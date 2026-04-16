Paweł Terlecki nowym prezesem CENZIN. Kluczowe zmiany w zarządzie spółki

15 kwietnia br. Rada Nadzorcza CENZIN sp. z o.o., podmiotu wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ogłosiła zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, mającego na celu obsadzenie stanowisk w zarządzie spółki. W jego wyniku podjęto decyzję o powołaniu Pawła Terleckiego na Prezesa Zarządu XIV kadencji, jednocześnie odstępując od wyboru dodatkowego Członka Zarządu. Tym samym, spółka będzie kontynuować działalność z jednoosobowym zarządem.

Dotychczasowy Członek Zarządu i pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Paweł Terlecki, który zarządzał spółką od listopada 2024 roku, został odwołany z dotychczasowej funkcji 15 kwietnia 2026 roku. Decyzja ta ma związek z objęciem przez niego nowego stanowiska Prezesa Zarządu z dniem 16 kwietnia br.

Doświadczenie i kwalifikacje nowego prezesa

Paweł Terlecki posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorach przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Jego kariera zawodowa od roku 1993 była ściśle związana z CENZIN sp. z o.o., gdzie w latach 2007 - 2016 pełnił funkcje Członka i Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Pionu Handlu i Marketingu, wcześniej zajmując kluczowe stanowiska w jednym z Biur Handlowych Spółki. Terlecki posiada bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów związanych z obrotem sprzętem specjalnym. Przez lata koordynował działalność handlową CENZIN sp. o.o. w kraju i na rynkach zagranicznych, nadzorował także przedstawicielstwa Spółki w Indiach oraz w Algierii. Jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziale Prawa i Administracji UW.