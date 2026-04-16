Od cyberbezpieczeństwa, przez obronność, po AI. Impact'26 nadchodzi

- Impact 2026 to imponujące wydarzenie z udziałem 650 prelegentów i 6 tys. uczestników.
- Wśród gości znajdą się m.in. Justin Trudeau, Amal Clooney, Olga Tokarczuk oraz Aleksander i Aleksandra Kwaśniewscy.
- Konferencja poruszy kluczowe tematy obronności i cyberbezpieczeństwa.
13 i 14 maja w Poznaniu odbędzie się Impact'26. Będzie to jedenasta edycja tej imprezy. Impact to cykliczne wydarzenie gospodarczo-technologiczne odbywające się w Polsce od 2016 roku, jedno z najważniejszych w kraju, dotyczące przyszłości gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji.
Tegoroczna edycja zapowiada się imponująco. Będzie 9 interaktywnych scen i aż 650 prelegentów! A wśród nich politycy, biznesmeni, naukowcy, laureaci Nobla, premierzy i gwiazdy popkultury. W maju w Poznaniu w gronie mówców będą m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, adwokatka Amal Clooney, amerykański prof. Scott Galloway, były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z córką Aleksandrą Kwaśniewską oraz pisarze Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch.
Impact to m.in. debaty i panele dyskusyjne na najważniejsze i najbardziej aktualne dla Polski i świata tematy. W tym roku zostały wybrane z obszaru 25 ścieżek tematycznych. Nie zabraknie rozmów o obronności i cyberbezpieczeństwie.
W ścieżce tematycznej Defence przewidziano takie tematy:
- Nowe strategie obronne i zarządzanie ryzykiem:
Analiza nowoczesnych podejść do budowania systemów bezpieczeństwa, w tym elastycznych struktur reagowania na zagrożenia hybrydowe i asymetryczne.
- Technologie podwójnego zastosowania w obronności:
Rola rozwiązań cywilnych w sektorze obronnym, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, dronów i systemów autonomicznych.
- Ochrona infrastruktury krytycznej:
Skuteczne modele zarządzania i zabezpieczania kluczowych obiektów infrastrukturalnych przed fizycznymi oraz cyfrowymi zagrożeniami.
- Cyberobrona i integracja technologii cyfrowych:
Budowanie odporności systemów wojskowych na cyberataki, w tym strategie reagowania na incydenty oraz ochrona łańcuchów dostaw technologicznych.
- Współpraca międzynarodowa i sojusze obronne:
Analiza mechanizmów współpracy międzynarodowej, w tym wspólnych ćwiczeń, wymiany informacji i standaryzacji procedur obronnych.
- Przyszłość pola walki i innowacje obronne:
Wpływ zaawansowanych technologii, takich jak komputery kwantowe, blockchain czy technologie satelitarne, na strategie obronne przyszłości.
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w obronności:
Przygotowanie kadr do nowych wyzwań, rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii i strategicznego zarządzania bezpieczeństwem.
Z obszaru Cybersecurity zaplanowano takie tematy:
- Strategie i najlepsze praktyki w cyberochronie:
Skuteczne metody zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty.
- AI i uczenie maszynowe w cyberbezpieczeństwie:
Rola sztucznej inteligencji w wykrywaniu i neutralizacji zagrożeń.
- Cyberodporność organizacji:
Strategie minimalizowania skutków ataków i szybka odbudowa systemów.
- Międzynarodowa współpraca:
Globalne porozumienia i wymiana informacji w walce z cyberzagrożeniami.
- Prywatność i ochrona danych:
Zgodność z regulacjami, szyfrowanie i bezpieczne przetwarzanie danych.
- Bezpieczeństwo chmury i IoT:
Ochrona infrastruktury chmurowej i urządzeń Internetu Rzeczy.
- Przyszłe technologie i trendy:
Wpływ blockchain, 5G i komputerów kwantowych na bezpieczeństwo cyfrowe.
