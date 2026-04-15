Nowe zdjęcie B-21 Raider ujawnia kluczowe detale konstrukcji i potwierdza zaawansowane testy tankowania w powietrzu.

Bombowiec "Cerberus, produkowany przez Northrop Grumman, jest najbardziej paliwooszczędnym bombowcem w historii, zdolnym do osiągnięcia dowolnego miejsca na świecie.

Mimo mniejszych rozmiarów od poprzednika, B-21 charakteryzuje się większym zasięgiem i zaawansowaną technologią stealth.

Nowe zdjęcie B-21 Raider

Opublikowane materiały pochodzą od producenta maszyny, firmy Northrop Grumman. Na zdjęciach widoczny jest pierwszy egzemplarz B-21 o nazwie "Cerberus" poruszający się z latającą cysterną KC-135 Stratotanker. Zdjęcie zostało zamieszczone razem z komunikatem prasowym, w którym amerykański koncern zaznaczył, że B-21 "szybko przechodzi przez kolejne etapy programu prób w locie, zapewniając wyjątkowe możliwości bojowe. Dzięki udanemu tankowaniu w powietrzu B-21 potwierdza, że może dotrzeć w dowolne miejsce na świecie i utrzymywać każdy cel w zasięgu uderzenia, aby odstraszać i pokonywać zagrożenia".

Podkreślono również, że maszyna "jako najbardziej efektywny paliwowo bombowiec w historii, B-21 zużywa jedynie ułamek paliwa potrzebnego samolotom czwartej i piątej generacji. Ogranicza to zapotrzebowanie na tankowce w rejonie operacji i daje dowódcom większą elastyczność w komponowaniu sił". Program rozwijany jest przy wykorzystaniu ponad 5 mld dolarów inwestycji w technologie cyfrowe, a pierwsze egzemplarze mają trafić do bazy Ellsworth już w 2027 roku.

"Nasz zespół prowadzi próby B-21 Raider w niespotykanym dotąd tempie, nieustannie potwierdzając jego wyjątkowe osiągi - w tym zdolność do tankowania w locie" - powiedział Tom Jones, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes Northrop Grumman Aeronautics Systems. "Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy niezawodny, elastyczny samolot, kluczowy dla realizacji misji naszych sił zbrojnych. Działamy z poczuciem wojennej pilności, aby przyspieszyć produkcję i dostarczyć tę zdolność" - dodał.

i Autor: U.S. Air Force/ Materiały prasowe

Mniejszy, ale o większym zasięgu

B-21 Raider to najnowszy strategiczny bombowiec Stanów Zjednoczonych, który został stworzony z myślą o przenikaniu najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej wroga i wykonywaniu precyzyjnych uderzeń w różnych częściach świata. Jedną z jego ważniejszych cech jest technologia stealth sprawiająca, że maszyna staje się mniej widoczna dla radarów przeciwnika.

Bombowiec powstał w układzie latającego skrzydła, co sprawia, że przypomina ikoniczne już bombowce B-2 Spirit. Zgodnie z założeniami Pentagonu, B-21 ma być bombowcem nowej generacji: wysoce sieciocentrycznym, gotowym do współpracy z bezzałogowymi skrzydłowymi (tzw. "loyal wingman"), z otwartą architekturą pozwalającą na szybką integrację nowych systemów

B-21 jest konstrukcyjnie mniejszy od swojego poprzednika, B-2, ale zaprojektowano go z myślą o większym zasięgu. Osiąga to dzięki zoptymalizowanemu, aerodynamicznemu kształtowi i ogromnym zapasom paliwa kosztem mniejszego udźwigu uzbrojenia. Maszyna najprawdopodobniej wykorzystuje dwa silniki zamiast czterech, jak w B-2, a rozpiętość jej skrzydeł będzie mieściła się w granicach od 44 do 47 m.

The War Zone dokładnie przeanalizował nowe, udostępnione przez Northrop Grumman zdjęcia i zwrócił uwagę na elementy odpowiadające za redukcję sygnatury termicznej, czyli elementy istotne z punktu widzenia technologii stealth. Mowa tu przede wszystkim o głęboko osadzonych wlotach powietrza i układzie dysz wylotowych. Serwis zwraca także uwagę na bardzo małą powierzchnię przeszkleń kokpitu, która może być kompromisem między wymaganiami tankowania w powietrzu a potrzebą ograniczenia skutecznej powierzchni odbicia radarowego.

Dwie maszyny wkrótce gotowe do walki?

W 2026 roku Siły Powietrzne spodziewają się co najmniej dwóch bombowców B-21 w konfiguracji testowej, które w razie potrzeby mogą zostać szybko przystosowane do działań bojowych. Potwierdzono, że projekt od początku zakładał budowę maszyn testowych możliwie jak najbardziej zbliżonych do wersji operacyjnych.

Chociaż dokładna liczba planowanych rocznych dostaw B-21 pozostaje niejawna, szacuje się, że obecne tempo wynosi 7–8 sztuk rocznie. Celem długoterminowym USAF jest co najmniej 100 bombowców, które mają zastąpić starzejącą się flotę bombowców B-1 i B-2 na początku lat 30. XXI wieku. Pierwszą bazą operacyjną i ośrodkiem szkoleniowym dla B-21 będzie wspomniana baza Ellsworth AFB w Południowej Dakocie, gdzie od blisko trzech lat trwają już prace budowlane.