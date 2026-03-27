Warszawskie Targi Obronne (19-20 czerwca, Expo XXI) zyskały nowych patronów: ministerstwa Aktywów Państwowych i Infrastruktury oraz Związek Banków Polskich.

Wydarzenie skupi się na zarządzaniu kryzysowym, rozwoju łączności, roli spółek Skarbu Państwa – w tym sektora zbrojeniowego i infrastrukturze.

Program obejmie debatę o zaangażowaniu samorządów i sektora bankowego w bezpieczeństwo państwa, łącząc obronność z odpornością cywilną.

Chcesz poznać pełne spektrum rozwiązań dla bezpieczeństwa, od przemysłu zbrojeniowego po reagowanie na kryzysy? Odkryj program targów!

Tak szerokie grono patronów honorowych, reprezentujących różne obszary życia publicznego, daje nam wyjątkową możliwość zaprezentowania ich zaangażowania w budowanie bezpieczeństwa państwa. To także szansa na merytoryczną debatę z najwybitniejszymi ekspertami w kraju i spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa z wielu perspektyw – podkreśla Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu” i dyrektor generalny Warszawskich Targów Obronnych.

Dzięki obecności patronów honorowych program Warszawskich Targów Obronnych obejmie szerokie spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa. A przypomnijmy, że patronat honorowy nad WTO objęli już:

Nowi patroni honorowi Warszawskich Targów Obronnych

Teraz do tego grona dołączyli:

Ministerstwo Aktywów Państwowych,

Ministerstwo Infrastruktury,

Związek Banków Polskich

oraz marszałek województwa mazowieckiego.

Zaproszeni goście podejmą tematy m.in. zarządzania kryzysowego i angażowania pasjonatów, rozwoju łączności, roli spółek Skarbu Państwa – w tym sektora zbrojeniowego – a także transportu i utrzymania infrastruktury. Ważnym elementem dyskusji będzie również udział samorządów oraz sektora bankowego w budowie systemów ochrony państwa i obywateli w sytuacjach zagrożenia.

Pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych będzie 19 i 20 czerwca

Pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych odbędzie się w dniach 19-20 czerwca w Centrum Targowym EXPO XXI i składać się będzie z części wystawienniczej oraz bloków konferencyjnych. Warszawskie Targi Obronne mają charakter hybrydowy, łączący tematykę odporności cywilnej z szeroko pojętymi zagadnieniami obronności państwa – zarówno na poziomie lokalnym, jak i strategicznym.

Wśród wystawców znajdują się firmy reprezentujące kompleksowy ekosystem bezpieczeństwa: od przemysłu zbrojeniowego i zaawansowanych technologii dla sił zbrojnych, przez wyposażenie indywidualne żołnierzy oraz jednostek proobronnych, aż po rozwiązania wspierające samorządy i społeczności lokalne w reagowaniu na kryzysy, klęski żywiołowe i sytuacje nadzwyczajne. Tak szerokie spektrum wystawców pokazuje nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, w którym kluczową rolę odgrywa współpraca państwa, przemysłu oraz struktur cywilnych.