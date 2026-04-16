Od cyberbezpieczeństwa, przez obronność, po AI. Impact'26 nadchodzi

Maria Olecha-Lisiecka
2026-04-16 12:27

Aż dziewięć interaktywnych scen, 650 prelegentów, 25 ścieżek tematycznych i ponad 6 tys. uczestników - Impact 2026 zapowiada się imponująco! Wśród tegorocznych gości będą m. in. były premier Kanady Justin Trudeau, adwokatka Amal Clooney, prof. Scott Galloway, były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z córką Aleksandrą Kwaśniewską oraz pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch. Podczas trwającego dwa dni wydarzenia, wśród ścieżek tematycznych, nie zabraknie również obronności i cyberbezpieczeństwa.

Impact 2025 w Poznaniu - Władysław Kosiniak-Kamysz

Autor: Paweł Jaskółka/Super Express
13 i 14 maja w Poznaniu odbędzie się Impact'26. Będzie to jedenasta edycja tej imprezy. Impact to cykliczne wydarzenie gospodarczo-technologiczne odbywające się w Polsce od 2016 roku, jedno z najważniejszych w kraju, dotyczące przyszłości gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji. 

Tegoroczna edycja zapowiada się imponująco. Będzie 9 interaktywnych scen i aż 650 prelegentów! A wśród nich politycy, biznesmeni, naukowcy, laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. W maju w Poznaniu w gronie mówców będą m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, adwokatka Amal Clooney, amerykański prof. Scott Galloway, były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z córką Aleksandrą Kwaśniewską oraz pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch. 

Impact to m.in. debaty i panele dyskusyjne na najważniejsze i najbardziej aktualne dla Polski i świata tematy. W tym roku zostały wybrane z obszaru 25 ścieżek tematycznych. Nie zabraknie rozmów o obronności i cyberbezpieczeństwie

W ścieżce tematycznej Defence przewidziano takie tematy:

  • Nowe strategie obronne i zarządzanie ryzykiem:

Analiza nowoczesnych podejść do budowania systemów bezpieczeństwa, w tym elastycznych struktur reagowania na zagrożenia hybrydowe i asymetryczne.

  • Technologie podwójnego zastosowania w obronności:

Rola rozwiązań cywilnych w sektorze obronnym, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, dronów i systemów autonomicznych.

  • Ochrona infrastruktury krytycznej:

Skuteczne modele zarządzania i zabezpieczania kluczowych obiektów infrastrukturalnych przed fizycznymi oraz cyfrowymi zagrożeniami.

  • Cyberobrona i integracja technologii cyfrowych:

Budowanie odporności systemów wojskowych na cyberataki, w tym strategie reagowania na incydenty oraz ochrona łańcuchów dostaw technologicznych.

  • Współpraca międzynarodowa i sojusze obronne:

Analiza mechanizmów współpracy międzynarodowej, w tym wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji i standaryzacji procedur obronnych.

  • Przyszłość pola walki i innowacje obronne:

Wpływ zaawansowanych technologii, takich jak komputery kwantowe, blockchain czy technologie satelitarne, na strategie obronne przyszłości.

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obronności:

Przygotowanie kadr do nowych wyzwań, rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii i strategicznego zarządzania bezpieczeństwem.

Z obszaru Cybersecurity zaplanowano takie tematy:

  • Strategie i najlepsze praktyki w cyberochronie:

Skuteczne metody zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty.

  • AI i uczenie maszynowe w cyberbezpieczeństwie:

Rola sztucznej inteligencji w wykrywaniu i neutralizacji zagrożeń.

  • Cyberodporność organizacji:

Strategie minimalizowania skutków ataków i szybka odbudowa systemów.

  • Międzynarodowa współpraca:

Globalne porozumienia i wymiana informacji w walce z cyberzagrożeniami.

  • Prywatność i ochrona danych:

Zgodność z regulacjami, szyfrowanie i bezpieczne przetwarzanie danych.

  • Bezpieczeństwo chmury i IoT:

Ochrona infrastruktury chmurowej i urządzeń Internetu Rzeczy.

  • Przyszłe technologie i trendy:

Wpływ blockchain, 5G i komputerów kwantowych na bezpieczeństwo cyfrowe.

