Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji objęło honorowy patronat nad 1. edycją Warszawskich Targów Obronnych.

Targi odbędą się 19 i 20 czerwca w EXPO XXI, skupiając się na budowaniu odporności państwa, małych ojczyzn i społeczeństwa.

Wydarzenie ma na celu integrację środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – sprawdź, co jeszcze będzie się działo!

Warszawskie Targi Obronne będą 19 i 20 czerwca

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym EXPO XXI i składać się będą z części wystawienniczej oraz bloków konferencyjnych. Organizatorem są Portal Obronny i Grupa ZPR Media. WTO to wydarzenie targowo-konferencyjne poświęcone zostanie budowaniu odporności państwa, małych ojczyzn oraz społeczeństwa. Adresowane jest do przedstawicieli państwa, biznesu i obywateli. Warszawskie Targi Obronne mają na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W czasie spotkań w przestrzeni targowej oraz w czasie konferencji chcemy wykazać, że najskuteczniejszą metodą zapewnienia bezpieczeństwa Polski jest synergia między państwem, obywatelami i biznesem. Dlatego też nasze wydarzenie łączy wystawiennictwo z konferencją branżową. Ideą, jak przyświeca Warszawskim Targom Obronnym, jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać tak bardzo dziś potrzebne społeczeństwu kompetencje w obszarze bezpieczeństwa.

MSWiA patronem honorowym Warszawskich Targów Obronnych

Patronat honorowy nad WTO objęło właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowane przez Marcina Kierwińskiego. Warto podkreślić, że MSWiA to trzeci patron honorowy Warszawskich Targów Obronnych – po wicepremierze i ministrze obrony narodowej Władysławie Kosiniaku-Kamyszu i Ministerstwie Cyfryzacji kierowanym przez Krzysztofa Gawkowskiego.

Dzięki zaangażowaniu MSWiA w Targi, na wydarzeniu gościć będą przedstawiciele ministerstwa oraz podległych mu służb, którzy w trakcie debat i paneli opowiedzą, jak optymalnie wykorzystać zasoby pasjonatów – od strażaków-ochotników, przez strzelców sportowych po myśliwych – do wzmacniania odporności państwa. Poruszą też tematy związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury na poziomie państwa i samorządów oraz cyberbezpieczeństwem.

Dwa dni Warszawskich Targów Obronnych w EXPO XXI

Dwudniowe wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca w warszawskim EXPO XXI. Pierwszy dzień Warszawskich Targów Obronnych (piątek 19 czerwca) będzie dniem zamkniętym, przeznaczonym na spotkania i dyskusje w gronie przedstawicieli władzy, ekspertów, partnerów oraz zaproszonych gości.

Drugi dzień Targów (sobota 20 czerwca) będzie dniem otwartym, podczas którego zaplanowano pokazy, warsztaty i wykłady promujące tematykę bezpieczeństwa (od osobistego i najbliższego otoczenia, przez cybernetyczne, po systemowe wyzwania na poziomie państwa).

Więcej informacji o Warszawskich Targach Obronnych, w tym o tym, jak zostać wydawcą i partnerem znajdziecie TUTAJ.