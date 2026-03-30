Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 18 kwietnia w Płocku oraz w 15 innych miastach, oferując kompleksowe informacje o karierze w Wojsku Polskim.

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, pokazy wyszkolenia żołnierzy oraz zapoznać się z ofertą wojskowych uczelni.

Podczas targów odbędą się debaty o bezpieczeństwie i obronności, a także atrakcje takie jak strzelnica wirtualna i wojskowa grochówka.

Sprawdź, jakie możliwości kariery w Wojsku Polskim czekają na Ciebie i odkryj szczegóły programu w Twojej okolicy.

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 19 kwietnia

Pokaz najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, wyszkolenia żołnierzy oraz udzielenia pierwszej pomocy i medycyny pola walki - to tylko niektóre punkty programu Wojskowych Targów Służby i Pracy. Wydarzenie zaplanowano na 17 i 18 kwietnia. Organizatorami są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Podczas targów orkiestry wojskowe zaprezentują musztrę paradną, a chętni będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

W każdym z tych miejsc osoby zainteresowane służbą i pracą w wojsku będą mogły znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Podczas targów dostępne będą punkty rekrutacyjne obsługiwane przez wojskowe centra rekrutacji. Przedstawiciele WCR nie tylko udzielą szczegółowych informacji, odpowiedzą na pytania i wątpliwości, ale również - na życzenie - przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z indywidualnych zainteresowań.

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:

Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia w Płocku, to nie tylko okazja do zapoznania się z Siłami Zbrojnymi RP, ale także okazja do wysłuchania debat na tematy związane z bezpieczeństwem, obronnością i przygotowaniem wojskowym. W trakcie targów odbędą się panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, którzy poruszą kwestie dotyczące współczesnych wyzwań i strategii w tych obszarach. Podczas dyskusji zostaną omówione kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej, jak i poradnika bezpieczeństwa.

Pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego

W czasie Wojskowych Targów Służby i Pracy w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1) między godz. 9.00 a 18.00 będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, m.in.:

czołgi M1A1 Abrams,

czołgi K2 Black Panther,

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak,

wyrzutnie rakietową Himars,

armatohaubicę K9A1,

różnego rodzaju drony,

a także wiele innych pojazdów wojskowych.

Żołnierze Wojska Polskiego będą obecni na targach

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podaje, że w czasie Wojskowych Targów służby i Pracy swój profesjonalizm zaprezentują żołnierze podczas pokazów wyszkolenia. A będą to żołnierze Wojska Polskiego:

Wojsk Specjalnych,

Sił Powietrznych,

Wojsk Lądowych,

Marynarki Wojennej,

Wojsk Obrony Terytorialnej,

Wojskowej Służby Zdrowia,

Żandarmerii Wojskowej,

i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 z ofertą studiów na wojskowych uczelniach

Wojskowe Targi Służby i Pracy będą również okazją do zapoznania się z ofertą studiów na wojskowych uczelniach w Polsce. Podchorążowie poszczególnych akademii wojskowych przedstawią możliwości kształcenia na uczelniach wojskowych:

Wojskowej Akademii Technicznej,

Lotniczej Akademii Wojskowej,

Akademii Marynarki Wojennej,

Akademii Wojsk Lądowych,

Akademii Sztuki Wojennej.

Wojskowe Targi Służby i Pracy 2026 - program

Jak informuje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, atrakcji podczas targów będzie więcej. Zagra m.in. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który przeniesie nas w świat tradycji i emocji. Swoim repertuarem zachwyci Orkiestra Wojskowa, a Obecność Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego doda wydarzeniu tradycyjnego, wojskowego charakteru.

Dla chętnych będzie czynna bezpłatna strzelnica wirtualna.

To doskonała opcja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w strzelectwie, ale nie mają dostępu do tradycyjnych strzelnic. Nie zabraknie również grochówki, którą wojskowi kucharze będą podawać z pieczonym na miejscu żołnierskim chlebem - podaje Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Z kolei Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, jak podaje CWCR, zaprasza do udziału w ekscytujących rozgrywkach. Na uczestników czeka wiele propozycji m.in. tor przeszkód.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych nowatorskich programach, które łączą sportową rywalizację z elementami wojskowego ducha i dyscypliny.

Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wojskowe Targi Służby i Pracy w Płocku i 15 innych miejscowościach

Centralne wydarzenie odbędzie się w m. Płock w godz. 9:00 – 18:00, w hali widowiskowo - sportowej Orlen Arena w Płocku (Plac Celebry Papieskiej 1), natomiast w pozostałych 15 miastach atrakcje będą czekały w godz. 9:00 – 17:00 w następujących lokalizacjach: