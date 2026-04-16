Rosyjski zmasowany atak na Ukrainę. Ponad 40 rakiet i setki dronów uderzyły w miasta

Rosyjska armia przeprowadziła atak, używając szerokiego wachlarza uzbrojenia. Jak przekazały Siły Powietrzne Ukrainy, wystrzelono 19 pocisków balistycznych Iskander-M/S-400, 20 pocisków manewrujących Ch-101, pięć pocisków manewrujących Iskander-K oraz 659 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych.

Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zdołała zestrzelić znaczną część nadlatujących obiektów. "Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 19 pocisków Ch-101, osiem pocisków Iskander-M/S-400, cztery pociski Iskander-K i 636 dronów." – poinformowano. Mimo to, 12 pocisków i 20 dronów uderzyło w cele w 26 miejscach, a zestrzelone obiekty spadły w 25 lokalizacjach, co świadczy o rozległości ataku.

Tragiczny bilans ofiar i zniszczeń

Największe straty odnotowano w Kijowie, Odessie i Dnieprze. W stolicy Ukrainy, jak poinformowała lokalna prokuratura, cztery osoby zginęły, a co najmniej 54 zostały ranne, w tym trzej policjanci, czterej pracownicy służby zdrowia i dwaj obcokrajowcy. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, na platformie Telegram napisał, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.

W Dnieprze szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej, Ołeksandr Hanża, powiadomił, że w wyniku ataku zginęły trzy osoby, a 34 odniosły obrażenia. Hanża opublikował również zdjęcia płonących budynków mieszkalnych, co świadczy o skali zniszczeń.

Odessa, miasto portowe na południu Ukrainy, również została ciężko doświadczona. Szef miejskiej administracji wojskowej, Serhij Łysak, poinformował, że w wyniku nocnych uderzeń rakiet i dronów bojowych zginęło sześć osób, a 11 zostało rannych. Wcześniejsze doniesienia z środy wskazywały na atak dronem w blok mieszkalny w Odessie, w którym zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Reakcja Ukrainy i ataki odwetowe

Ukraina nie pozostaje bierna wobec rosyjskiej agresji. W czwartek szef władz regionu Krasnodarskiego, Wieniamin Kondratiew, cytowany przez agencję Reuters, poinformował o dużym ukraińskim ataku dronowym na rosyjski port Tuapse w Kraju Krasnodarskim. W wyniku tego ataku dwoje dzieci w wieku pięciu i 14 lat zginęło, a kilka zakładów i budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Był to kolejny ukraiński atak na Tuapse, gdzie Siły Zbrojne Ukrainy wielokrotnie atakowały port w ubiegłym roku, m.in. wywołując pożar w miejscowej rafinerii.

Nocny atak na Ukrainę jest kontynuacją intensywnych działań rosyjskich sił zbrojnych. W środę siły rosyjskie atakowały środkowe i południowe obwody Ukrainy, używając 21 pocisków manewrujących oraz 362 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić niemal wszystkie rakiety i bezzałogowce, co świadczy o jej skuteczności, ale jednocześnie podkreśla skalę zagrożenia, z jakim mierzy się Ukraina.