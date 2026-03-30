Wojskowe Targi Służby i Pracy. Debaty o bezpieczeństwie i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy

Maria Olecha-Lisiecka
Maria Olecha-Lisiecka
2026-03-30 10:48

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 odbędą się 17 i 18 kwietnia w Płocku oraz w 15 innych miastach. Targi to szansa dla wszystkich, którzy chcą zasilić szeregi Wojska Polskiego, oraz podjąć nowe wyzwania w swoim życiu. Organizatorami są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

  • Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 18 kwietnia w Płocku oraz w 15 innych miastach, oferując kompleksowe informacje o karierze w Wojsku Polskim.
  • Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, pokazy wyszkolenia żołnierzy oraz zapoznać się z ofertą wojskowych uczelni.
  • Podczas targów odbędą się debaty o bezpieczeństwie i obronności, a także atrakcje takie jak strzelnica wirtualna i wojskowa grochówka.
  • Sprawdź, jakie możliwości kariery w Wojsku Polskim czekają na Ciebie i odkryj szczegóły programu w Twojej okolicy.

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 19 kwietnia

Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, wyszkolenia żołnierzy oraz udzielenia pierwszej pomocy i medycyny pola walki - to tylko niektóre punkty programu Wojskowych Targów Służby i Pracy. Wydarzenie zaplanowano na 17 i 18 kwietnia. Organizatorami są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Podczas targów orkiestry wojskowe zaprezentują musztrę paradną, a chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

W każdym z tych miejsc osoby zainteresowane służbą i pracą w wojsku będą mogły znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Podczas targów dostępne będą punkty rekrutacyjne obsługiwane przez wojskowe centra rekrutacji. Przedstawiciele WCR nie tylko udzielą szczegółowych informacji, odpowiedzą na pytania i wątpliwości, ale również - na życzenie - przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z indywidualnych zainteresowań.

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:

Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia w Płocku, to nie tylko okazja do zapoznania się z Siłami Zbrojnymi RP, ale także okazja do wysłuchania debat na tematy związane z bezpieczeństwem, obronnością i przygotowaniem wojskowym. W trakcie targów odbędą się panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, którzy poruszą kwestie dotyczące współczesnych wyzwań i strategii w tych obszarach. Podczas dyskusji zostaną omówione kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej, jak i poradnika bezpieczeństwa.

Pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego

W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1) między godz. 9.00 a 18.00 będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, m.in.:

  • czołgi M1A1 Abrams,
  • czołgi K2 Black Panther,
  • Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak,
  • wyrzutnie rakietową Himars,
  • armatohaubicę K9A1,
  • różnego rodzaju drony,
  • a także wiele innych pojazdów wojskowych.

Żołnierze Wojska Polskiego będą obecni na targach

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podaje, że w czasie Wojskowych Targów służby i Pracy swój profesjonalizm zaprezentują żołnierze podczas pokazów wyszkolenia. A będą to żołnierze Wojska Polskiego:

  • Wojsk Specjalnych,
  • Sił Powietrznych,
  • Wojsk Lądowych,
  • Marynarki Wojennej,
  • Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • Wojskowej Służby Zdrowia,
  • Żandarmerii Wojskowej,
  • i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 z ofertą studiów na wojskowych uczelniach

Wojskowe Targi Służby i Pracy będą również okazją do zapoznania się z ofertą studiów na wojskowych uczelniach w Polsce. Podchorążowie poszczególnych akademii wojskowych przedstawią możliwości kształcenia na uczelniach wojskowych:

  • Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Lotniczej Akademii Wojskowej,
  • Akademii Marynarki Wojennej,
  • Akademii Wojsk Lądowych,
  • Akademii Sztuki Wojennej.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 - program

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, atrakcji podczas targów będzie więcej. Zagra m.in. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który przeniesie nas w świat tradycji i emocji. Swoim repertuarem zachwyci Orkiestra Wojskowa, a Obecność Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego doda wydarzeniu tradycyjnego, wojskowego charakteru.

Dla chętnych będzie czynna bezpłatna strzelnica wirtualna.

To doskonała opcja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w strzelectwie, ale nie mają dostępu do tradycyjnych strzelnic. Nie zabraknie również grochówki, którą wojskowi kucharze będą podawać z pieczonym na miejscu żołnierskim chlebem - podaje  Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Z kolei Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, jak podaje CWCR, zaprasza do udziału w ekscytujących rozgrywkach. Na uczestników czeka wiele propozycji m.in. tor przeszkód.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych nowatorskich programach, które łączą sportową rywalizację z elementami wojskowego ducha i dyscypliny.

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Płocku i 15 innych miejscowościach

Centralne wydarzenie odbędzie się w m. Płock w godz. 9:00 – 18:00, w hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1), natomiast w pozostałych 15 miastach atrakcje będą czekały w godz. 9:00 – 17:00 w następujących lokalizacjach:

  • woj. kujawsko-pomorskie, Grudziądz - Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Nauczycielska 19, Grudziądz
  • woj. pomorskie, Chojnice - Hala Widowiskowa Sportowa Gminy Miejskiej Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
  • woj. śląskie, Częstochowa – Hala Sportowa w Częstochowie, ul. Żużlowa 4, 42-202 Częstochowa
  • woj. świętokrzyskie, Skarżysko-Kamienna – Aula Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,  ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • woj. małopolskie, Nowy Sącz – Akademia Nauk Stosowanych, ul. Kościuszki 2, 33-300 Nowy Sącz
  • woj. lubelskie, Kraśnik - Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik
  • woj. łódzkie, Sieradz – 15 Brygada Łączności, ul. Wojska Polskiego, 78, 98-200 Sieradz
  • woj. warmińsko-mazurskie, Ełk – Centrum Edukacji Mundurowej, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych, Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
  • woj. opolskie, Nysa – Hala Nysa/Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Sudecka 23, 48-303 Nysa
  • woj. wielkopolskie, Śrem – Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, ul. Stanisława Staszica 3, 63-100 Śrem
  • woj. podkarpackie, Stalowa Wola – Sport i Rekreacja Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola
  • woj. zachodniopomorskie, Świdwin – Hala Sportowa, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiej w Świdwinie, ul. Szczecińska 88, 78-300 Świdwin
  • woj. podlaskie, Białystok – Chorten Arena, ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok
  • woj. dolnośląskie, Legnica – Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
  • woj. lubuskie, Nowa Sól – Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Zjednoczenia 21, 67-100 Nowa Sól.

