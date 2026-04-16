Od cyberbezpieczeństwa, przez obronność, po AI. Impact'26 nadchodzi

13 i 14 maja w Poznaniu odbędzie się Impact'26. Będzie to jedenasta edycja tej imprezy. Impact to cykliczne wydarzenie gospodarczo-technologiczne odbywające się w Polsce od 2016 roku, jedno z najważniejszych w kraju, dotyczące przyszłości gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji.

Tegoroczna edycja zapowiada się imponująco. Będzie 9 interaktywnych scen i aż 650 prelegentów! A wśród nich politycy, biznesmeni, naukowcy, laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. W maju w Poznaniu w gronie mówców będą m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, adwokatka Amal Clooney, amerykański prof. Scott Galloway, były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z córką Aleksandrą Kwaśniewską oraz pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch.

Impact to m.in. debaty i panele dyskusyjne na najważniejsze i najbardziej aktualne dla Polski i świata tematy. W tym roku zostały wybrane z obszaru 25 ścieżek tematycznych. Nie zabraknie rozmów o obronności i cyberbezpieczeństwie.

W ścieżce tematycznej Defence przewidziano takie tematy:

Nowe strategie obronne i zarządzanie ryzykiem:

Analiza nowoczesnych podejść do budowania systemów bezpieczeństwa, w tym elastycznych struktur reagowania na zagrożenia hybrydowe i asymetryczne.

Technologie podwójnego zastosowania w obronności:

Rola rozwiązań cywilnych w sektorze obronnym, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, dronów i systemów autonomicznych.

Ochrona infrastruktury krytycznej:

Skuteczne modele zarządzania i zabezpieczania kluczowych obiektów infrastrukturalnych przed fizycznymi oraz cyfrowymi zagrożeniami.

Cyberobrona i integracja technologii cyfrowych:

Budowanie odporności systemów wojskowych na cyberataki, w tym strategie reagowania na incydenty oraz ochrona łańcuchów dostaw technologicznych.

Współpraca międzynarodowa i sojusze obronne:

Analiza mechanizmów współpracy międzynarodowej, w tym wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji i standaryzacji procedur obronnych.

Przyszłość pola walki i innowacje obronne:

Wpływ zaawansowanych technologii, takich jak komputery kwantowe, blockchain czy technologie satelitarne, na strategie obronne przyszłości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w obronności:

Przygotowanie kadr do nowych wyzwań, rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii i strategicznego zarządzania bezpieczeństwem.

Z obszaru Cybersecurity zaplanowano takie tematy:

Strategie i najlepsze praktyki w cyberochronie:

Skuteczne metody zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty.

AI i uczenie maszynowe w cyberbezpieczeństwie:

Rola sztucznej inteligencji w wykrywaniu i neutralizacji zagrożeń.

Cyberodporność organizacji:

Strategie minimalizowania skutków ataków i szybka odbudowa systemów.

Międzynarodowa współpraca:

Globalne porozumienia i wymiana informacji w walce z cyberzagrożeniami.

Prywatność i ochrona danych:

Zgodność z regulacjami, szyfrowanie i bezpieczne przetwarzanie danych.

Bezpieczeństwo chmury i IoT:

Ochrona infrastruktury chmurowej i urządzeń Internetu Rzeczy.

Przyszłe technologie i trendy:

Wpływ blockchain, 5G i komputerów kwantowych na bezpieczeństwo cyfrowe.