Polsce. Podchorążowie poszczególnych akademii wojskowych przedstawią możliwości kształcenia na uczelniach wojskowych:
- Wojskowej Akademii Technicznej,
- Lotniczej Akademii Wojskowej,
- Akademii Marynarki Wojennej,
- Akademii Wojsk Lądowych,
- Akademii Sztuki Wojennej.
Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 - program
Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, atrakcji podczas targów będzie więcej. Zagra m.in. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który przeniesie nas w świat tradycji i emocji. Swoim repertuarem zachwyci Orkiestra Wojskowa, a Obecność Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego doda wydarzeniu tradycyjnego, wojskowego charakteru.
Dla chętnych będzie czynna bezpłatna strzelnica wirtualna.
To doskonała opcja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w strzelectwie, ale nie mają dostępu do tradycyjnych strzelnic. Nie zabraknie również grochówki, którą wojskowi kucharze będą podawać z pieczonym na miejscu żołnierskim chlebem - podaje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.
Z kolei Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, jak podaje CWCR, zaprasza do udziału w ekscytujących rozgrywkach. Na uczestników czeka wiele propozycji m.in. tor przeszkód.
Wojskowe Targi Służby i Pracy w Płocku i 15 innych miejscowościach
Centralne wydarzenie odbędzie się w m. Płock w godz. 9:00 – 18:00, w hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1), natomiast w pozostałych 15 miastach atrakcje będą czekały w godz. 9:00 – 17:00 w następujących lokalizacjach:
- woj. kujawsko-pomorskie, Grudziądz - Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Nauczycielska 19, Grudziądz
- woj. pomorskie, Chojnice - Hala Widowiskowa Sportowa Gminy Miejskiej Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
- woj. śląskie, Częstochowa – Hala Sportowa w Częstochowie, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
- woj. świętokrzyskie, Skarżysko-Kamienna – Aula Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna
- woj. małopolskie, Nowy Sącz – Akademia Nauk Stosowanych, ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz
- woj. lubelskie, Kraśnik - Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik
- woj. łódzkie, Sieradz – 15 Brygada Łączności, ul. Wojska Polskiego, 78, 98-200 Sieradz
- woj. warmińsko-mazurskie, Ełk – Centrum Edukacji Mundurowej, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych, Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
- woj. opolskie, Nysa – Hala Nysa/Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Sudecka 23, 48-303 Nysa
- woj. wielkopolskie, Śrem – Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, ul. Stanisława Staszica 3, 63-100 Śrem
- woj. podkarpackie, Stalowa Wola – Sport i Rekreacja Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola
- woj. zachodniopomorskie, Świdwin – Hala Sportowa, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiej w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin
- woj. podlaskie, Białystok – Chorten Arena, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
- woj. dolnośląskie, Legnica – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
- woj. lubuskie, Nowa Sól – Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Zjednoczenia 21, 67-100 Nowa Sól.