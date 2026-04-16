Ponar Wadowice i Demarko łączą siły. Strategiczne partnerstwo

Podpisane 15 kwietnia Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy Ponar Wadowice SA a Demarko SA koncentruje się na strategicznej współpracy w obszarze obronnym i przemysłowym. Obie firmy, dzięki komplementarnym kompetencjom, będą wspólnie rozwijać i dostarczać innowacyjne rozwiązania. Ponar Wadowice, będzie odpowiedzialny za dostarczanie komponentów hydraulicznych oraz świadczenie usług z zakresu hydrauliki siłowej dla pojazdów produkowanych przez Demarko. Z kolei Demarko, znane z produkcji specjalistycznych naczep, przyczep i zabudów pojazdów dostawczych i ciężarowych, zapewni wsparcie w zakresie dostaw i montażu zaawansowanych struktur spawanych, szczególnie tych przeznaczonych dla zastosowań wojskowych. To połączenie sił ma na celu zwiększenie efektywności i innowacyjności w produkcji specjalistycznego sprzętu.

Wzmacnianie krajowych kompetencji

Współpraca obu spółek to przykład synergii, która ma na celu wzmocnienie krajowego potencjału produkcyjnego i technologicznego. Model współdziałania opiera się na wykorzystaniu unikalnych umiejętności każdej z firm. Ponar Wadowice wnosi swoje doświadczenie w zaawansowanej hydraulice siłowej, natomiast Demarko wnosi wiedzę w projektowaniu i produkcji pojazdów specjalnych oraz konstrukcji spawanych.